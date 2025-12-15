edición general
La EMA da luz verde a un nuevo 'ozempic': el fármaco que reduce un 20,7% el peso en personas con obesidad

La EMA emite una opinión positiva para una dosis más alta de Wegovy (semaglutida 7,2 mg)

ChatGPT #1 ChatGPT
Me parece excelente que @torrezzno envíe noticias de semaglutida xD
Torrezzno #2 Torrezzno
#1 es la paradoja
Asimismov #8 Asimismov *
#2 es que los torreznos no engordan nada, solo engorda quienes los comen.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
La nueva dosis de este medicamento ha demostrado una pérdida media de peso del 20,7% a las 72 semanas en personas con obesidad que no padecen diabetes.

Lo bueno es que la gente no se va a atiborrar de esto porque no tiene pinta de ser un producto milagro sino algo con paciencia.
#5 Mesopotámico *
Cuando ves a la gente que se ha tratado con Ozempic, se queda fea, como que estaban mejor de gordos, más lozanos.
GeneWilder #6 GeneWilder
#5 Yo los veo que se quedan como blandurrios y con belfos. Creo que puede ser porque adelgazan sin tonificarse a la vez.
ChatGPT #7 ChatGPT
#5 #6 simplemente es la pérdida de peso, no la semaglutida.

Si pesas 120 kilos y pasas a 80, sobra muuucha piel. Pasa lo mismo perdiendo peso a base de no comer… lo que ocurre es que con semaglutida el cambio es más rápido y se nota más.
arcangel2p #3 arcangel2p
No sé què tiene de nuevo. En todo caso una dosis mayor. Título clickbait que por lo menos en la entradilla ya corrige. Por eso no votaré errónea o sensacionalista.
