EE. UU. advierte que enviará más aviones de combate al espacio aéreo canadiense si la compra de 88 F-35 por parte de Canadá no se finaliza

EE. UU. podría alterar el acuerdo que mantiene desde hace décadas con Canadá sobre el NORAD (Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial) en caso de que su Gobierno dé marcha atrás en la compra de 88 aviones de combate F-35 Lockheed Martin, según ha advertido el embajador estadounidense en Canadá. Según los términos actuales del NORAD, EE. UU. y Canadá pueden operar en el espacio aéreo del otro para rastrear o interceptar amenazas. Sin embargo, Hoekstra indicó que la intervención estadounidense iría aún más lejos en caso de que el acuerd…