Feijoo dice que los migrantes "tendrán que adecuarse a nuestra forma de vida"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado en un acto en Madrid que la inmigración es "el principal problema de la Unión Europea", y que aquellos que vengan al viejo continente a vivir tendrán que "adecuarse" a nuestras leyes, derechos y forma de vida. Feijóo ha participado en el Foro por el Futuro de la UE, una cita que reúne en Madrid a exministros y políticos ante unos 700 jóvenes europeos. En su intervención, el jefe de la oposición que los principales problemas de los europeos son "la vivienda, la inmigr

#2 ¿Se refiere a británicos y alemanes que llevan viviendo aquí 40 años y no han conseguido aprender dos palabras seguidas en español? :troll:

En realidad ningún inmigrante tiene que adaptarse a nada, sólo tienen que cumplir las mismas leyes que cumplimos los demás. Fin.
#2
#7
#2 y esos mismos inmigrantes en general no comenten ningún delito ni forman parte de un porcentaje de presos de nuestro país y suelen aportar más que recibir
Mira los putos datos.
#11
#7 pensaba que hablábamos de adaptarse a nuestra forma de vida y no cosas relativas a delitos, pero lo mismo Feijoo se refiere a andar con narcos y me he liado :-D
#14
#7 Los delitos de los ricos salen en otras estadisticas, mira juancar no sale en ninguna.
#17
#7 ¿No? Busca mafia sueca en España xD te veo despistado.
#24
#2 Son frases engañabobos infalibles para captar votos.


#7
#33
#24 ¿ese #7 que has puesto es porque él es uno de esos "bobos"?
A me parece que sí
#63
#7 Igual tendrá que ver con factores socioeconómicos, espabilao.
#10
#2 no, como siempre que la derecha plantea exigencias están son para los pobres.
#12
#2 Eso es mentira, algunos aprenden a decir "la cuenta po favor"
#39
#12 por fiavor? Nah
#13
#2 ¿no tienen que pagar impuestos? No tienen que tomar nuestros horarios, nuestras costumbres, nuestras tradiciones?.

Entonces no emigres, quedate en tu pais y fin.
#16
#13 yo mientras cumplan nuestras leyes y paguen los impuestos que hay que pagar, el resto es irrelevante.

Piensa que a día de hoy probablemente hayan incumplido más leyes y evadido impuestos señores de traje y corbata que alguien que llega flotando en un trozo de madera a través del Estrecho.
#23
#13 "No tienen que tomar nuestros horarios, nuestras costumbres, nuestras tradiciones?."
No, no tienen que tomar nada, tienen que entenderlas y respetarlas.

"Entonces no emigres, quedate en tu pais y fin."
Y tu quedate en tu pueblo.
#28
#23 Cuando salí de mi pueblo me obligaron a adaptgarme a los modos de la ciudad.
#31
#28 Normal, lo de ir escupiendo por la calle, y cagar detras de los arboles no esta muy bien visto en casi todas las ciudades.
#32
#31 Pues como lo de poner música a toda leche, matar un cordero en casa o dar voces en el portal.
#49
#32 Ya no das voces? Pa lo que hemos quedado... Yo debes en cuando me doy el gusto.
#58
#28 qué quiere decir que "te obligaron"? Cuenta, a ver... Teniendo en cuenta que eres escritor, por lo que asumo que tienes una educación mínima, me sorprendería que tuvieras que adaptarte mucho.
#57
#13 si hombre, dilo claramente: lo que tu quieres es que cuando una persona llega a España se lobotomice y cambie sus costumbres por las nuestras.

Yo soy un inmigrante español en Paises Bajos, y cojo de este país lo que me parece beneficioso y no sigo con las costumbres que considero que no lo son. Exactamente lo mismo que hacía en España. Y de vez en cuando me encuentro con algún imbécil que me dice que no hablo bastante bien el holandés (lo cual es cierto, y me importa dos pimientos), o que…   » ver todo el comentario
#19
#2 no hombre, esos no, no ves que son blanquitos? son de una raza superior.
#21
#19 es verdad, se me había olvidado :troll:
#46
#19 Pagan IVA, Pagan impuestos, tienen seguros de salud y no etsan robando carteras en el metro .
Yo creo que son mucho mejor . No tanto como tu insinuas. Pero mejor para nuestra sociedad que otro si son.

#19 @sliana son de una raza superior.
#25
#2 Si con "nuestros" se refiera los suyos, no hace falta mucho: Robar, desmantelar lo público (robando), proyectar en los demás y echar la culpa de tus pifias a quienes te las señalen. Se adereza con algunos insultos de sal gruesa y listo.
#26
#25 a lo que citas puedes añadir si quieres la ristra de muertes derivadas de la mala gestión, inactividad e incluso diría yo intencionadas del PP en sus múltiples formas.
#47
#26 Cierto. En parte es lo de echar la culpa a los demás de sus propias pifias, pero queda más explícito con: matando/dejando morir.
#48
#47 un ejemplo de ese "dejando morir" fue la gestión del PP con los enfermos de hepatitis C hace unos años.

www.eldiario.es/sociedad/hepatitis-galicia_1_3669167.html

Suma las consecuencias de meternos en una guerra, YAK42, metro de Valencia, tren de Galicia, DANA, residencias de ancianos durante el COVID...
#34
#2 Se refiere a los kuwaitíes y a los quataríes que vienen a la costa del sol y montan sus mezquitas y pasean a sus sirvientes muy españoles y muy cristianos buscando carne halal por el corte inglés :troll:
#38
#34 ah entonces todo aclarado. Esa gente se porta igual que la élite española viviendo por encima del bien y del mal, así que igual tiene razón Feijoo :troll:
#36
#2 igual passa amb el català...
#40
#36 ¿te refieres a gente que lleva viviendo 30 años en Cataluña y no habla catalán?

A ver, yo soy muy pro aprender lenguas del país que deberían ser motivo de orgullo, pero no es lo mismo llegar a un sitio y tener una lengua común, que no tenerlo.
#43
#40 a esos me refiero pero sobre todo a los de la madre patria ... Fins els collons d'anar al super o al maxipan o el repartidor d'amazon que no entén ni el dni xifra a xifra.
#45
#43 yo soy andaluz, he vivido tres años en Barcelona, me saqué el B1 de catalán apenas prestando atención y leyendo el 20 Minutos yendo y viniendo a la universidad (que era en castellano, aunque solía hablarse en catalán). En alguna ocasión y con mucha dificultad lo he hablado a trompicones pero admito que no lo hablé más porque por un lado, siempre podía hablar en castellano aunque recibiera la respuesta en catalán y por otro, sólo estuve tres años. De haber estado más quizás si lo hubiera…   » ver todo el comentario
#51
#45 jo només parlo en castellà quan no tinc més remei i moltes vegades marxo i no compro on no m'entenen.

La majoria de gent, sobretot latams, tenen interès 0 i com molts catalans cedeixen doncs no els cal aprendre'l.

Recordo un latam que va venir a portar la nevera i em va dir no entiendo... I jo li vaig dir, jo tampoc. Resulta que si entenía el fdp. Pq si no tornava amb magatzem amb la nevera.

(Afegeixo, merci per fer l'esforç)
#53
#51 yo intentaría no generalizar, no sé. A los andaluces se nos decía hace X años que tampoco aprendíamos catalán porque no queríamos. Igual hay cierta inmigración que confía en hacer dinero y volver a su tierra y por ello no invierte tiempo en aprender un segundo idioma teniendo uno en común. A la comunidad china le pasaba bastante.

Para mi nunca va a ser un problema (salvo con el euskera por motivos obvios).
#55
#53 el que vulguis... Si vens aquí apren l'idioma. No cal que el parlis pero no em facis canviar a mi. Avui en dia és impossible viure en català pq sempre hi ha un latam que "notentiendo"
#59
#55 insisto en que soy de tu opinión, y que personalmente yo, de haber seguido viviendo allí habría seguido aprendiendo y acabado hablando catalán aunque fuera con un acentazo andaluz enorme :-D

No pretendo hacerte cambiar de opinión, ni a ti ni a nadie, pero entiende que hay más realidades que no van a coincidir con la tuya. Y mientras respeten que tú hables y escribas en catalán y no te exijan dejar de hacerlo, el resto también puede no hacerlo sin contravenir leyes aunque pierdan la oportunidad de aprender un idioma tan práctico y bonito como es el catalán.
#60
#59 claro pero no puedo hablar en catalán si ellos no lo aprenden... Y con los latams pasa mucho. Suerte que el cole sigue siendo en catalán y sus hijos lo aprenden que si no...
#62
#60 si, si que puedes, de hecho ayuda un montón cuando se está aprendiendo y en lugar de hablar en castellano para mi comodidad, me hablas en catalán por mantener tu naturalidad. Gracias a esas conversaciones es como más aprendí a entender de forma ágil y sobre todo a los acentos propios de Cataluña.

Mi mejor amiga de la carrera era de un pueblo pequeñito entre Lleida y Zaragoza y gracias a ella que apenas hablaba castellano aprendí casi todo el catalán que sé. Eso si, sigo pensando en "Maríe" en lugar de "María" y esas cosas :-D
#56
#53 afegeixo, jo sóc dels #2€-pel-català..

Només dono propina si m'atenen en català. Si no 0.
#50
#2 ojalá a TODOS
#52
#2 Igual se refiere a los castellanos que viven en Cataluña sin integrarse.
#54
#52 bueno técnicamente no están obligados a hablar catalán, aunque desde mi punto de vista aprender una lengua más sólo trae ventajas.

Allá cada uno.
#61
#2 Ya hay leyes que regulan la convivencia de los ciudadanos. Todo lo que pide este individuo ya existe. ¿Es idiota o alguien quiere ponerlo en ridículo? :palm:
#3
Estamos tan puto zumbados qué hasta cuando se dice lo obvio es criticado.
#15
#3 Se le critica porque es algo tan obvio que no tiene ningún sentido decirlo. :troll:
#20
#3 Mira que es raro que el gilipollas este diga algo con sentido... Y por inercia le siguen cayendo. xD :->
#41
#3 ad hominem... Así nos va. Hasta irene montero acierta alguna vez (pocas) pero estamos siempre a la defensiva....
yoma #4 yoma
No tienen que "adecuarse" a nuestras leyes. Las leyes las tenemos que cumplir todos, sean inmigrantes o españoles (bueno con excepción de Ayuso que ella se puede negar a cumplirlas). :troll:
#29
¿Y cuál es nuestra forma de vida?
#30
#29 A eso venía yo. Miedo me dan muchos comentarios que se leen aquí. ¿Que forma de vida "nos" define y "los" excluye?
#6
Sus compañeros de coaliciones y ellos mismosdeberían adecuarse a nuestras leyes como el respeto a homosexuales, la división iglesia/estado, separación de poderes, respeto a las diferentes autonomías y sus idiomas co oficiales, derecho a sanidad y educación pública, etc
#1
FAKEJÓ
#8
También les pagaremos lo mismo y les concederemos que reclamen lis mismos derechos, sindicatos, vivienda, seguro médico, ...
#35
Al ritme que anem de naixements...ens haurem d'adaptar nosaltres.
#5
Creo que se refiere al emerito
#18
Yo creo que echamos de menos alguna limpieza etnica es cuestion de tiempo que surja otro torrepacheco , cuando se siembra , se recoge.
Y dara igual quien sea si no es un inmigrante sera con un bulo como en otros paises. Pero supongo que algunos solo lo ven cuando les toca de cerca, los de USA ya lo empiezan a entender , aqui parece que algunos les tienen envidia.
#44
También la derecha tiene que adecuarse a la Democracia, y lleva 40 años sin hacerlo.

Un inmigrante, en un año o menos está integrado.
#27
#9 Relacionada dice... :calzador: :calzador: :calzador:
#22
Si esto lo dice uno de EH Bildu referente a las personas que van a trabajar a Euskadi desde otras regiones españolas mañana los ilegalizan
#37
¿Quiere decir a relacionarse con narcotraficantes?
#42
Es que si lo hace un rico, es un delito diferente. No puedes tratar igual a quien es diferente.
