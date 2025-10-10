edición general
Trump impondrá a China aranceles de hasta el 130% tras la decisión de Pekín de elevar el control sobre las tierras raras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que elevará los aranceles a China hasta el 130% tras la decisión de Pekín de endurecer el control sobre las tierras raras. Una decisión que Trump ha calificado como “siniestra y hostil”. El presidente ha respondido con dureza a Pekín tras amenazar esta misma mañana con imponer aranceles masivos. “Estados Unidos impondrá un arancel del 100% a China, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente [30%]. Además, el 1 de noviembre, impondremos controles de exportación a todo...

cocolisto #1 cocolisto *
Se le ve escocido al jodío...xD
El presidente de EE UU suspende la reunión que tenía con Xi Jinping en dos semanas y critica a las autoridades del país asiático: “Se están volviendo muy hostiles”
Spirito #3 Spirito
#1 Normal, porque le han robado su muy merecido Premio Nobel de la Paz. xD

Trump es un hombre bueno y comedido... y por eso aún respiran los noruegos aire sin contaminación de una bomba nuclear. xD

/mode ironía OFF.
Spirito #2 Spirito
El criminal imperio yanqui hace aguas y pretende ahogar al resto.
pepel #8 pepel
Al final vamos a tener que trabajar en la industria de los aranceles; hay que trabajar mucho para completar todos los pedidos. Y mucha mano de obra.
cocolisto #6 cocolisto *
#5 No te inventes duplicaciones mentirosas.Una cosa es la amenaza que señalas y la noticia de mi envío son las medidas concretas a partir del 1 de noviembre.
cosmonauta #7 cosmonauta *
#6 Tú nuevo, y tercer envio igual, dice exactamente lo mismo. Toda la información nueva está en condicional.

Es obsesivo querer pisar un envio de esa manera.
pepel #9 pepel
#5 Esta es la respuesta a la respuesta de Pekín. Es un segundo arancel.
cosmonauta #10 cosmonauta *
#9 Trump público ese post a las 12 de la noche en Pekín. Ahora son las 6:30 de la mañana. Dudo mucho que nadie haya contestado aún.
thorpedo #11 thorpedo
No tiene cojones .... Con la UE les pueden ningunear pero que lo intenten con los chinos que controlan la deuda pública de USA, la producción industrial de los productos americanos, etc
Aiden_85 #4 Aiden_85
Walmart estará contento. Y muchos se estarán arrepintiendo de no haber comprado una gorra MAGA antes de que subiera de precio.
