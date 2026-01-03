edición general
24 meneos
54 clics
Discordia en Zaragoza por el ataque de Trump a Venezuela y la captura de Maduro: "No les importáis nada, solo quieren el petróleo"

Discordia en Zaragoza por el ataque de Trump a Venezuela y la captura de Maduro: "No les importáis nada, solo quieren el petróleo"

El ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su mujer, ha provocado discordia en Zaragoza. En la plaza España de la capital aragonesa se han encarado defensores y detractores de la intervención del presidente americano, Donald Trump, en el país latinoamericano, al haber convocado movilizaciones ambas partes, cada una con distintos fines. Por un lado, múltiples venezolanos se han concentrado en la plaza España esta tarde para celebrar la "liberación" del país tras el ataque que ha realizado Estados Unid

| etiquetas: discordia , zaragoza , trump , venezuela , no les importáis nada , solo quieren
20 4 0 K 283 actualidad
38 comentarios
20 4 0 K 283 actualidad
Comentarios destacados:          
#1 NoMeVeas
Esos inmigrantes a favor de la invasión usana, seguro que estan haciendo las maletas para volver a Venezuela, ¿verdad? ...¿verdad?
21 K 201
#3 Jacusse
#1 unos cuántos seguramente sí lo hagan.
1 K 19
#7 NoMeVeas
#3 Fuente: La de Cibeles

Yo conozco a Venezolanos, y ni de coña, y encima una ha sido ocupa aqui en España y esta a favor de esto.
2 K 16
#9 Jacusse
#7 en Colombia hay muchos que ya están alistando sus cosas para volverse a Venezuela.

Ojo.
0 K 9
UnoYDos #17 UnoYDos
#9 Ya te contesto yo por el.

Fuente: La de Neptuno.
1 K 0
#33 Jacusse
#17 tranquilo, ya te las pasaré.

En Colombia hay mucho venezolano muy pobre que quiere volver... Hay 3 millones!

Seguro que alguno lo hace.
0 K 9
escuadron #16 escuadron
#7 de todas formas, no entiendo tu punto. Que problema tienes con que vuelvan o no? Podrías desarrollar ese "verdad?..."
1 K 23
escuadron #37 escuadron
#30 No me has contestado en #16
Ve verdad, que no lo entiendo. Debe ser obvio por los positivos de los putinlovers habituales, pero no le veo el punto. Lo desarrollas por favor?
0 K 13
vicvic #21 vicvic
#7 la misma fuente que la tuya, vaya. Malas hierbas hay en todos los sitios, que uno sea okupa no quiere decir nada.
0 K 10
escuadron #5 escuadron
#1 pues cuando sea seguro volver muchos lo harán. Otros lo mismo están alegres por los familiares que allí están. Pero tenemos claro que como españoles debemos enseñar a los venezolanos porqué no deben alegrarse. Qué sabrán esos inmigrantes, verdad?
4 K 28
DocendoDiscimus #11 DocendoDiscimus
#5 lo que yo tengo claro como español es el precio del intervencionismo. Los últimos 300 años de nuestra historia dan buena cuenta de ello.

Que los venezolanos se alegren de lo que les apetezca. Llevan décadas sufriendo la intervención extranjera y todavía no son conscientes del precio que han pagado y van a seguir pagando.
3 K 33
JuanCarVen #22 JuanCarVen
#5 Todos los venezolanos que conozco aquí! están preocupados por sus familiares en Venezuela. Que tenían una situación complicada y ahorra pinta que va a ir a peor.
0 K 12
Alakrán_ #10 Alakrán_
#1 Esos inmigrantes que tienen la ilusión de echar a un régimen dictatorial que los tiene secuestrados y ha provocado uno de los mayores éxodos del siglo XXI, 8 millones de venezolanos.
¿Tan difícil es respetar lo que un venezolano sienta sobre lo que ocurre en Venezuela?

Esos inmigrantes a favor de la invasión usana
2 K 31
javierchiclana #20 javierchiclana *
#1 ¿Por qué no iban a volver? Venezuela es un país con muy buena gente y recursos naturales... secuestrados y empobrecidos por una dictadura. resultadosconvzla.com/
0 K 19
Drebian #32 Drebian
#20 secuestrados y empobrecidos por una dictadura {0x1f1fa-1f1f8} {0x1f1fa-1f1f8} {0x1f1fa-1f1f8} {0x1f1fa-1f1f8}
0 K 10
Yuiop #25 Yuiop
#1 Eso espero, que se vayan en busca de la libertad, ¡carajo! y nos dejen a nosotros con nuestro perro ultra comunista bolivariano come niños.
0 K 7
javierchiclana #4 javierchiclana *
Los que han vivido y viven la dictadura en sus carnes VS Los que a 6000 km y vivieron siempre en democracia. Odian a los imperialistas Yankis y babean con los imperialistas rusos. resultadosconvzla.com/
5 K 61
tul #12 tul *
#4 cambiate el avatar anda que lo de ir de pacifista izquierdoso mientras aplaudes las guerras del amo gringo no pega nada, en vez de la flor puedes ponerte un pozo de petroleo que te cuadra mucho mas.
2 K 32
javierchiclana #14 javierchiclana
#12 ¿Qué guerra?¿Cuántas víctimas?... yo sólo he visto a un dictador detenido.
2 K 21
JuanCarVen #26 JuanCarVen
#14 #12 Es verdad que ahora se les llama daños colaterales :palm: :palm: :palm:.
2 K 34
tul #38 tul
#14 que te aprovechen los cacahuetes.
1 K -6
pingON #15 pingON
#13 claro que no es nuestro, es de VENEZUELA, y los que se alegran creen que su país ya es libre, y no se han dado cuenta que se lo acaban de robar, eso es todo. Si no lo entiendes haz un esfuerzo.
5 K 49
escuadron #18 escuadron
#15 no se han dado cuenta..,
Menos mal que no hablabas de paternalismo
0 K 13
pingON #19 pingON
#18 bueno, en un año vemos a ver que ha ocurrido y cómo ha evolucionado este asunto y vemos quien hizo una mejor predicción
1 K 24
escuadron #23 escuadron
#19 Les preguntaras qué tal o harás la valoración por ellos?
0 K 13
pingON #24 pingON
#23 todos lo veremos en las noticias
0 K 12
#30 NoMeVeas *
#19 Da igual, ya han defendido lo indefendible. Han defendido el destrozo de Bolsonaro en Brasil, defienden el destrozo de Argentina con Milei. Defienden a Bukele a pesar del aumento de la pobreza extrema. Han criticado SUS propias estadisticas (con valores positivos) como malas porque gobierna quien no les gusta. Y seguimos sumando
0 K 9
escuadron #2 escuadron
He estado allí. Venezolanos contentos, españolitos progres tristes.
Es que tenemos que enseñar a los venezolanos cuando deben alegrarse.
6 K 42
pingON #6 pingON
#2 Trump se ha arrogado la resposabilidad de la ONU, por sus santos cojones.

¿esta operación ha sido aprobada por el congreso USA o sólo por sus gónadas?

Eso es lo que se está protestando, la hipocresía de Trump y de USA. no el paternalismo del que hablas
7 K 90
escuadron #13 escuadron
#6 yo a los venezolanos les he visto muy contentos, just saying
Los españolitos hablaban de petróleo y blabla. Ellos parecían darle más importancia a la caída del dictador, en cambio los españolitos se preocupaban mucho por un petróleo que no es suyo
3 K 13
Alakrán_ #8 Alakrán_
En un lado hay venezolanos, en el otro europeos gritando "Fuera nazis de Venezuela"
Es tremenda la soberbia ideológica que tienes que tener solo para ir a molestar a venezolanos celebrar la caída de Maduro.
Vergüenza ajena.
2 K 34
#28 poxemita
#8 ellos están muy preocupados por los venezolanos. Prefieren que tengan que dejar el país antes que el socialismo del siglo XXI.
0 K 11
Drebian #34 Drebian
#8 Pero si hasta Trump ha reconocido que la principal opositora no tiene el apoyo del pueblo venezolano, sois la hostia.
1 K 23
Alakrán_ #36 Alakrán_
#34 Es que Corina no tiene legitimidad para liderar nada. El presidente electo es Edmundo González.
0 K 11
#27 Nasser
Me quedo con la frase "solo les importa el petróleo" y está claro porque ese es el espíritu USA
1 K 20
#29 imaginateca
#27 A diferencia de China, de la izquierda europea e incluso del gobierno de Maduro, que lo único que les mueve es la libertad y la prosperidad del pueblo venezolano. Claro-que-sí.
0 K 10
bronco1890 #31 bronco1890
Que fácil es opinar cuando la dictadura la tienen que aguantar los demás.
0 K 12
#35 imaginateca
#31 Opinar y aguantar. También es muy fácil aguantar y pedir resistencia, a 10.000 km. de distancia.
0 K 10

menéame