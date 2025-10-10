EE.UU. ofrece a China prorrogar la tregua arancelaria si retira los controles de exportación de tierras raras

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de prorrogar la tregua arancelaria con China a cambio de que Pekín retire sus planes de endurecimiento de los controles a la exportación de tierras raras. "¿Es posible que podamos acordar una extensión a cambio? Quizás, pero todo eso se negociará en las próximas semanas", ha asegurado Bessent en declaraciones recogidas por 'Bloomberg' durante una rueda de prensa.
| etiquetas: eeuu , tregua , aranceles , tierras raras
Se sentarán a la mesa a negociar y esperarán que la otra parte cumpla su parte.
Todos sabemos que la otra parte se pasará esa negociación y acuerdo por sus partes a la mínima de cambio.
