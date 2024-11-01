Economista explica en una frase qué son los impuestos a los jóvenes que no quieren pagarlos: "los impuestos son el precio que pagamos por la libertad de la mayoría"

Un 31,6% de los jóvenes españoles cree que "si no se pagara ningún impuesto, viviríamos mejor". "Hay un punto de inflexión en los 80, cuando Thatcher y Reagan empiezan el camino del sálvese quien pueda". Ahora, políticos como Milei, que asegura que "los impuestos son un robo", o Ayuso, que saca pecho por aprobar "la mayor rebaja de impuestos de la historia de la región", lo han reciclado. "Los impuestos son el precio que pagamos por tener una sociedad civilizada, por tener infraestructuras, sanidad o educación pública".
| etiquetas: españa , impuestos , jóvenes , libertad , julen bollain
Tenemos el mejor sistema de la historia de la humanidad, la socialdemocracia. El… » ver todo el comentario
Esos influencera están continuamente quejándose de los impuestos y crean opinión entre sus seguidores desde muy jóvenes.
Realmente hace falta hacer un esfuerzo de educar a la gente para que entienda por qué son esenciales los impuestos, sobre todo a los jóvenes. Otra cuestión es quién los gestiona, mejor o peor.
Ahora bien, en el contexto actual en el que la Unión Europea ha decidido auto inmolarse obligándose a no tener déficit sin que haya ninguna razón económica para ello, lo mejor es tener impuestos altos para al menos redistribuir un poco la riqueza.