Escritor debutante viajó 600 kilómetros para golpear a la única persona que hizo una crítica de su libro

Algunos se toman mejor las críticas, otros no tanto. Ese fue el caso del escritor de 28 años, Richard Brittain, quien atacó con una botella de vino a Paige Rolland, una adolescente que opino sobre su libro por internet y la golpeo en la cabeza mientras ella trabajaba en un supermercado en Glenrothes, Escocia. El hombre se declaró culpable.

imparsifal #1 imparsifal
Hay gente que está peor que el peor de Menéame.
tusitala #4 tusitala
#1 Y no mencionas a nadie por si acaso.
DDJ #2 DDJ
Espero que el titulo del libro no fuese: "Consejos para aplacar tu ira"
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Marqueting sin duda.
The_Ignorator #6 The_Ignorator
Jay y Bob El Silencioso lo hicieron hace ¿25 años? cuando descubrieron Internet (y lo que alguno decía de ellos). Me ha recordado eso
theMooche #7 theMooche
Tocó fibra sensible...
#5 andreu.n1
¿Pero la crítica era buena o mala?
#8 iconoclasta
Es una noticia antigua:
Former Countdown champion jailed for 30 months
www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/12057128/Former-Countdown-champi
He also admitted assaulting Miss Rolland with a bottle to her severe injury on October 3, 2014.
