·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11734
clics
Las "condolencias" de Trump
7486
clics
Hallados muertos Rob Reiner y su esposa
7048
clics
Aviso a todas las poblaciones cerca de la presa de Paretón en Murcia
5713
clics
Salomé Pradas llora durante el interrogatorio de Gabriel Rufián. Le hace la cobra y le entrega la cuerda de la niña china que se ahogó: "Se acordará de este día cuando entre en la cárcel"
5183
clics
Un alpinista va a la montaña con su novia, la deja allí cuando las condiciones empeoran y silencia el móvil: ella muere congelada y él está acusado de homicidio
más votadas
380
El PSOE cambia la rosa por un pene en su nuevo logotipo
473
Las operadoras bajo el control de LaLiga bloquean la web de Madrid Salud
433
El juez procesa a Álvaro Romillo, financiador de Alvise, por estafar más de 185 millones
496
Compromís reclama que el CIS pregunte sobre la monarquía tras los 50 años de su restauración y las memorias del emérito
277
“Hacéis cosas que no nos gustan”: el aviso del Gobierno de Ayuso al Círculo de Bellas Artes, según su presidente
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
60
clics
La EMA da luz verde a un nuevo 'ozempic': el fármaco que reduce un 20,7% el peso en personas con obesidad
La EMA emite una opinión positiva para una dosis más alta de Wegovy (semaglutida 7,2 mg)
|
etiquetas
:
negocio
,
obesidad
,
ema
,
semaglutida
8
0
0
K
87
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
0
0
K
87
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ChatGPT
Me parece excelente que
@torrezzno
envíe noticias de semaglutida
1
K
23
#2
Torrezzno
#1
es la paradoja
1
K
31
#8
Asimismov
*
#2
es que los torreznos no engordan nada, solo engorda quienes los comen.
0
K
12
#4
HeilHynkel
La nueva dosis de este medicamento ha demostrado una pérdida media de peso del 20,7%
a las 72 semanas
en personas con obesidad que no padecen diabetes.
Lo bueno es que la gente no se va a atiborrar de esto porque no tiene pinta de ser un producto milagro sino algo con paciencia.
0
K
18
#5
Mesopotámico
*
Cuando ves a la gente que se ha tratado con Ozempic, se queda fea, como que estaban mejor de gordos, más lozanos.
0
K
7
#6
GeneWilder
#5
Yo los veo que se quedan como blandurrios y con belfos. Creo que puede ser porque adelgazan sin tonificarse a la vez.
0
K
11
#7
ChatGPT
#5
#6
simplemente es la pérdida de peso, no la semaglutida.
Si pesas 120 kilos y pasas a 80, sobra muuucha piel. Pasa lo mismo perdiendo peso a base de no comer… lo que ocurre es que con semaglutida el cambio es más rápido y se nota más.
0
K
11
#3
arcangel2p
No sé què tiene de nuevo. En todo caso una dosis mayor. Título clickbait que por lo menos en la entradilla ya corrige. Por eso no votaré errónea o sensacionalista.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo bueno es que la gente no se va a atiborrar de esto porque no tiene pinta de ser un producto milagro sino algo con paciencia.
Si pesas 120 kilos y pasas a 80, sobra muuucha piel. Pasa lo mismo perdiendo peso a base de no comer… lo que ocurre es que con semaglutida el cambio es más rápido y se nota más.