edición general
8 meneos
45 clics
A Digi le cuesta solo 48€ llevar su fibra Smart a un nuevo hogar

A Digi le cuesta solo 48€ llevar su fibra Smart a un nuevo hogar

Llevar el cable de fibra de su propia red FTTH conocida como Smart, hasta nuevas viviendas y oficinas, le cuesta a Digi menos dinero que al resto de operadoras. La rumana ha hecho números tras 7 años desplegando fibra y concluye que hacer este trabajo le sale más barato que la media del sector.

| etiquetas: digi , coste , instalacion
7 1 0 K 140 tecnología
4 comentarios
7 1 0 K 140 tecnología
Gry #1 Gry
Cambian lámparas viejas (de cobre) por nuevas. :troll:
0 K 15
#2 Almirantecaraculo
Y le sale más barato, por un mejor uso la infraestructura y ajuste de beneficios, o lo hace a costa de explotar aún más a los instaladores y siendo unos piratas?
Por qué claro, mí colega "el rumano" te arregla el coche más barato, pero no cumple normativa medio ambiental ni de prevención en riesgos y hace más horas que un reloj.
Esto es un caso hipotético, pero que todos conocemos.
0 K 8
#3 sliana
#2 hipotéticamente el español hace lo mismo cobrándote el doble, pero no es rumano.

Preguntate si en ambos casos el instalador cobra lo mismo y la ganancia del ahorro es para la empresa, que les deja margen de beneficio o para mejorar sueldos.
0 K 7
PauMarí #4 PauMarí *
#2 #3 pues fíjate tú que la mayoría de los instaladores (que yo haya visto) de Digi són más bien colombianos o venezolanos... Como arreglan los coches éstos?
:clap:
0 K 7

menéame