Empleados federales hacen fila de una cuadra para recibir alimentos, mientras el cierre de Gobierno llega a su tercera semana

Summer Kerksick esperó en la fila durante dos horas el martes para recibir una caja de productos enlatados y secos en un evento de banco de alimentos para empleados federales en medio del actual cierre del Gobierno. “Con mi alquiler venciendo la próxima semana, puedo aceptar cualquier cosa que pueda conseguir”, dijo Kerksick, contratista federal y analista de investigación de mercados en el Centro Rural de Exportación del Departamento de Comercio de EE.UU., a CNN.
"En EEUU hay cientos de miles de funcionarios que no es que no lleguen a fin de mes, sino que no llegan a las tres semanas de ahorro".
Eso al parecer es muy común en EEUU.
La quintaesencia del individualismo que algunos extremocentristas nos quieren importar y vendérnoslo como si fuera el paraíso en la Tierra, el culmen de la libertad y el Nirvana de la prosperidad.