edición general
14 meneos
19 clics
Economista explica en una frase qué son los impuestos a los jóvenes que no quieren pagarlos: "los impuestos son el precio que pagamos por la libertad de la mayoría"

Economista explica en una frase qué son los impuestos a los jóvenes que no quieren pagarlos: "los impuestos son el precio que pagamos por la libertad de la mayoría"

Un 31,6% de los jóvenes españoles cree que "si no se pagara ningún impuesto, viviríamos mejor". "Hay un punto de inflexión en los 80, cuando Thatcher y Reagan empiezan el camino del sálvese quien pueda". Ahora, políticos como Milei, que asegura que "los impuestos son un robo", o Ayuso, que saca pecho por aprobar "la mayor rebaja de impuestos de la historia de la región", lo han reciclado. "Los impuestos son el precio que pagamos por tener una sociedad civilizada, por tener infraestructuras, sanidad o educación pública".

| etiquetas: españa , impuestos , jóvenes , libertad , julen bollain
10 4 1 K 133 opinion
13 comentarios
10 4 1 K 133 opinion
Comentarios destacados:    
Bretenaldo #2 Bretenaldo
El problema es cuando el precio no para de subir y el producto es cada vez peor.
6 K 54
Catapulta #5 Catapulta
#2 El problema es cuando el impuesto consiste en pagarle a los ricos por tener vivienda.
1 K 19
#6 surco *
#1 #2 De acuerdo en parte. Nos sobran frases lapidarias y nos falta debate sin superioridad moral. Los impuestos son necesarios porque de ahí sale la sanidad, la educación y sobre todo, porque de ahí sale la paz social. De ahí sale que tu vecino no quiera matarte por ser rico y tengas que rodearte de guardaespaldas.Que tengas uno de los índices de asesinatos más bajos del mundo y que la delincuencia sea pequeña.
Tenemos el mejor sistema de la historia de la humanidad, la socialdemocracia. El…   » ver todo el comentario
3 K 32
Duke00 #13 Duke00 *
#2 El problema es cuando los líderes de opinión para los jóvenes son millonarios que obtuvieron su dinero de redes sociales sin apenas esfuerzo y que creen que no le deben nada a la sociedad.

Esos influencera están continuamente quejándose de los impuestos y crean opinión entre sus seguidores desde muy jóvenes.
0 K 11
globaltempo #4 globaltempo
El argumento recurrente : "no quiero pagar impuestos porque después se lo gastan en gambas y en putas".

Realmente hace falta hacer un esfuerzo de educar a la gente para que entienda por qué son esenciales los impuestos, sobre todo a los jóvenes. Otra cuestión es quién los gestiona, mejor o peor.
3 K 40
BlackDog #8 BlackDog *
El problema no son los impuestos en si, es el despilfarro, cada vez pagamos mas impuestos y cada vez todo funciona peor, y eso la gente lo nota
1 K 17
#10 Fanpiro
#8 ahí le has dado.
0 K 9
#7 Luiskelele
el problema es cuando ese joven busca un techo donde caerse muerto, o pide cita al médico y le dan para dentro de 15 días (si es el de cabecera, si es un especialista X meses...). Y se pregunta, de lo que me queda de sueldo después de pagarlo todo, ¿encima no recibo una putísima mierda?
1 K 13
Ishkar #3 Ishkar
El tema es a quién cobramos los impuestos. Impuestos a la riqueza, no al trabajo.
0 K 11
antesdarle #9 antesdarle
Pensaba que era el brazo de un xenomorfo la miniatura, luego he visto que era un monedero :shit: me tengo que ir a dormir ya. Bona nit
0 K 10
#1 GatoBermejo
Con esos argumentos no van a convencer a nadie.
0 K 10
#11 hrundil
Es un error considerar que el estado del bienestar proviene de los impuestos. El dinero lo crean los estados y por tanto no debería haber ninguna necesidad de retirar liquidez de la sociedad vía impuestos pagar nada.

Ahora bien, en el contexto actual en el que la Unión Europea ha decidido auto inmolarse obligándose a no tener déficit sin que haya ninguna razón económica para ello, lo mejor es tener impuestos altos para al menos redistribuir un poco la riqueza.
0 K 10
Dragstat #12 Dragstat
#11 Al final las cosas se hacen por interés, y que los ciudadanos paguen impuestos hace que los dirigentes se preocupen más por ellos. El día que no paguemos impuestos seremos más prescindibles y podremos exigir menos todavía.
1 K 31

menéame