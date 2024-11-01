A Digi le cuesta solo 48€ llevar su fibra Smart a un nuevo hogar

Llevar el cable de fibra de su propia red FTTH conocida como Smart, hasta nuevas viviendas y oficinas, le cuesta a Digi menos dinero que al resto de operadoras. La rumana ha hecho números tras 7 años desplegando fibra y concluye que hacer este trabajo le sale más barato que la media del sector.
| etiquetas: digi , coste , instalacion
Por qué claro, mí colega "el rumano" te arregla el coche más barato, pero no cumple normativa medio ambiental ni de prevención en riesgos y hace más horas que un reloj.
Esto es un caso hipotético, pero que todos conocemos.
Preguntate si en ambos casos el instalador cobra lo mismo y la ganancia del ahorro es para la empresa, que les deja margen de beneficio o para mejorar sueldos.