EE.UU. ofrece a China prorrogar la tregua arancelaria si retira los controles de exportación de tierras raras

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de prorrogar la tregua arancelaria con China a cambio de que Pekín retire sus planes de endurecimiento de los controles a la exportación de tierras raras. "¿Es posible que podamos acordar una extensión a cambio? Quizás, pero todo eso se negociará en las próximas semanas", ha asegurado Bessent en declaraciones recogidas por 'Bloomberg' durante una rueda de prensa.

smilo #7 smilo
#2 TACO de gallina clueca? xD
2 K 51
#14 yarkyark
#2 Tengo una duda ¿Ha sido hasta las rodillas o hasta los tobillos?
0 K 12
themarquesito #4 themarquesito
TACO: Trump Always Chickens Out
4 K 78
Veelicus #1 Veelicus
Ojala los chinos digan, NO.
5 K 71
fofito #8 fofito
#1 Los chinos no dirán NO.
Se sentarán a la mesa a negociar y esperarán que la otra parte cumpla su parte.

Todos sabemos que la otra parte se pasará esa negociación y acuerdo por sus partes a la mínima de cambio.
1 K 25
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#1 huele a caca xD
1 K 40
ingenierodepalillos #3 ingenierodepalillos
El que saca los aranceles pa enseñarlos es un parguela.
4 K 68
cocolisto #5 cocolisto
Ahora llegan los chinos y dicen que vale,pero a cambio eeuu retira todos los aranceles a China y las limitaciones a Huawei y dejan a Taiwán en paz. {0x1f601} {0x1f601}
1 K 32
Connect #13 Connect
LoL, LOL, pedazo de LOL!!!
0 K 15
JackNorte #10 JackNorte
Cuantas veces puedes poner y quitar aranceles para negociar diferentes cosas? xD
0 K 12
pitercio #16 pitercio *
Cómeme tol disprosio.
0 K 12
Dramaba #12 Dramaba
TACO strikes again!!! xD
0 K 10
#17 wictor69
Bajada de pantalones de naranjito
0 K 7
Celebrus #11 Celebrus *
A dios rogando y con el mazo dando. China está produciendo más de lo que su mercado interior puede comprar, así que tiene productos baratos para inundar medio planeta con ellos. Si se ponen tontos los americanos quizás otros serán los que compren esos productos desplazando a productos americanos.
0 K 6

