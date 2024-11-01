Feijóo afirma no haber visto a un autónomo "pedir un subsidio", hacer "una huelga" y "salir en manifestación"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado este miércoles hasta Santander para presentar su plan para los autónomos, un colectivo del que ha alabado que no ejerza sus derechos laborales. "Jamás he visto a un autónomo pedir un subsidio, no les he visto a hacer una huelga o salir de manifestación", ha afirmado Feijóo, que ha vuelto a repetir los diez puntos que su partido plantea para los citados trabajadores.
Feijoo no es más tonto porque no se entrena.
Y si puedes optar a una ayuda estatal o autonómica tonto serías si no lo hicieras teniendo derecho y cumpliendo las condiciones requeridas.
PD: ¿Los hosteleros son autónomos? Pues anda que no lloran pidiendo paguitas y prebendas.
Pleno.
2) ¿Qué ocurre con los autónomos y el derecho a huelga?
www.jdvasesores.com/autonomos-y-el-derecho-a-huelga/
Spoiler (Tonto es el que dice tonterías): Un trabajador autónomo no tiene derecho a huelga porque no puede suspender temporalmente una relación laboral que no existe como tal (sería suspender la relación laboral consigo mismo).
En fin, ahí van:
1.- Exención del pago del IVA para autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.
2.- Reducción importante de la burocracia: pasar de declaraciones trimestrales de IVA a una al año (o dos) para autónomos.
Quitar el IVA a los autonomos me parece un suicidio pero teniendo en cuenta que pretenden privatizarlo todo para su mierda de sistema les vale
www.eldiario.es/galicia/feijoo-recibir-ganaderos-tractorada-xunta_1_24
Ahora todo empresas externas y autónomos precarios. No hay sindicalismo ni presión obrera, los sindicatos están mantenidos y sobornados por el PP y la patronal y las huelgas no son secundadas por nadie. Solo por los que la hacen. No hay solidaridad entre trabajadores.
Fatxapobres con ínfulas.