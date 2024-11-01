Escritor debutante viajó 600 kilómetros para golpear a la única persona que hizo una crítica de su libro

Algunos se toman mejor las críticas, otros no tanto. Ese fue el caso del escritor de 28 años, Richard Brittain, quien atacó con una botella de vino a Paige Rolland, una adolescente que opino sobre su libro por internet y la golpeo en la cabeza mientras ella trabajaba en un supermercado en Glenrothes, Escocia. El hombre se declaró culpable.