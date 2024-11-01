Economista explica en una frase qué son los impuestos a los jóvenes que no quieren pagarlos: "los impuestos son el precio que pagamos por la libertad de la mayoría"

Un 31,6% de los jóvenes españoles cree que "si no se pagara ningún impuesto, viviríamos mejor". "Hay un punto de inflexión en los 80, cuando Thatcher y Reagan empiezan el camino del sálvese quien pueda". Ahora, políticos como Milei, que asegura que "los impuestos son un robo", o Ayuso, que saca pecho por aprobar "la mayor rebaja de impuestos de la historia de la región", lo han reciclado. "Los impuestos son el precio que pagamos por tener una sociedad civilizada, por tener infraestructuras, sanidad o educación pública".