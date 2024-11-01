Feijoo dice que los migrantes "tendrán que adecuarse a nuestra forma de vida"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado en un acto en Madrid que la inmigración es "el principal problema de la Unión Europea", y que aquellos que vengan al viejo continente a vivir tendrán que "adecuarse" a nuestras leyes, derechos y forma de vida. Feijóo ha participado en el Foro por el Futuro de la UE, una cita que reúne en Madrid a exministros y políticos ante unos 700 jóvenes europeos. En su intervención, el jefe de la oposición que los principales problemas de los europeos son "la vivienda, la inmigr
En realidad ningún inmigrante tiene que adaptarse a nada, sólo tienen que cumplir las mismas leyes que cumplimos los demás. Fin.
Mira los putos datos.
A me parece que sí
Entonces no emigres, quedate en tu pais y fin.
Piensa que a día de hoy probablemente hayan incumplido más leyes y evadido impuestos señores de traje y corbata que alguien que llega flotando en un trozo de madera a través del Estrecho.
No, no tienen que tomar nada, tienen que entenderlas y respetarlas.
Y tu quedate en tu pueblo.
Yo soy un inmigrante español en Paises Bajos, y cojo de este país lo que me parece beneficioso y no sigo con las costumbres que considero que no lo son. Exactamente lo mismo que hacía en España. Y de vez en cuando me encuentro con algún imbécil que me dice que no hablo bastante bien el holandés (lo cual es cierto, y me importa dos pimientos), o que… » ver todo el comentario
Yo creo que son mucho mejor . No tanto como tu insinuas. Pero mejor para nuestra sociedad que otro si son.
#19 @sliana son de una raza superior.
www.eldiario.es/sociedad/hepatitis-galicia_1_3669167.html
Suma las consecuencias de meternos en una guerra, YAK42, metro de Valencia, tren de Galicia, DANA, residencias de ancianos durante el COVID...
A ver, yo soy muy pro aprender lenguas del país que deberían ser motivo de orgullo, pero no es lo mismo llegar a un sitio y tener una lengua común, que no tenerlo.
La majoria de gent, sobretot latams, tenen interès 0 i com molts catalans cedeixen doncs no els cal aprendre'l.
Recordo un latam que va venir a portar la nevera i em va dir no entiendo... I jo li vaig dir, jo tampoc. Resulta que si entenía el fdp. Pq si no tornava amb magatzem amb la nevera.
(Afegeixo, merci per fer l'esforç)
Para mi nunca va a ser un problema (salvo con el euskera por motivos obvios).
No pretendo hacerte cambiar de opinión, ni a ti ni a nadie, pero entiende que hay más realidades que no van a coincidir con la tuya. Y mientras respeten que tú hables y escribas en catalán y no te exijan dejar de hacerlo, el resto también puede no hacerlo sin contravenir leyes aunque pierdan la oportunidad de aprender un idioma tan práctico y bonito como es el catalán.
Mi mejor amiga de la carrera era de un pueblo pequeñito entre Lleida y Zaragoza y gracias a ella que apenas hablaba castellano aprendí casi todo el catalán que sé. Eso si, sigo pensando en "Maríe" en lugar de "María" y esas cosas
Només dono propina si m'atenen en català. Si no 0.
Allá cada uno.
Y dara igual quien sea si no es un inmigrante sera con un bulo como en otros paises. Pero supongo que algunos solo lo ven cuando les toca de cerca, los de USA ya lo empiezan a entender , aqui parece que algunos les tienen envidia.
Un inmigrante, en un año o menos está integrado.
