Desciende el porcentaje de jóvenes que se identifican como feministas: del 50% en 2021 al 38% en 2025, pese a que la mitad cree que el feminismo es necesario para la igualdad

El 38,4% de los jóvenes en España se identifican como feministas, mientras que el 49,2% percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política. Esta coexistencia de adhesión y desconfianza dibuja un escenario complejo en el que los posicionamientos en torno al género no son homogéneos y reflejan tensiones presentes en el debate público actual. En comparación con el conjunto de la población española, el sentir feminista juvenil se sitúa ligeramente por debajo.