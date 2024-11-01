edición general
Detenido en Lugo por fracturarle los pómulos a un transeúnte que no le dio un cigarrillo

La Policía Nacional ya lo había arrestado unos días antes por robarle el bolso a una mujer

#1 Dexton
@borgiano, pinta a caso aislado?
#2 vituwaf
#1 Al final es hasta aburrido tanto caso aislado. Digo yo de mirarlos en conjunto.
#3 Toponotomalasuerte *
#1 la noticia dice que es natural de Tenerife, bueno, la otra noticia del mismo tío, que es reincidente. Creo que la mierda racista vas a tener que guardarla para la siguiente.
Pero está bien redactada, el título y poner en negrita lo del cigarrillo y no hacer referencia a la nacionalidad es para alimentar a la horda de basura racista ansiosa por comerse estás mierdas.
