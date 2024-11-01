Donald Trump ya tiene su estatua dorada gigante en Doral

Una estatua de bronce dorado de una altura total de siete metros de Donald Trump forma parte desde este abril de la estampa del recinto.
“Me hará parecer más pequeño de lo que ya soy”. Con este comentario, Rickie Fowler llegaba hace unas horas al Trump National Doral para ser partícipe de la ronda de prácticas previa al Cadillac Championship que arrancará este jueves en el PGA Tour. Un comentario que hacía referencia a una faraónica estatua de Donald Trump que puede verse en las instalaciones desde comienzos de este mes de abril.
| etiquetas: trump , ee.uu , doral , golf , estatua , pga
Efectivamente.. celebrando la independencia del rey, entre otros con el lema "no Kings" pone su jeta con la declaración de independencia rodeando le como a un rey.
King Donald!!
Son tan imprescindibles todas y cada una de ellas?
Qué aportan?
Es una contaminación constante …