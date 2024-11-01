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Donald Trump ya tiene su estatua dorada gigante en Doral

Donald Trump ya tiene su estatua dorada gigante en Doral

Una estatua de bronce dorado de una altura total de siete metros de Donald Trump forma parte desde este abril de la estampa del recinto.
“Me hará parecer más pequeño de lo que ya soy”. Con este comentario, Rickie Fowler llegaba hace unas horas al Trump National Doral para ser partícipe de la ronda de prácticas previa al Cadillac Championship que arrancará este jueves en el PGA Tour. Un comentario que hacía referencia a una faraónica estatua de Donald Trump que puede verse en las instalaciones desde comienzos de este mes de abril.

| etiquetas: trump , ee.uu , doral , golf , estatua , pga
17 2 0 K 309 Trump
12 comentarios
17 2 0 K 309 Trump
Comentarios destacados:      
themarquesito #1 themarquesito
Recuerda un tanto a la estatua de Kim Il-sung en Pyongyang.  media
5 K 76
#7 concentrado
#1 Pues sí. Ya sólo falta que obliguen a los turistas que visitan Florida a que acudan a depositar flores en su estatua.
2 K 53
#3 CuiProdestHocBellum
La dictadura americana ya tiene sus primeros monumentos, sus primeros campos de concentración, su gestapo-ICE y su guerra.
5 K 73
#12 HangTheRich
#3 hombre no. En USA tienen amplia experiencia en tener campos de exterminio.
0 K 10
karakol #5 karakol
Ni el Presidente Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho se atrevió a tanto.
1 K 34
placeres #11 placeres
... Mi favorita anécdota sobre el EGO enfermo de este hombre es el pasaporte por el 250 aniversario de la independencia.

Efectivamente.. celebrando la independencia del rey, entre otros con el lema "no Kings" pone su jeta con la declaración de independencia rodeando le como a un rey.  media
1 K 31
#2 kaos_subversivo
La terminarán echando abajo. Al tiempo
1 K 26
founds #6 founds
#2 prefiero que alguien le ponga la leyenda: asesino, violador y pederasta :troll:
2 K 40
Dene #8 Dene
King Donald!
King Donald!!
0 K 12
mono #10 mono
¿por qué le brilla tanto la entrepierna?
0 K 11
#9 pirat *
La autoparodia llevada al extremo patético.
0 K 9
#4 Usuario22
Son necesarias tantas noticias al día de Trump?
Son tan imprescindibles todas y cada una de ellas?
Qué aportan?

Es una contaminación constante …
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menéame