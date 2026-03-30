Las fincas sin dueño encarecen el campo: Galicia rescata casi 800 y destapa un problema presente también en Asturias, Navarra, Aragón y Castilla y León

Casi 800 fincas sin dueño conocido —concretamente 797— pasarán al Banco de Terras de Galicia tras una década sin que aparezcan sus propietarios, según ha avanzado La Voz de Galicia. El dato pone sobre la mesa un problema poco visible para buena parte de la población, pero con efectos directos sobre el campo: parcelas vacantes o de titular desconocido que pasan años sin uso agrario mientras el acceso a la tierra sigue siendo una de las barreras para la actividad.
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En el momento sería muy comunista pero ahora …
Así que ojo con lo que se hace, que esto nos va a salir por un pasta en expropiaciones forzosas y juicios.
Si se usan para renaturalizar, no tienen por qué denunciar y reclamar un pago. Si reclaman el terreno se le pide que pague los impuestos atrasados y que le de uso.
Y si el terreno no se usa en 30 años pasa a lo público, si es un ente público quien ha documentado el tema.
Si lo hace un espabilao se lo queda el, así que mejor que lo hagan desde lo ´oúblico
Pues praos en esa tesitura… a punta pala, pero ahí están, llenos de maleza y ortigas
Me suena, un familiar tiene creo que seis partes de 8 de una casa (tampoco sé pa qué cojones quiere una casa a la que ni llega la carretera)
Que algún despacho de picapleitos avispado consiga alguna indemnización puede ser; que esto vaya a costar millones a las arcas públicas? Ya los cuesta ahora cuando es el Concello el que tiene que meter la maquina para limpiar esa finca que no es de nadie
Que algún despacho de picapleitos avispado consiga alguna indemnización puede ser;
Tú lo has dicho.
Si un terreno o vivienda en X años no ha tenido mantenimiento ni se han pagado impuestos por él, debería darse por sentado el que sus dueños han renunciado a su propiedad.
Si la cedes a alguien son 10 años. Si los ayuntamientos empiezan a usar esos campos, en 30 años pasan a lo público
¿Alguien sabe si hay forma de donarlas al estado o algo así?
En la página de la Xunta tienes más información, no hace falta que las regale.