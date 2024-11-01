edición general
3 meneos
16 clics
El Gobierno muere en el fango y arrastrará a la izquierda

El Gobierno muere en el fango y arrastrará a la izquierda

El fango está atrapando al gobierno en su ensimismamiento. No importan si los casos de corrupción son ciertos, que muchos lo son, y algunos inventados, porque todos tienen la capacidad de generar la percepción de fin de ciclo. La realidad política que es indudable es que han quedado atrapados en el debate público sin ser capaces de tomar aire y poner sus temas en la agenda.

| etiquetas: gobierno , fango , izquierda , antonio , maestre
2 1 0 K 28 actualidad
6 comentarios
2 1 0 K 28 actualidad
DrEvil #2 DrEvil
Cómo estará el tema para que diga esto la sexta...
3 K 47
#1 ZamoraBigote
Es en este tipo de situaciones cuando Pedro la lía. Preparo palomitas.
2 K 33
Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Podemos hacer un brainstorming a ver si logramos anticiparnos a la jugada
0 K 11
Findeton #3 Findeton
Un gobierno rodeado de corrupción, es la realidad. ¿Qué allanamientos de la UCO tocan hoy?
0 K 13
#5 Suleiman
Como siempre con bulos en la sexta... El PSOE no es izquierda.
0 K 12
Andreham #4 Andreham
Todos todos todos los "debates" y "opiniones" que dicen que la izquierda está en la mierda se basan en dos principios:

-El PSOE es de izquierdas.
-La corrupción se castiga.

Todos todos todos se equivocan en dos cosas:

-El PSOE es de derechas, que caiga es una excelente noticia.
-Si el ciudadano normal quiere castigar la corrupción del PSOE y para ello vota al PP como castigo; el ciudadano no es normal. Y sí, se merece que le "insulten".

Ahí ya entra la "superioridad moral" y la "soberbia" de la izquierda de verdad. Pero es que callarse ante tremendas cagadas mentales es muy, muy difícil.
1 K 11

menéame