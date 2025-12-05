edición general
10 meneos
41 clics
Ernai derriba el único toro de Osborne que quedaba en Euskal Herria "por españolista"

Ernai derriba el único toro de Osborne que quedaba en Euskal Herria "por españolista"

La organización juvenil de la izquierda abertzale, Ernai, ha derribado esta pasada noche el último toro de Osborne que quedaba en el País Vasco, en concreto en la localidad alavesa de Ribabellosa, al considerarlo un símbolo "españolista".

| etiquetas: osborne , toros , ernai
8 2 1 K 91 actualidad
29 comentarios
8 2 1 K 91 actualidad
Comentarios destacados:      
#5 EISev
Habrá que decir que cancelen los encierros de San Fermín por mostrar toros españolistas
8 K 113
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Luego han procedido a quemar sus DNIs y pasaportes por españolistas
7 K 94
GeneWilder #3 GeneWilder
#1 Y a suicidarse.
2 K 35
#6 Afro
#3 el machismo mata más que el españolismo
0 K 20
Artok #10 Artok
#1 ay si pudieran, verías la hoguera desde madrit!
0 K 9
#20 yarkyark
#10 ¿Quién se lo impide?

cc #1
1 K 25
platypu #29 platypu *
#10 No tienen huevos, son unos cobardes igual como cuando ayudaban a ETA a asesinar niños
0 K 5
tul #11 tul *
#1 vuelve al colegio y que te expliquen la diferencia entre español y españolista
2 K 30
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#11 si ese toro hablara
0 K 7
#15 exeware
#1 y los euros
0 K 10
Don_Pixote #17 Don_Pixote *
#15 eso son mas europeistas , pero tambien influenciados por el españolismo que no quiere reconocer el euskera como lengua oficial en Bruselas :troll:
1 K 17
ewok #25 ewok
#1 A algunos no les faltarían ganas. A otros les parece normal pagar con euros con el rostro del Borbón o del rey belga, pero les parece un exceso que Trump ponga en los dólares su careto.
0 K 11
ElBeaver #26 ElBeaver
#1 Sinceramente, no veo problema en que el DNI esté en vasco y sea exclusivo para ellos. Lo mismo aplicaría para el resto de las autonomías. Alternativamente, podría existir un DNI europeo. Además, el pasaporte también debería ofrecer la opción de tener uno europeo.
1 K 10
Antipalancas21 #28 Antipalancas21
#1 Y tarjeta medica también.
0 K 20
#14 mcfgdbbn3
¿Preguntaron a la gente si lo quería o no, o lo derribaron en base a lo que ellos pensaban que tenían que pensar el resto de ciudadanos?

Qué demócratas...
2 K 36
elsnons #12 elsnons
Si, lo que pensabas , Ernai pertenece a la
Organización de exterroristas con representación parlamentaria de Bildu de corte fascista que no duda en usar la violencia atacando sedes del PP el toro de Osborne y desatendiendo al PNV en el cese de las hostilidades .
3 K 21
Chepacoleta #4 Chepacoleta *
¿Pero nada de defensa de los animales y maltrato eh? Por españolista. Tócate los cojones cuánta eminencia junta
1 K 19
Student #7 Student
#4 la tortura animal está mal, pero no tanto como el españolismo.
2 K 34
Feindesland #16 Feindesland
Verás qué risa cuando alguien envenene el árbol de Guernika por euskadista.

xD xD xD

:wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
0 K 19
eltxoa #22 eltxoa *
#16 Lo que te decía el otro día. Que se nota mucho cuando hacéis acount-sharing.
0 K 10
Atusateelpelo #27 Atusateelpelo *
#22 Es account-sharing. Con "cc".

Ya que usas esos terminos al menos escribelos bien.
0 K 17
Atusateelpelo #21 Atusateelpelo
Ya lo de protestar por el maltrato animal de los Sanfermines lo dejan para otro dia...
0 K 17
#9 Leon_Bocanegra
Noooooooooooooo!!!
0 K 12
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
Me parece una salvajada. Cuando se derriba el cartel de un toro, sufre. Por contra cuando lo torean no.

En cualquier caso enhorabuena por tal heroica hazaña, buscaban vasito y ya lo tienen.
0 K 11
eltxoa #19 eltxoa
Toro que tendría que haber sido derivado hace tiempo estando la publicidad de ese tipo prohibida en carretera
0 K 10
Atusateelpelo #23 Atusateelpelo
#19 Esta declarado Patrimonio cultural y artistico.
3 K 62
#24 EISev
#23 a mí me gustaba más el de nitrato de chile pero hay que reconocer que el de Osborne es más fácil de mantener (repintar de negro cuando lo vandalizan)
0 K 12
#18 Borgiano
Ni tan mal, hombre, por lo menos ya no te pegan un tiro en la nuca, se van cilivizando, poco a poco.
0 K 8
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
ellos se lo pierden :popcorn:
0 K 7

menéame