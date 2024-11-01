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Desciende el porcentaje de jóvenes que se identifican como feministas: del 50% en 2021 al 38% en 2025, pese a que la mitad cree que el feminismo es necesario para la igualdad

El 38,4% de los jóvenes en España se identifican como feministas, mientras que el 49,2% percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política. Esta coexistencia de adhesión y desconfianza dibuja un escenario complejo en el que los posicionamientos en torno al género no son homogéneos y reflejan tensiones presentes en el debate público actual. En comparación con el conjunto de la población española, el sentir feminista juvenil se sitúa ligeramente por debajo.

| etiquetas: jóvenes , feminismo , igualdad , informe
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9 comentarios
4 0 1 K 19 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
El feminismo es igualdad. Lo que se vende "ahora por algunos" como feminismo no busca la igualdad.

Quizá sea ese el problema. Pero no, seguro que es culpa de Elon Musk, VOX y tanto fascista.
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#7 daniMate
#1 ese es el problema , que tanto radicales feministas que hablan mucho como los antifeministas radicales , ven el mismo feminismo, ese deformado por el heteropatriarcado y el victimismo.


Y claro, los jóvenes es lo que ven.

Nadie les dice que es igualdad de derechos y que nadie demócrata puede ser antifeministas.

Y sobre todo a esas chicas a las que les convencen de que su papel en la sociedad es ser guapas y servir a los deseos de un hombre.
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mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo *
Los partidos feministas no saben venderse.

Explícales a los chavales que las opciones son feminismo, o que con los sueldos de mierda, él solo tendrá que mantener a su mujer, sus hijos, pagar la casa y cualquier gasto extra, y verás como recapacitan. Si no en el momento (a los 16-18 años lo ven lejos), pero a los 40 cuando se puedan ir de casa de sus papás gracias a que su novia/mujer también tiene un sueldo, agradecerán no vivir una sociedad con un grado de machismo como como había hace 60 años.
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JackNorte #3 JackNorte
Aqui venimos a disfrutar los derechos que otros consiguen para todos mientras les insultamos criticamos juzgamos y metemos en la carcel, porque es lo que vemos en tiktok que hay que hacer.
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#5 Cuchifrito
En vez de hacer preguntas sobre el sexo de los angeles, que hagan una encuesta con preguntas como ¿crees que una mujer debe cobrar lo mismo por el mismo trabajo? ¿crees que está igual de capacitada para dirigir una empresa? ¿debería cargar el hombre y la mujer con el mismo esfuerzo de cuidados?.
Así podemos ver el apoyo que tiene el feminismo sin meter en el asunto cuestiones semánticas que no sirven para nada...
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fofito #8 fofito
Inversamente proporcional a los que compran el discurso de vox
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#6 z1018 *
Qué raro con lo conciliador que es el feminismo actual, tanto con el idioma (hay que feminizar palabras masculinas pero nunca masculinizar palabras femeninas) como con la búsqueda de la igualdad de derechos de las personas por encima de cualquier otra circunstancia.
Me he quedado esperando, como divorciado, que promovieran la custodia compartida, o la igualdad real entre padres y madres pero por algún motivo se les ha olvidado impulsar medidas para conseguir esto.
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Dakaira #9 Dakaira
#6 cuéntanos pues como era el viejo feminismo...

Por qué lo de poner bombas y lanzar hachas se les daba bien.

No repitas frases si no estás seguro sobre la realidad. Se pueden reír de ti.
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menéame