11907
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
5353
clics
La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: "He pagado 10.000 euros por una visita al médico"
5167
clics
Ayúdanos a luchar contra el vandalismo
4829
clics
Pillada a un ciberdelincuente haciéndose pasar por el banco online
4563
clics
Así funcionan las anclas de los barcos
más votadas
428
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con la identidad de don Avaricio Robón Corrúptez
443
EEUU confiscará el petróleo del barco incautado frente a Venezuela y anuncia que interceptará más
687
El suizo Nemo, ganador de Eurovisión 2024, renuncia al premio por la presencia de Israel en la edición de 2026
569
EEUU no es un aliado de Europa, sino un adversario ultraderechista
302
Cronología de los audios secretos: Vox conocía la corrupción de Revuelta meses atrás e intentó taparla antes de denunciar
11
20 clics
20
clics
Yolanda Díaz exige a Sánchez una reacción y un cambio profundo en el Gobierno: "Así no se puede seguir"
'Se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar'.
yolanda
,
sánchez
10
1
0
K
124
actualidad
14 comentarios
#13
Alakrán_
Yo le exijo el gobierno la derogación de la reforma laboral y la reducción de jornada.
1
K
27
#11
Torrezzno
Pero yo no me bajo del barco - concluyó
0
K
20
#3
cenutrios_unidos
A ver si la larga a ella...
0
K
15
#4
Charles_Dexter_Ward
#3
Sería una mala jugada del guapo.
0
K
19
#7
cenutrios_unidos
#4
Pero reguapo...
0
K
15
#14
omega7767
#3
sería un punto que yo creo beneficiaría a Sumar.
Imaginate, romper con la coalición e ir a elecciones con el slogan "de izquierda y sin corrupción"
0
K
11
#6
dclunedo
Y sino dejo de respirar y ya no te ajunto... añadió poniendo pucheros..
1
K
14
#1
Suleiman
Tiene bastante razón,pero dudo que tengan los c... de hacerlo.
0
K
12
#8
elsnons
Moncloa ya ha respondido diciendo que la prerrogativa de cambio de gobierno o adelanto electoral lo es solo del presidente .
Como queriendo decir, calla y sigue planchando .
0
K
12
#9
vGeeSiz
Esta mujer amaga más que Denilson
0
K
10
#12
Borgiano
Tranquilos que se le pasa enseguida
0
K
8
#2
DrEvil
*
Como decía Mason Verger: cuando el zorro escucha al conejo gritar, acude corriendo, pero no en su ayuda...
0
K
7
#5
CharlesBrowson
pues ahi tienes la puerta, guapi
0
K
7
#10
alkalin
Y que quiten a la rentista de ministra de vivienda.
0
K
7
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
