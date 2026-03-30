edición general
21 meneos
36 clics
Las fincas sin dueño encarecen el campo: Galicia rescata casi 800 y destapa un problema presente también en Asturias, Navarra, Aragón y Castilla y León

Las fincas sin dueño encarecen el campo: Galicia rescata casi 800 y destapa un problema presente también en Asturias, Navarra, Aragón y Castilla y León

Casi 800 fincas sin dueño conocido —concretamente 797— pasarán al Banco de Terras de Galicia tras una década sin que aparezcan sus propietarios, según ha avanzado La Voz de Galicia. El dato pone sobre la mesa un problema poco visible para buena parte de la población, pero con efectos directos sobre el campo: parcelas vacantes o de titular desconocido que pasan años sin uso agrario mientras el acceso a la tierra sigue siendo una de las barreras para la actividad.

| etiquetas: fincas , españa , banco de terras
17 4 0 K 210 actualidad
15 comentarios
17 4 0 K 210 actualidad
porto #3 porto
El "Banco de terras" que cuando lo creó el BNG desde el PP lo acusaron de comunista por que podría usarse para confiscar tierras...
2 K 39
mund4y4 #11 mund4y4
#3 Casi todos los campos que veo que tienen el letrero son plantaciones de eucalipto.
En el momento sería muy comunista pero ahora …
0 K 11
lonnegan #2 lonnegan *
La tierra para el que la trabaja
2 K 34
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Dueño tienen, otra cosa es que el dueño pasa de ellas o ni siquiera se acuerde de que las tiene porque son la herencia de la abuela gallega y ellos ya han nacido en donde viven y en su día emigraron los gallegos de turno que fueron sus padres.

Así que ojo con lo que se hace, que esto nos va a salir por un pasta en expropiaciones forzosas y juicios.
2 K 26
#6 tropezon *
#1 No tiene por qué.
Si se usan para renaturalizar, no tienen por qué denunciar y reclamar un pago. Si reclaman el terreno se le pide que pague los impuestos atrasados y que le de uso.
Y si el terreno no se usa en 30 años pasa a lo público, si es un ente público quien ha documentado el tema.

Si lo hace un espabilao se lo queda el, así que mejor que lo hagan desde lo ´oúblico
1 K 29
#8 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#6 Renaturalizar los políticos... para eso no hacía falta hacer nada, si están abandonadas ya se van renaturalizando. Más probable es que les den uso, que les reporte beneficios a ellos mismos.
0 K 12
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#1 hace un tiempo quise comprar una finca, resulta que había 9 herederos, uno de ellos en Bélgica y otro en Alemania, no veas el puto lío que era buscar a todos, hacer una oferta, que todos aceptasen…

Pues praos en esa tesitura… a punta pala, pero ahí están, llenos de maleza y ortigas
1 K 29
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#7

Me suena, un familiar tiene creo que seis partes de 8 de una casa (tampoco sé pa qué cojones quiere una casa a la que ni llega la carretera)
0 K 20
Eibi6 #9 Eibi6
#1 la inmensa mayoría de este tipo de propiedades, son de gente que se fue a las Américas heredo esto de sus padres/abuelos estando allí, murió y sus hijos nunca volverán a España a reclamar nada por qué no saben que existen. No tengo mucha idea a nivel derecho pero si la "expropia" una persona en vez del estado registrandola como suya, al cabo de X años si nadie la reclama (o si hay un par de transacciones de por medio) acaba siendo suya a todos los efectos.

Que algún despacho de picapleitos avispado consiga alguna indemnización puede ser; que esto vaya a costar millones a las arcas públicas? Ya los cuesta ahora cuando es el Concello el que tiene que meter la maquina para limpiar esa finca que no es de nadie
0 K 9
HeilHynkel #13 HeilHynkel
#9

Que algún despacho de picapleitos avispado consiga alguna indemnización puede ser;

Tú lo has dicho.
0 K 20
Eibi6 #14 Eibi6
#13 entre alguna indemnización suelta de unos pocos miles (son terrenos agrarios en Galicia, pocas hectáreas y valor regulinchi) y millones por expropiaciones forzosa hay un mundo muy grande
0 K 9
Guanarteme #4 Guanarteme
El sistema es demasiado garantista con la propiedad privada.

Si un terreno o vivienda en X años no ha tenido mantenimiento ni se han pagado impuestos por él, debería darse por sentado el que sus dueños han renunciado a su propiedad.
1 K 25
#5 tropezon
#4 Es que ya es así.
Si la cedes a alguien son 10 años. Si los ayuntamientos empiezan a usar esos campos, en 30 años pasan a lo público
0 K 20
#10 rystan
Mi mujer heredó unas fincas de estas. No las ha visto en su vida. Intentó deshacerse de ellas regalándolas, pero no cuajó, nadie las quiere si tiene que pagar al notario para ponerlas a su nombre. Ahí están, vamos, supongo que no se habrán movido.

¿Alguien sabe si hay forma de donarlas al estado o algo así?
0 K 7
alfema #15 alfema
#10 Mi cuñado también tiene unos terrenos heredados de la familia, no sabía ni donde estaban, tuvo que hacer un montón de gestiones para localizarlos, ahora se los ha cedido al Banco de Terras, le pagan una mierda, pero al menos no tiene que gastar dinero en limpiarlas y se le está dando uso.

En la página de la Xunta tienes más información, no hace falta que las regale.
0 K 10

menéame