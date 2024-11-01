edición general
Yolanda Díaz exige a Sánchez una reacción y un cambio profundo en el Gobierno: "Así no se puede seguir"

'Se acabaron las reflexiones, se acabó los cambios y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte y toca actuar'.

Alakrán_ #13 Alakrán_
Yo le exijo el gobierno la derogación de la reforma laboral y la reducción de jornada.
Torrezzno #11 Torrezzno
Pero yo no me bajo del barco - concluyó
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
A ver si la larga a ella...
Charles_Dexter_Ward #4 Charles_Dexter_Ward
#3 Sería una mala jugada del guapo.
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#4 Pero reguapo...
#14 omega7767
#3 sería un punto que yo creo beneficiaría a Sumar.

Imaginate, romper con la coalición e ir a elecciones con el slogan "de izquierda y sin corrupción"
#6 dclunedo
Y sino dejo de respirar y ya no te ajunto... añadió poniendo pucheros.. :troll:
#1 Suleiman
Tiene bastante razón,pero dudo que tengan los c... de hacerlo.
elsnons #8 elsnons
Moncloa ya ha respondido diciendo que la prerrogativa de cambio de gobierno o adelanto electoral lo es solo del presidente .

Como queriendo decir, calla y sigue planchando .
#9 vGeeSiz
Esta mujer amaga más que Denilson
#12 Borgiano
Tranquilos que se le pasa enseguida
DrEvil #2 DrEvil *
Como decía Mason Verger: cuando el zorro escucha al conejo gritar, acude corriendo, pero no en su ayuda...
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
pues ahi tienes la puerta, guapi
#10 alkalin
Y que quiten a la rentista de ministra de vivienda.
