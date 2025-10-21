edición general
Empleados federales hacen fila de una cuadra para recibir alimentos, mientras el cierre de Gobierno llega a su tercera semana

Summer Kerksick esperó en la fila durante dos horas el martes para recibir una caja de productos enlatados y secos en un evento de banco de alimentos para empleados federales en medio del actual cierre del Gobierno. “Con mi alquiler venciendo la próxima semana, puedo aceptar cualquier cosa que pueda conseguir”, dijo Kerksick, contratista federal y analista de investigación de mercados en el Centro Rural de Exportación del Departamento de Comercio de EE.UU., a CNN.

Golan_Trevize
OTra forma de escribir el titular sería:

"En EEUU hay cientos de miles de funcionarios que no es que no lleguen a fin de mes, sino que no llegan a las tres semanas de ahorro".
6
placeres
#1 .. Aunque hubiera dinero (Esos 3 meses de mensualidad liquida que se recomienda como mínimo), si no sabes cuanto tiempo durará la situación y no puedes conseguirte un trabajo temporal fácilmente, pues lo más lógico en estos tiempos es apretarse el cinturón desde el primer minuto.
2
mmlv
Joder, qué mal está la cosa en Cuba!
3
karakol
Estados Unidos es la definición del gigante con los pies de barro. Al más mínimo revés, desastre natural o complicación, el país se rompe por las costuras. Es el ejemplo del vivir, casi literalmente, al día, sin un apoyo gubernamental, prácticamente sin red social ni colchón familiar.

La quintaesencia del individualismo que algunos extremocentristas nos quieren importar y vendérnoslo como si fuera el paraíso en la Tierra, el culmen de la libertad y el Nirvana de la prosperidad.
4
Antipalancas21
Son burros, caballos y vacas por hacer fila en una cuadra. :troll:
1
Yorga77
Se que hay noticias relacionadas pero cuelgo esta noticia porque creo que esto va para largo. los demócratas saben que tienen la razón, pero al cheto y su trup de monstruos les dan igual las personas.
1
Pixmac
Personas que literalmente "viven al día". Lo que habría que saber es si por ganar lo justito o por gastar todo lo que ganan sin una necesidad real.
0
Yorga77
#7 Gracias por ponerla no la encontraba. :hug:
0

