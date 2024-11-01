·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8249
clics
13 años después de la muerte de Aaron Swartz
5888
clics
Las dos Españas separadas por un tabique de pan mascado
6408
clics
Empotra su camión contra la furgoneta de los ladrones que le estaban robando en el área de descanso
6792
clics
"Nací muerto. Me falta casi todo el cerebro, pero no dejo de luchar"
3874
clics
El derecho fundamental a la igualdad, marca Hacendado
más votadas
397
Sumar y Podemos tumbarán el decreto de ayudas para los caseros de Moncloa: "Regalar dinero público a los rentistas es un error"
281
Tres carros de combate israelíes abren fuego contra una patrulla de cascos azules españoles en el Líbano
349
Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales
575
La UCO de Balas acumula 200 días sin el informe del novio de Ayuso
527
"La vida cañón de Ayuso hay que pagarla de alguna forma": reacciones al uso de dinero de las residencias públicas de Madrid para la deuda con Quirón
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
164
clics
Detenido por intentar subir a un avión con su mujer muerta y en silla de ruedas en un aeropuerto de Tenerife
Los vigilantes de seguridad se percataron de que la señora no reaccionaba al pasar el control de seguridad
|
etiquetas
:
detenido
,
avión
,
tenerife
,
mujer muerta
,
aeropuerto
16
3
0
K
161
actualidad
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
3
0
K
161
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
TikisMikiss
Joder, cómo están las cabezas. Los líos que monta la gente por ahorrarse 4 duros evitando facturar.
7
K
80
#13
Skiner
*
#1
Expatriar un cadaver no son 4 duros, son unos trámites pesadísimos.
Entiendo el tipo que lo intente por abreviar.
2
K
30
#15
Rogue
#1
4 duros? Pues cuesta traer un ataúd de Canarias a Madrid 5.000€.
Debería costar dinero hablar por hablar
0
K
10
#2
EvilPreacher
*
Creía haber leído ya esta noticia, pero no, era en otro país, en otro aeropuerto. Se ve que está de moda
www.meneame.net/story/detenidas-intentar-embarcar-cadaver-avion
4
K
43
#8
eqas
Si no tienes seguro de decesos, el traslado de un cadaver no hay quien lo pague fácilmente
. Es dentro de la Península, y hay que pagar una pasta. Un traslado de Sevilla a Madrid por carretera, por ejemplo son casi 2000 €. No me quiero imaginar desde Tenerife en avión. Seguro que alguno conoce alguna historia de familias en el pasado que trasladaron cadaveres de algun familiar en su coche por no poder pagar el traslado si le habia llegado la muerte trabajando en otra provincia, por ejemplo.
2
K
33
#12
j-light
#8
Suena a chiste la noticia, pero es comprensible si tienes los billetes. Ahora, da yuyu y mucho, pero si no tienes pasta suficiente...
0
K
10
#14
Atusateelpelo
#8
Cuando fallecio mi padre, hace poco mas de 30 años, me sorprendio ver en la factura del traslado (del hospital de Oviedo al pueblo) que se pago por cada parraquia (que no municipio) por la que paso el cuerpo. Era poco en cada parroquia pero sumando parroquias eran como 30 euros (by the face!).
Yo ya he avisado que quiero que me prendan fuego. Y luego que lleven las cenizas donde les de la gana. Para lo que voy a servir...
0
K
16
#4
Kantinero
Le quería acompañar en su último viaje, cosas del amor...
1
K
26
#6
Tunguska08Chelyabinsk13
Ves la imagen en miniatura de IA o de archivo, y dices joder, que le ha hecho a la mujer... luego entras, el marido de 80 años... acabáramos.
0
K
16
#3
Daniel2000
Un vecino trabaja en el aeropuerto de Alicante - Elche (para los guiris, Benidorm)
Me comentaba decenas de sucesos inexplicables con los guiris ... tanto al llegar (detener la GC a medio grupo de despedida de soltero y ekl otro medio seguir la fiesta) como al irse (abuelos guiris con una maquina de coser como equipaje de mano, garrafa de aceite de 5 litros, dos gallinas vivas, una paella caliente recién cocinada)
0
K
14
#11
j-light
#3
La paella calentita recién cocinada lo entiendo perfectamente. Si volaban al Inglaterra, más.
1
K
16
#7
cenutrios_unidos
¿No se puede subir fiambre al avion?
0
K
13
#9
Daniel2000
#7
Si está precintado y lleva el RSI (Registro Sanitario Industrial) si que puede.
Siempre que se ajuste al peso establecido por la compañia.
1
K
25
#5
EvilPreacher
Es lo que a ella le hubiera gustado
0
K
10
#10
Febrero2034
En Brasil intentaron sacarle un prestamo con un recien muerto.
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Entiendo el tipo que lo intente por abreviar.
Debería costar dinero hablar por hablar
www.meneame.net/story/detenidas-intentar-embarcar-cadaver-avion
Yo ya he avisado que quiero que me prendan fuego. Y luego que lleven las cenizas donde les de la gana. Para lo que voy a servir...
Me comentaba decenas de sucesos inexplicables con los guiris ... tanto al llegar (detener la GC a medio grupo de despedida de soltero y ekl otro medio seguir la fiesta) como al irse (abuelos guiris con una maquina de coser como equipaje de mano, garrafa de aceite de 5 litros, dos gallinas vivas, una paella caliente recién cocinada)
Siempre que se ajuste al peso establecido por la compañia.