El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que elevará los aranceles a China hasta el 130% tras la decisión de Pekín de endurecer el control sobre las tierras raras. Una decisión que Trump ha calificado como “siniestra y hostil”. El presidente ha respondido con dureza a Pekín tras amenazar esta misma mañana con imponer aranceles masivos. “Estados Unidos impondrá un arancel del 100% a China, además de cualquier arancel que esté pagando actualmente [30%]. Además, el 1 de noviembre, impondremos controles de exportación a todo...
El presidente de EE UU suspende la reunión que tenía con Xi Jinping en dos semanas y critica a las autoridades del país asiático: “Se están volviendo muy hostiles”
Trump es un hombre bueno y comedido... y por eso aún respiran los noruegos aire sin contaminación de una bomba nuclear.
/mode ironía OFF.
Es obsesivo querer pisar un envio de esa manera.