Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer un aumento "masivo" de aranceles a los productos chinos que ingresan a EEUU en respuesta a las recientes acciones de Pekín, incluyendo los mayores controles a la exportación de tierras raras, que el inquilino de la Casa Blanca ha tachado de "muy hostiles", llegando a poner en duda la oportunidad de reunirse a final de mes con el presidente chino, Xi Jinping.