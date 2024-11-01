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Expulsado un diputado de Vox en el pleno por subir a la tribuna de la mesa a increpar al Vicepresidente

Expulsado un diputado de Vox en el pleno por subir a la tribuna de la mesa a increpar al Vicepresidente  

El diputado de Vox, Jose María Sánchez, ha sido expulsado del pleno esta tarde tras subir a la tribuna de la mesa del Congreso a increpar al Vicepresidente.

| etiquetas: vox , congreso , pleno , expulsion
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
#6 laruladelnorte
Gente cuerda y dialogante,a la vez que elegante. ¬¬
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PaulDurden #3 PaulDurden
Esta gente está tarada...
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#8 marcotolo
ridiculos hasta la medula,
cuando alguien se presenta como votante de vox
ya sabes que estas delante de un ignorante violento,
que apoya con su voto estas ridiculeces
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DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Si sus líderes son el pelonaranja de eeuu y el ##### de israel... poco más puedes esperar...
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mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
No es suficiente. Como sanción propongo que copie 100 veces el reglamento del congreso.
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#2 Galton
#1 Pero para eso... ¡tendría que aprender a escribir!
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Pacofrutos #5 Pacofrutos *
#1 #2 Un hombre, al pasar frente al Congreso de los diputados, escucha un tremendo griterío que salía desde la sala:
<Ladrón, mentiroso, comisionista, difamador chorizo, sinvergüenza, flojo de mierda, imbécil, timador, cabrón, corrupto, vendido, golfo aprovechado, cara dura, falso, chupón, inútil, pesetero, estafador, vago de mierda, saqueador gilipollas, bobo, oportunista, embaucador, tramposo, hijo de la gran puta,.........etc...
El hombre asustado le pregunta al guardia de la entrada:
- Señor, iQué pasa dentro?, iSe están peleando.?
- No, responde el guardia, yo creo que están pasando lista.
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mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
#2 Entonces es una condena eteeeeerna. Muhahahahahaha
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devilinside #13 devilinside
#2 Le puede valer para aprender, tipo cuadernillo rubio
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frankiegth #10 frankiegth *
#1. Una multa de tres meses sin sueldo para este elemento y no lo vuelve a repetir. Mano de santo.
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mikhailkalinin #12 mikhailkalinin
#10 Chico, el lado erótico de la disciplina es algo que todavía no has explorado...
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troymclure #9 troymclure
Estos si que representan a los garrulos de ejpaña
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Andreham #14 Andreham
¿Os acordáis de cuando los fascistas se arrancaban los botones del polo de Lacoste y gritaban muy fuerte que cómo se atrevía un puto perroflauta a estar con esas pintas y esas actitudes de bocachancla en el Congreso con C mayúscula? ¿Que era un lugar "serio" donde se tenía que respetar a la gente porque era la cuna del estado de derecho?

Pues aquí, calladitos o hasta riéndole la gracia al puto mono que no evolucionó y en 1936 ya nos la lio.
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#4 mstk
Este mes cobra doble.
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menéame