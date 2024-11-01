edición general
Feijóo afirma no haber visto a un autónomo "pedir un subsidio", hacer "una huelga" y "salir en manifestación"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado este miércoles hasta Santander para presentar su plan para los autónomos, un colectivo del que ha alabado que no ejerza sus derechos laborales. "Jamás he visto a un autónomo pedir un subsidio, no les he visto a hacer una huelga o salir de manifestación", ha afirmado Feijóo, que ha vuelto a repetir los diez puntos que su partido plantea para los citados trabajadores.

#8 giputxilandes
Soy autónomo y, literalmente en los últimos meses, he acudido a múltiples manifestaciones, apoyado la huelga contra el genocidio palestino, y pedido la baja de paternidad.

Feijoo no es más tonto porque no se entrena.
johel #12 johel
#8 no es mas listo porque no quiere :shit:
Graffin #15 Graffin
#8 Pero el no te ha visto.
HeilHynkel #19 HeilHynkel
#8

Y si puedes optar a una ayuda estatal o autonómica tonto serías si no lo hicieras teniendo derecho y cumpliendo las condiciones requeridas.
herlocksholmes #28 herlocksholmes
#8 ¿No serás un falso autónomo, verdad? xD xD xD
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Feijóo es gilipollas. Da igual cuando leas este mensaje.
#4 concentrado *
Pues nada, que los autonómos recojan la fruta, den clases en las escuelas, cuiden la salud de la población, conduzcan los autobuses, trabajen en los ministerios y le limpien la caca a sus familiares dependientes, así no tendrá huelgas de profesores, funcionarios, sanitarios o cuidadores.

PD: ¿Los hosteleros son autónomos? Pues anda que no lloran pidiendo paguitas y prebendas.
#13 VFR
#4 excepto lo de trabajar en los ministerios ...
penanegra #1 penanegra *
Los taxis con Uber :troll: ....
#7 concentrado
#1 Y Florentino y su directiva jugando La Liga.
toshiro #10 toshiro
Yo tampoco había visto antes a un político haciéndose fotos con un narcotraficante en su yate y mira
fareway #6 fareway
Pues eso no implica que no tengan que pagar su seguridad social como el resto de mortales. Se deja amedrentar por 4 influencers que amenazan con irse a Andorra?
#5 Leclercia_adecarboxylata *
Las manifestaciones son el mal...
pitercio #3 pitercio
Por no ver... :troll:
mund4y4 #21 mund4y4
Soy autónoma, me he manifestado, he hecho huelga y también he estado de baja.
Pleno.
Priorat #23 Priorat
1) 10 ayudas para autónomos que tienes que pedir taxfix.com/es-es/autonomos/ayudas-y-beneficios/ayudas-para-autonomos/

2) ¿Qué ocurre con los autónomos y el derecho a huelga?
www.jdvasesores.com/autonomos-y-el-derecho-a-huelga/

Spoiler (Tonto es el que dice tonterías): Un trabajador autónomo no tiene derecho a huelga porque no puede suspender temporalmente una relación laboral que no existe como tal (sería suspender la relación laboral consigo mismo).
Arzak_ #24 Arzak_
¿Y sus adeptos haciendo tractoradas, qué? 8-D
#9 omega7767
que noticia más cutre. Poco más parece un X que una noticia de un periódico
Connect #11 Connect *
#9 Efectivamente. La noticia habla de 10 puntos que el PP quiere aplicar para los autónomos, pero no los ponen. Tremendo el periodismo de hoy en día. Lo importante es salir el primero y que Google Discovery te coja tu noticia. Ya lo que haya dentro, tanto da.

En fin, ahí van:
1.- Exención del pago del IVA para autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año.
2.- Reducción importante de la burocracia: pasar de declaraciones trimestrales de IVA a una al año (o dos) para autónomos.
3.-…   » ver todo el comentario
#17 VFR
#11 La primera es obligatoria por normativa europea, el gobierno se hace el sueco pero debe aplicarla
#18 mrM4
#11 el problema del IVA no es presentarlo sino no tener que pagarlo hasta que te abonen la factura. Sería bueno que ahora que se obliga a la implantación de la factura electrónica permitan algún sistema fácil para declarar las que están cobradas y liquidar el IVA de manera sencilla.

Quitar el IVA a los autonomos me parece un suicidio pero teniendo en cuenta que pretenden privatizarlo todo para su mierda de sistema les vale
#22 apsilon
#18 Eso ya existe pero no se aplica potque si eres autonomo y lo usas, las empresas no te contratan, ya que es voluntario. Quitar el IVA a los autonomos es posotivo si la mayor parte de tu facturacion es por ser icios (ejemplo pintor) pero sino piedenperjudicarte, ya que nonpiedes desgravarte el iva de lo que compres
toshiro #26 toshiro
#11 Todos dicen que van a hacer mucho por los autónomos hasta que suben al poder.
#25 Shynea
Lo primero que he pensado: elmundotoday. Pero hablamos de Feijoo, no hay humorista que supere a este hombre
ayatolah #27 ayatolah
¡No será que no le habrán montado tractoradas en Galicia!
www.eldiario.es/galicia/feijoo-recibir-ganaderos-tractorada-xunta_1_24
#16 Toponotomalasuerte
Los autónomos son la victoria de la derecha. Trabajadores precarios que en vez de sindicarse y pedir condiciones dignas, se creen empresarios ganando menos que un soldador en el año 2k.
Ahora todo empresas externas y autónomos precarios. No hay sindicalismo ni presión obrera, los sindicatos están mantenidos y sobornados por el PP y la patronal y las huelgas no son secundadas por nadie. Solo por los que la hacen. No hay solidaridad entre trabajadores.
HeilHynkel #20 HeilHynkel
#16

Fatxapobres con ínfulas.
#14 sliana
Los ha visto, pero miente.
