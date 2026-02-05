·
122
meneos
450
clics
Despedida una empleada de Renfe que se quedaba con indemnizaciones por retraso no reclamadas por los pasajeros
La trabajadora, con un sueldo de más de 3.000 euros mensuales, se lucró con casi 2.000 euros “extra” solicitando devoluciones usando claves de sus compañeros
etiquetas
renfe
trabajadora
despedida
retrasos
indemnizaciones
actualidad
Comentarios destacados:
#1
Wachoski
Bueno, se llevó unos 2000 euros que no eran suyos, no 2000 al mes como me pensaba.
Y la noticia es, que la tipa, ha intentado impugnar su despido y ha perdido el juicio... Ya hay que tener la jeta de cemento, oiga....
19
K
155
#4
Quillotro
#1
Hay que ser imb... para jugarte un sueldo de 3.000 euros al mes en un trabajo estable robando 2.000, aunque quizá pensaba que no la pillarían y podría llevarse más...
25
K
217
#5
ombresaco
#1
Es que es lo que dice el artículo. Por eso es importante la diferencia entre pretérito perfecto e imperfecto.
0
K
12
#6
Abajo
Esto me recuerda a los que se han quedado casas que no les correspondían en Alicante. Ya les han despedido y expropiado las viviendas?
6
K
50
#19
yemeth
#6
A ver, que es una casa y gente de bien, no una gallina.
1
K
19
#3
Javi_Pina
*
A ver, esto es como lo de la trabajadora del Mercadona que se comía las croquetas, total se iban a perder.
3
K
32
#25
yopasabaporaqui
#3
No es ni parecido.
2
K
34
#27
Javi_Pina
#26
A ver, tenéis que fijaros siempre en el icono que acompaña el comentario cc
#25
1
K
15
#43
Ovlak
#27
Yo creo que todos lo vimos pero, como digo, cuesta ver la equivalencia incluso a modo de broma.
0
K
11
#26
Ovlak
#3
Me cuesta horrores encontrar la misma equivalencia que tú. De hecho, a los tribunales les pasa lo mismo, porque a la de RENFE se le desestimó la impugnación del despido mientras que a la de Mercadona el juez le dió la razón. Será porque, más allá del valor de lo sisado, solicitar indemnizaciones no reclamadas implica un lucro cesante para la empresa mientras que comerte unos croquetas que se van a la basura no.
2
K
30
#13
_4278
joder menudas nóminas tiene la gente, soy un muerto de hambre
2
K
25
#22
Cyberbob
#13
Eso mismo he pensado yo.
¿Qué funciones hacía esta señora? Lo comento por curiosidad, no tengo previsto cambiar de carrera.
0
K
10
#34
jonolulu
*
#8
#13
#22
#28
Probablemente ese sueldo sea de interventora en ruta o técnico
Parece que por acuerdo de desconvocatoria de huelga sacarán muchas plazas de interventores para que haya más en los trenes por temas de seguridad.
#30
Seguramente sea bruto, pero cualquiera tampoco lo cobra
0
K
18
#20
zilvika
Lo lógico sería que las indemnizaciones se devolvieran a todos los clientes automáticamente sin necesidad de pedirlas.
La tía es una rata, pero su empresa es peor y tiene la culpa.
1
K
23
#23
yemeth
*
Historia de curro. Una vez en cierta web donde empresas hacen pedidos, a la responsable de RRHH de una empresa de buen tamaño no se le ocurrió mejor idea que aprovechar su acceso para obtener una tarjeta de regalo de 100€ a la que no tenía derecho.
Obviamente cuando se vio que los números no cuadraban, saltó la liebre. Y el rastro fue tan sencillo de seguir como que con un acceso no validado que solo estaba en manos de esta jefa de RRHH, y que ella debio pensar que era invisible o algo así, se había enviado la tarjeta a sí misma, a la dirección de la empresa y a su nombre.
Otro caso en el que no sabes qué le pasa por la cabeza a gente que se juega un buen curro por cuatro perras.
1
K
23
#28
nopolar
#23
En todo este tipo de casos se ve que es trivial pillarlos simplemente por descuadres de contabilidad o auditoría. ¿Como llega la gente a puestos de 3000€ sin las luces mínimas para que se les ocurra que los van a pillar?
Mi apuesta (activando modo carajillo):
Era una enchufada y en algún momento el enchufador dejó de tener mano y ahora era una empleada mas y no era consciente.
0
K
8
#32
Bacalhau
#28
Te has venido muy arriba, posiblemente la noticia se refiera a 3000€ brutos, y eso es un sueldo que lo cobra cualquier trabajador de las empresas públicas, Renfe, Adif o Aena.
0
K
6
#38
nopolar
#32
En Andalucía es un buen sueldo, incluso en bruto.
0
K
8
#42
Bacalhau
#38
Un buen sueldo en la privada sí, pero me refiero a que no tienes que ser enchufado para conseguir ese sueldo, seas de donde seas. Solo tienes que presentarte a las oposiciones. Que cualquier trabajador raso cobra ese sueldo, no es necesario ningún puesto de dirección como tú señalas.
0
K
6
#44
RanaPaca
#28
creo que
#29
tiene la clave. Alguien no llega a un puesto por el que cobra 3000€ al mes y tiene que ir su padre a sacarle las castañas del fuego. A menos que esté enchufada por su propio padre, claro.
0
K
6
#40
Bacalhau
#23
Creo que es debido a su condición de personal laboral del estado. Son trabajos en los que vives como un funcionario, pero no eres un funcionario. Y yo creo que se lo acaban creyendo y piensan que pueden hacer pillaría y no tendrán consecuencias.
0
K
6
#29
jonolulu
*
Tras conocerse la investigación, la trabajadora intentó suicidarse; posteriormente, su padre acudió a Renfe para confesar los hechos y devolver el dinero. En su recurso, la empleada alegó una situación de endeudamiento y compras compulsivas que afectaba a sus facultades volitivas.
www.noticiasdenavarra.com/economia/2026/02/05/procedente-despido-renfe
Por lo que veo en otra noticia el padre era sindicalista de CCOO.
Desde…
» ver todo el comentario
1
K
21
#36
jonolulu
#29
*necesitaba
0
K
18
#41
ElmaEscobar
#29
la pillaron precisamente porque no estaba justificado y además entró a un programa que no estaba autorizada con las credenciales de otro trabajador.
Se creyó muy lista y no lo era tanto.
0
K
7
#7
platypu
Espero que no pueda volver a trabajar en ningun empleo publico el resto de su vida...
1
K
20
#35
BuckMulligan
#7
Yo simplemente que pongan tb una denuncia en la policía
0
K
10
#10
cocococo
Está preparar para ser política.
1
K
18
#2
EISev
www.meneame.net/m/actualidad/estudiantes-chinos-embolsan-157-000-libra
Igual se inspiró...
0
K
13
#8
Kantinero
En este país la corrupción campa a sus anchas entre políticos y casi todos tienen la vida solucionada
Que una empleada robe está mal, sobre todo con el sueldazo que tiene pero el despido me parece excesivo, precisamente por la desproporcionalidad de cuando lo hace un político
Reducirle el sueldo a la mitad durante un año o suspenderle de empleo y sueldo un tiempo creo que sería buen castigo
0
K
11
#11
ElPerroDeLosCinco
#8
No me parece que se deba ser más permisivo con esta persona porque los políticos hagan cosas peores. Ha robado de forma premeditada, usando las claves de otros compañeros para inculparlos a ellos o al menos exculparse ella. El despido me parece lo mínimo que merece.
11
K
99
#33
maria1988
#11
Es que, además de despedirla, deberían juzgarla por hurto.
0
K
10
#14
Hynkel
#8
De acuerdo con que hay dos varas de medir cuando el infractor está en cierto escalafón.
Pero hay que tener en cuenta que está la buena fe contractual.
Robar
aunque sean dos cochinos euros no deja de ser robar. No hablamos de alguien de Mercadona que se ha comido dos croquetas que iban a caducar y que se iban a tirar a la basura.
Hace tiempo Laboro puso un caso digno de Mortadelo y Filemón. Un tipo falsificó un parte médico para alargar un día una baja que era también de un día. Es…
» ver todo el comentario
2
K
24
#15
Malaguita
#8
No es un desliz, se denota que calculó lo que pudo para que no la pillaran, por lo que está claro que es una choriza de cuidado.
No se puede confiar en una persona así y menos trabajando en una empresa pública en un puesto de responsabilidad.
4
K
53
#16
Zerjillo
#8
"Sueldazo". Así os va si consideramos que 3000€ es un sueldazo. Lo cual, sea mucho o poco no exculpa a esta tipa en lo más mínimo. Bien despedida está.
0
K
7
#18
elGude
#8
Es la gilipollez más gorda que he leido hoy.
1
K
24
#37
ElmaEscobar
#8
es causa de despido inmediato por convenio de Renfe. Y debería ser así en cualquier empleo público.
0
K
7
#9
YSiguesLeyendo
a la mente preclara que ideó el sistema de reclamaciones que permitía cosas como ésta la han condecorado ya o...?
0
K
10
#12
CharlesBrowson
Para directiva que iba
0
K
8
#31
esInvierno
¿Sólo la han despedido? En las acciones que se mencionan parece que hay varios delitos punibles...
0
K
7
#30
Cilantro
Uf, otra noticia en la que no se informa si la ladrona era gitana o si era africana, o mena, o socialista.
0
K
7
#17
Zerjillo
A ver, es una trabajadora interna que se encarga de hacer esas cosas. Normal que pueda intentar trampear. La gente que trabaja en un banco también puede intentar chanchullos (y los hacen). Pero como es de esperar, hay mecanismos de auditoría y la han pillado.
0
K
7
#39
ElmaEscobar
#17
que va, encima usurpó las credenciales de otro compañero porque ella no tenia acceso. Además de robar, se dedicaba a joder a los compañeros
0
K
7
#24
gyllega
en que cabeza cabe jugarse un trabajo estable, con buen sueldo por unos miseros 2000 euros.... en algo estaria metida
0
K
6
#21
UsuarioXY
Yo la metia en la cárcel pero no por robar, si no por gilipollas.
0
K
6
