Trump amenaza a China con aranceles masivos y cancelar su reunión con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer un aumento "masivo" de aranceles a los productos chinos que ingresan a EEUU en respuesta a las recientes acciones de Pekín, incluyendo los mayores controles a la exportación de tierras raras, que el inquilino de la Casa Blanca ha tachado de "muy hostiles", llegando a poner en duda la oportunidad de reunirse a final de mes con el presidente chino, Xi Jinping.
| etiquetas: trump , china , aranceles , xi jinping
Ha sido el último en enterarse de que China no solo tiene un monopolio en la producción de tierras raras sino que también lo tiene en los medios de producción.
Las restricciones a la exportación de maquinaria son exactamente lo mismo que han hecho los EEUU con los microchips y las máquinas de litografía.
El tío consigue, él solito, que la mayoría de las amenazas se queden en nada, si eso no es digno del Nobel de la paz que venga algún liberal y lo vea.
Tiene traumatismo post Nobel y, claro, necesita más zanahorias para recobrar su color natural, necesario para afinar sus delirios.
Los noruegos han ido a cargárselo.