«Diez años preso por la cara», el ‘recordatorio’ de Arkaitz Rodriguez a Garrido (PP)

En el programa ‘Parlamento de las Ondas’ de Radio Euskadi se ha producido este sábado una acometida personal de Laura Garrido (PP) contra Arkaitz Rodriguez (EH Bildu) que ha sido respondida por este con una aclaración pertinente: «He estado diez años preso, sí, en eso tiene razón. Pero se le ha olvidado añadir una cosa: para que me entienda, diez años preso por la cara».