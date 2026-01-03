Discordia en Zaragoza por el ataque de Trump a Venezuela y la captura de Maduro: "No les importáis nada, solo quieren el petróleo"

El ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su mujer, ha provocado discordia en Zaragoza. En la plaza España de la capital aragonesa se han encarado defensores y detractores de la intervención del presidente americano, Donald Trump, en el país latinoamericano, al haber convocado movilizaciones ambas partes, cada una con distintos fines. Por un lado, múltiples venezolanos se han concentrado en la plaza España esta tarde para celebrar la "liberación" del país tras el ataque que ha realizado Estados Unid
| etiquetas: discordia , zaragoza , trump , venezuela , no les importáis nada , solo quieren
Yo conozco a Venezolanos, y ni de coña, y encima una ha sido ocupa aqui en España y esta a favor de esto.
Ojo.
Fuente: La de Neptuno.
En Colombia hay mucho venezolano muy pobre que quiere volver... Hay 3 millones!
Seguro que alguno lo hace.
Ve verdad, que no lo entiendo. Debe ser obvio por los positivos de los putinlovers habituales, pero no le veo el punto. Lo desarrollas por favor?
Que los venezolanos se alegren de lo que les apetezca. Llevan décadas sufriendo la intervención extranjera y todavía no son conscientes del precio que han pagado y van a seguir pagando.
¿Tan difícil es respetar lo que un venezolano sienta sobre lo que ocurre en Venezuela?
Esos inmigrantes a favor de la invasión usana
Menos mal que no hablabas de paternalismo
Es que tenemos que enseñar a los venezolanos cuando deben alegrarse.
¿esta operación ha sido aprobada por el congreso USA o sólo por sus gónadas?
Eso es lo que se está protestando, la hipocresía de Trump y de USA. no el paternalismo del que hablas
Los españolitos hablaban de petróleo y blabla. Ellos parecían darle más importancia a la caída del dictador, en cambio los españolitos se preocupaban mucho por un petróleo que no es suyo
Es tremenda la soberbia ideológica que tienes que tener solo para ir a molestar a venezolanos celebrar la caída de Maduro.
Vergüenza ajena.