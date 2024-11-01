Desciende el porcentaje de jóvenes que se identifican como feministas: del 50% en 2021 al 38% en 2025, pese a que la mitad cree que el feminismo es necesario para la igualdad

El 38,4% de los jóvenes en España se identifican como feministas, mientras que el 49,2% percibe el feminismo como una herramienta de manipulación política. Esta coexistencia de adhesión y desconfianza dibuja un escenario complejo en el que los posicionamientos en torno al género no son homogéneos y reflejan tensiones presentes en el debate público actual. En comparación con el conjunto de la población española, el sentir feminista juvenil se sitúa ligeramente por debajo.
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Quizá sea ese el problema. Pero no, seguro que es culpa de Elon Musk, VOX y tanto fascista.
Y claro, los jóvenes es lo que ven.
Nadie les dice que es igualdad de derechos y que nadie demócrata puede ser antifeministas.
Y sobre todo a esas chicas a las que les convencen de que su papel en la sociedad es ser guapas y servir a los deseos de un hombre.
Explícales a los chavales que las opciones son feminismo, o que con los sueldos de mierda, él solo tendrá que mantener a su mujer, sus hijos, pagar la casa y cualquier gasto extra, y verás como recapacitan. Si no en el momento (a los 16-18 años lo ven lejos), pero a los 40 cuando se puedan ir de casa de sus papás gracias a que su novia/mujer también tiene un sueldo, agradecerán no vivir una sociedad con un grado de machismo como como había hace 60 años.
Así podemos ver el apoyo que tiene el feminismo sin meter en el asunto cuestiones semánticas que no sirven para nada...
Me he quedado esperando, como divorciado, que promovieran la custodia compartida, o la igualdad real entre padres y madres pero por algún motivo se les ha olvidado impulsar medidas para conseguir esto.
Por qué lo de poner bombas y lanzar hachas se les daba bien.
No repitas frases si no estás seguro sobre la realidad. Se pueden reír de ti.