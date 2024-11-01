Feijóo afirma no haber visto a un autónomo "pedir un subsidio", hacer "una huelga" y "salir en manifestación"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado este miércoles hasta Santander para presentar su plan para los autónomos, un colectivo del que ha alabado que no ejerza sus derechos laborales. "Jamás he visto a un autónomo pedir un subsidio, no les he visto a hacer una huelga o salir de manifestación", ha afirmado Feijóo, que ha vuelto a repetir los diez puntos que su partido plantea para los citados trabajadores.