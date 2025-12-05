Ernai derriba el único toro de Osborne que quedaba en Euskal Herria "por españolista"

La organización juvenil de la izquierda abertzale, Ernai, ha derribado esta pasada noche el último toro de Osborne que quedaba en el País Vasco, en concreto en la localidad alavesa de Ribabellosa, al considerarlo un símbolo "españolista".
cc #1
Qué demócratas...
Organización de exterroristas con representación parlamentaria de Bildu de corte fascista que no duda en usar la violencia atacando sedes del PP el toro de Osborne y desatendiendo al PNV en el cese de las hostilidades .
Ya que usas esos terminos al menos escribelos bien.
En cualquier caso enhorabuena por tal heroica hazaña, buscaban vasito y ya lo tienen.