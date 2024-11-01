edición general
24 meneos
61 clics

Los empleados de ICE se desahogan en Reddit, diciendo que no les pagan y que siguen sin tener seguro a pesar de las promesas (ENG)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se enfrenta a una inusual ola de reacciones internas después de que varios empleados comenzaran a acusar públicamente a la agencia de no pagar los salarios y no activar el seguro médico semanas después de su contratación.

| etiquetas: quejas , agentes , ice , sin , pago , seguro , promesas
21 3 0 K 309 actualidad
19 comentarios
21 3 0 K 309 actualidad
Comentarios destacados:      
Pertinax #3 Pertinax
Leopardos comecaras con la cara devorada.
7 K 83
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
Siempre pueden hacer como aquel de Wagner xD
5 K 72
Destrozo #14 Destrozo
#7 estaría genial. Aunque no acabó muy bien la cosa para él
0 K 10
#15 Setis
#14 Como si eso fuera un problema...
1 K 18
#5 coydanerko
Todo dictador sabe, o debería saber, que a la guardia pretoriana se la tiene al día en cuanto a pagos.
7 K 67
woody_alien #13 woody_alien
#5 Y lo saben, porque el ICE no es una guardia pretoriana. El ICE es como las SA del partido nazi, fachapobres y homosexuales declarados haciéndoles de matones al partido nazi, hasta que los nazis alcanzaron el poder y se follaron a la SA que ya no hacía falta y estaba llena de untermensch.
2 K 36
#6 davidvsgoliat
Les deseo lo peor de lo peor, no solo laboralmente.
4 K 58
azathothruna #19 azathothruna
#6 Ya tienen ya la maldicion de los nativos, y la del cementerio de imperios, pero, si, se ganaron mas
0 K 13
#8 Eukherio *
Recordad, niños, la gente que escribe en Reddit, como en cualquier otro sitio de Internet, no tiene que ser quien dice ser ni estar contando necesariamente la verdad.

Creo que últimamente se ven muchísimas más noticias de: "lo dijo alguien en Reddit" que antes, con lo que hay más incentivos que nunca para inventarte tu película.
4 K 35
cromax #10 cromax
Hay muchos trabajos honrados a los que optar, seguro. Hasta si eres una mierda con patas y un arma.
¿No es EEUU el país de las oportunidades? :troll:
1 K 25
Golan_Trevize #18 Golan_Trevize
Que les den muy fuerte por culo con una caña rajada.
1 K 23
azathothruna #1 azathothruna
Y para que se metieron?
Para sobrecompensar lo maniceros que son y desahogarse contra los que si tienen pito? :troll:
2 K 23
woody_alien #2 woody_alien
#1 Son amantes de los leopardos.
4 K 46
sotillo #11 sotillo
#2 Con apellidos latinos no se que esperan ¿Que les dejen cortar la cabellera a sus víctimas?
1 K 22
#9 coydanerko
#1 Se metieron en esto por el mismo motivo que el resto de esclavos. Para sobrevivir.
1 K 21
#12 Piscardo_Morao
Si es que dan una pena estos pobrecitos, que no les están pagando los que les prometieron por ejecutar a sus compatriotas y violar los derechos humanos de quien se les pone en medio.
0 K 12
#16 Albarkas
Lástima no se lleven dos patadas en la tripa cada día...
0 K 11
zuul #17 zuul
Que les follen bien follados
0 K 9
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Ahora aparecerá un vídeo del líder fundador diciendo que el jefe de defensa no le manda lo prometido y marcharán todos a Moscú, epa, Washington :troll:
0 K 7

menéame