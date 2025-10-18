«Diez años preso por la cara», el ‘recordatorio’ de Arkaitz Rodriguez a Garrido (PP)

En el programa ‘Parlamento de las Ondas’ de Radio Euskadi se ha producido este sábado una acometida personal de Laura Garrido (PP) contra Arkaitz Rodriguez (EH Bildu) que ha sido respondida por este con una aclaración pertinente: «He estado diez años preso, sí, en eso tiene razón. Pero se le ha olvidado añadir una cosa: para que me entienda, diez años preso por la cara».
No es de extrañar el odio que puede generar el Estado español en algunas regiones que han sido represaliadas continuamente en los últimos siglos, incluyendo las décadas más recientes. Y la postura de la derecha no ayuda a la reconciliación.
Si algún día gobiernan PP+Vox, entonces habrá un repunte significativo del independentismo.
Seamos serios.
La ertzaintza le acoso con cartas y llamadas telefónicas.
Miles de personas han sido perseguidas en mayor o menor medida en Euskal Herria.