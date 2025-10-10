edición general
Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer un aumento "masivo" de aranceles a los productos chinos que ingresan a EEUU en respuesta a las recientes acciones de Pekín, incluyendo los mayores controles a la exportación de tierras raras, que el inquilino de la Casa Blanca ha tachado de "muy hostiles", llegando a poner en duda la oportunidad de reunirse a final de mes con el presidente chino, Xi Jinping.

etiquetas: trump , china , aranceles , xi jinping
El berrinche por quitarle el nobel de la paz que era suyo :troll:
¡Vaaaya por Dios! Ya está otra vez Risketo Arancelio tocando los cojones. Que pesadilla de tío.
Tendrá que subvencionar más aún a los agricultores :popcorn:
después de que el gigante asiático haya informado de su intención de imponer controles de exportación a todos los elementos de producción relacionados con tierras raras, "y prácticamente a cualquier otra cosa que se les ocurra, incluso si no se fabrica en China".

Ha sido el último en enterarse de que China no solo tiene un monopolio en la producción de tierras raras sino que también lo tiene en los medios de producción. xD

Las restricciones a la exportación de maquinaria son exactamente lo mismo que han hecho los EEUU con los microchips y las máquinas de litografía.
Pues menos mal que pasó el prime day.
Pues están las bolsas finas y al BTC le han pegado un palo de la hostia. Justo cuando Europa cierra mercados y los asiáticos están durmiendo.
Tratar con un loco tiene que ser cansino ...
Cuantas amenazas lanza este señor al dia de media? Novel de la paz no, pero al menos un puesto en el libro guiness tendrá digo yo
#8 Muchas amenazas que, en la mayoría de los casos, luego no cumple.

El tío consigue, él solito, que la mayoría de las amenazas se queden en nada, si eso no es digno del Nobel de la paz que venga algún liberal y lo vea.

:-D
Se quedó blanco como la nata, dicen.

Tiene traumatismo post Nobel y, claro, necesita más zanahorias para recobrar su color natural, necesario para afinar sus delirios.

Los noruegos han ido a cargárselo. :troll:
Vuelta la burra al trigo! Ahora a volver a escalar como hace unos meses para después TACO
Joder, ¡qué tio más tonto!, que le ponga aranceles a las tierras raras chinas y ya nadie las querrá. Solucionado.

:-D
