edición general
14 meneos
73 clics
«Diez años preso por la cara», el ‘recordatorio’ de Arkaitz Rodriguez a Garrido (PP)

«Diez años preso por la cara», el ‘recordatorio’ de Arkaitz Rodriguez a Garrido (PP)

En el programa ‘Parlamento de las Ondas’ de Radio Euskadi se ha producido este sábado una acometida personal de Laura Garrido (PP) contra Arkaitz Rodriguez (EH Bildu) que ha sido respondida por este con una aclaración pertinente: «He estado diez años preso, sí, en eso tiene razón. Pero se le ha olvidado añadir una cosa: para que me entienda, diez años preso por la cara».

| etiquetas: diez años preso , cara» , recordatorio , arkaitz rodriguez , garrido
12 2 1 K 160 actualidad
9 comentarios
12 2 1 K 160 actualidad
Ainhoa_96 #4 Ainhoa_96 *
Es un buen caso a reprochar a la derecha cuando se le llena la boca con ETA, este chico estuvo 10 años en prisión repartidos en 3 periodos diferentes y en 2 de los juicios se le absolvió posteriormente, en el tercero fue el TEDH quién dictaminó años después que no había sido un proceso justo.

No es de extrañar el odio que puede generar el Estado español en algunas regiones que han sido represaliadas continuamente en los últimos siglos, incluyendo las décadas más recientes. Y la postura de la derecha no ayuda a la reconciliación.

Si algún día gobiernan PP+Vox, entonces habrá un repunte significativo del independentismo.
6 K 77
iñakiss #8 iñakiss
#4 hay muchas heridas que no se han cerrado, muchas, imagina el estupor cuando esta gente del PP saca el comodín de ETA constantemente. Hay más respeto en el mundo abertzale con esas heridas que en los que se auto definen demócratas de primera con el discurso sin llegar a ser víctimas.
1 K 25
Veelicus #2 Veelicus
Por la cara no, por independentista vasco, seamos serios
0 K 14
#5 mancebador
#2 Por independentista vasco no, por pertenencia a banda armada, seamos serios.
3 K 19
ehizabai #6 ehizabai *
#5 No. Lo de la pertenencia salió en un juicio que no reunió las garantías suficientes según Estrasburgo.
Seamos serios.
2 K 40
Peka #9 Peka
#5 #6 A un amigo le acusaban de colaboración con banda armada, su delito: Alojar la web de Etxera en un servidor cobrando una cuota anual.

La ertzaintza le acoso con cartas y llamadas telefónicas.

Miles de personas han sido perseguidas en mayor o menor medida en Euskal Herria.
1 K 26
Veelicus #7 Veelicus
#5 a si?, me puedes poner el link de la sentencia o prefieres que te ponga la sentencia que indicaba que su juicio fue injusto?
1 K 26
#3 poxemita
No fue por la cara, al menos en parte fue por Garzón.
0 K 8

menéame