EE. UU. advierte que enviará más aviones de combate al espacio aéreo canadiense si la compra de 88 F-35 por parte de Canadá no se finaliza

EE. UU. advierte que enviará más aviones de combate al espacio aéreo canadiense si la compra de 88 F-35 por parte de Canadá no se finaliza

EE. UU. podría alterar el acuerdo que mantiene desde hace décadas con Canadá sobre el NORAD (Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial) en caso de que su Gobierno dé marcha atrás en la compra de 88 aviones de combate F-35 Lockheed Martin, según ha advertido el embajador estadounidense en Canadá. Según los términos actuales del NORAD, EE. UU. y Canadá pueden operar en el espacio aéreo del otro para rastrear o interceptar amenazas. Sin embargo, Hoekstra indicó que la intervención estadounidense iría aún más lejos en caso de que el acuerd…

trump , aranceles , canadá , estado 51 , guerra , comercial , defensa
11 comentarios
Herumel
Esto, amenazando al comprador. Están pa' ya.
omegapoint
#2 espero que el resto de paises tomen nota y dejen de comerciar con EEUU
JanSmite
#3 Bélgica acaba de anular una compra de aviones de USA
Grahml
#7 ¿Dónde lo has visto?
candonga1
El Mundo Libre, verdad Elenita?
txelin
#8 se pasará y te dirá que los rusos son mucho peores porque patatas. (Como si lo opuesto Trump fuese Putin)
Gry
¿Veis como no les hace falta comprarlos? Ya envían sus aviones los EEUU para defenderlos gratis de rusos y chinos. :hug:

¿Qué clase de idiota compraría aviones al único país que ha amenazado con anexionarlos?
maspipinobreve
#4 A quien hay que reventar pues, que no me queda claro?
JanSmite
Buena técnica comercial: "O me compras lo que vendo o te invado" :palm: :palm:

Edit: y, claro, eso después de haber amenazado con convertirlos en el "Estado número 51" por sus cojones morenos… :-P

Relacionada: www.meneame.net/story/tensiones-entre-ee-uu-canada-podrian-perjudicar-
JanSmite
Lucky Luciano, un aficionado al lado de Trump… :palm: xD
AlexGuevara
Es el mercado amigos
