28
meneos
101
clics
Los golpistas atribuyeron el fracaso del golpe del 23F a la estrategia de "dejar al Borbón libre"
La Moncloa publica los 153 archivos secretos del intento de golpe de Estado de 1981. Desde hoy ya se pueden consultar en la página web del Ejecutivo.
|
etiquetas
:
juan carlos i
,
23f
,
borbón
23
5
0
K
367
actualidad
30 comentarios
#1
YeahYa
*
Parece que Juan Carlos I pasará a la historia como un ladrón y un vividor, pero se salva de golpista. Según lo que va saliendo, parece que tuvo poco que ver y que intervino activamente para pararlo.
Pero toca esperar, que esto es lo que ha salido de momento. Siendo quien es, toca esperar...
4
K
69
#6
skaworld
*
#1
#2
"habla de que el "primer fallo" fue "dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero"."
No se vosotros pero... yo ahi entiendo que le contaron la idea, y que les traicionó... Y eso solo se explica dados los hechos en que le dijesen JC vamos palante, el dice guachi, tiran con los tanques se tuerce un poco la cosa, recula y da comunicado desvinculandose (y traicionandolos)
Si no que me lo expliquen... porque para "comportarte como un caballero" tienes que cumplir tu palabra.... y la palabra se da... cuando pactas algo con alguien...
8
K
90
#11
themarquesito
#6
Para mí la versión más creíble es aquella que dice que Juan Carlos les dijo a los conspiradores "a mí dádmelo hecho", que viene a ser algo así como "no voy a participar de manera directa, pero no me parece mal".
7
K
100
#27
ewok
#6
#11
Tan claro como que el emérito repitió durante toda su vida, y ahora en sus memorias, lo molón que era Franco (que pasó de todo cuando se cargó a su hermano a los 18 años). También trascendieron conversaciones con Bárbara Rey en las que decía que Armada bien, que se fue a su pazo en Galicia y se quedó calladito, o con Sabino, el jefe de Casa Real, que tuvo que convencerlo para que no apoyase el golpe porque sería el fin de la corona y los borbones para todas las generaciones venideras.
#12
Claro que no tenía necesidad, pero eso él igual no lo vio "a la primera".
2
K
34
#29
Beltenebros
*
#1
Lo cierto es que el Borbón se entrevistó en Baqueira con Armada a principios de febrero de ese año. Estuvieron hablando hasta altas horas de la madrugada. Dudo mucho que charlaran sobre esquí o el tiempo.
CC
#2
#6
#12
.
Coincido con
#11
y
#27
.
#16
Así es. De hecho su antecesor, Alfonso XIII, fue partícipe del golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera.
0
K
20
#12
YeahYa
#9
#6
#8
Yo creo que al ser un cabrón, todos le atribuimos todas las posibles maldades que se puedan hacer. Pero yo creo que este hombre no tenía ninguna necesidad de hacer un golpe de Estado.
En ese momento y con Europa como estaba, si quería hacer dinero tenía que ofrecer una imagen progre, y no compartir su pastel con los militares tarados super patriotas. En democracia ha tenido lo que ha querido y ha robado lo que ha querido, ¿para qué querría militares por ahí que puedan conspirar en la sombra? Si lo sabía, creo que les dejó hacer para venderlos y cargárselos a todos.
Y digo creo, por lo que se ve ahora en los documentos desclasificados. Y porque la maldad no siempre tiene que ir por los caminos más obvios.
2
K
38
#16
Veelicus
#12
En España en esa epoca habia mucho ruido de sables, se querian cargar a Suarez por ser demasiado "abierto", que legalizase al partido comunista muchos lo recibieron como un traidor al regimen.
En esto se encontro el rey que lo que no queria de ninguna manera era tener que salir del pais con una mano delante y otra detras.
Asi que yo pienso que estubo sopesando sus cartas y si hubiese visto que el golpe iba a salir si o si se habria puesto el primero para legitimarlo y como vio que no iba a salir porque no tenia suficiente apoyo o directamente, mi opinion, porque era una chapuza se puso en contra.
1
K
32
#17
ElenaCoures1
#12
Ya se supone que no tenía necesidad
Pero durante décadas se ha insinuado o directamente acusado
www.instagram.com/reel/DVGQopWjCVy/
¿Y ahora qué?
2
K
28
#23
Spirito
#17
Y además también eres monárquica.
Baia, baia ¿Quién podía imaginarlo?
1
K
0
#25
ElenaCoures1
#23
¿Monárquica porque me gusta señalar las contradicciones de mucha gente que acusaba sin pruebas y ahora se lleva un chasco?
Mejor ser monárquica que un fan de fascista y criminal como Putin y del resto de dictadores de mierda que tanto te gustan
2
K
8
#28
Spirito
*
#25
Es que como eres de extremos irreconciliables, da la impresión que pones al Campechano como si fuere podemita, como que nada tenía que ver, como si no supiera nada...
0
K
9
#30
Findeton
#23
Mejor ser monárquico a que un Maduro controle al mando militar y por tanto pueda follarse la democracia. La alternativa que conozco a la monarquía es permitir portar armas como hace EEUU, pero vaya por dios, eso tampoco os gusta.
Supongo que estáis contentos de que en México la tenencia de armas está regulada y por eso no hay violencia.
0
K
10
#18
skaworld
*
#12
Nadie habla de maldad, se habla de idiotez
Los milicos están picaos porque son una panda de exaltados del viejo régimen y "que vienen los rojos!"
Los milicos se engorilan y dicen pos patada en la puerta
Los milicos hablan con JC y le dicen q van a liarla.
JC que quizá otra cosa no, pero cobarde es un rato les dice a los milicos q claro q si mi teniente, no se va a oponer a ellos no sea q le den tambien a el el paseillo.
Los milicos entran a hacer el gañan paseando los tanques
JC…
» ver todo el comentario
3
K
50
#26
YeahYa
#18
Tu teoría puede ser cierta, pero también puede serlo que se aliara con la democracia por interés propio desde el inicio.
Y obviamente nunca sería por la democracia, fue por su cartera. Y recordemos que se ha forrado en democracia.
1
K
29
#19
Onaj
#6
En la parte de "los bulos sobre la corona" parece, sin embargo, que no había relación.
1
K
22
#24
skaworld
#19
Disculpame si me descojono un poquito pensando que en los "papeles desclasificados" el PCE, ojo, PCE, sea el que salga a defender el honor de la casa real... Porque al parecer seria horrible para el PCE y repetimos PCE que la extrema derecha empañase la imagen del Juancar demócrata....
0
K
12
#8
ElenaCoures1
#1
Nadie le pedirá disculpas por lo que se ha dicho sobre eso
1
K
18
#13
Aitr
#8
No creo que en la larga lista de lo que es (asesino, ladrón, cazador de elefantes y osos borrachos, putero, etc.) lo de golpista cambiara mucho.
0
K
7
#15
ElenaCoures1
*
#13
Pues añade más cosas ya que te pones ¿Qué más dará? Nos cae mal y todo es creíble
1
K
18
#20
Aitr
#15
Con la lista que te he puesto, la cual está más que confirmada, no es una cuestión de caer mal o no. El rey de España ha sido siempre un ser despreciable y ha vivido protegido hasta que la mierda a su alrededor desbordaba y era imposible esconder el mal olor.
Los documentos no descartan que estuviera involucrado, de hecho comentan que no ha cumplido como un caballero. Y todo eso en los documentos que han querido sacar con intención de dejarlo en buen lugar.
Tampoco entiendo por que los han tenido bajo llave tanto tiempo cuando no había absolutamente nada que no se supiese.
0
K
7
#21
ElenaCoures1
#20
Por eso, ¿qué más da cargarle lo de Manolete o el sabotaje del Titanic?
Cae mal y ya con eso es más que suficiente
0
K
7
#9
Veelicus
#1
Se han destruido cientos sino miles de documentos en estos 45 años.
Lo que se ha publicado es para proteger la figura del actual rey, para darle mas legitimidad.
Solo habia que ver a Ferreras esta mañana, estaba un poco preocupado al principio, pero segun le iba llegando la informacion ya se veia mas tranquilo.
1
K
15
#22
Spirito
#1
Siendo quien es y estando aún vivo, aunque creo que le queda ya poco para ir a Real Cortijo de los Callaos.
0
K
9
#7
DotorMaster
*
Pero esto cómo va, como lo de Epstein? "Publico/desclasifico lo que quiero, lo que conviene a mi relato, y de lo otro no os vais a enterar"?
2
K
28
#14
yopasabaporaqui
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
0
K
12
#3
loborojo
Libre significa de putas en el Ventorro?
0
K
9
#10
MenéameApesta
El Bobón qué carallo iba a saber, si no sabe dónde tiene la mano derecha y solo le preocupaba el follisque. Lo que hay que ver es lo que sabía y lo que hizo el que actuaba en nombre del rey.
0
K
6
#2
Andreham
*
Vaya, intentando hacer al rey el héroe, qué cosas.
40 años para falsificar documentos y destruir los que pueden suponer un problema son muchos años.
4
K
-38
#4
guillersk
#2
vaya por dios
Si no los sacan por qué no los sacan
Si los sacan por qué son falsos
Nunca contentos con nada, los pitufos gruñones
4
K
29
#5
Andreham
*
#4
Hombre, a ver, es que la gente tiene la costumbre de no chuparse el dedo cuando llega a una edad.
Te sabes la de la señora que está impoluta pese a revolcarse en una charca de ranas? Pues eso, ni que fuera nuevo en España.
2
K
18
Ver toda la conversación (
30
comentarios)
