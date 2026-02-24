El feminismo se desploma: la mitad de los jóvenes lo ve como un arma política

Cerca de la mitad (49,2%) lo percibe como una herramienta de manipulación política; el 46,1% cree que se ha llegado demasiado lejos en la promoción de la igualdad y que ahora se discrimina a los hombres; y el 50,8% considera que los varones están desprotegidos ante denuncias falsas.
No significa que las reivindicaciones no sean (o fueran) razonables, pero en aquellos casos donde se obtienen, lo que suele ocurrir es que las personas que estaban en esos movimientos para obtener esas concesiones pierden interés y pasan a otra cosa. ¿Quienes permanecen? Los que lo ven como una cruzada que les provee una satisfacción emocional y un propósito vital del que no quieren prescindir. Es como la ley de "
Al final se escucha al que más grita
Sois una mafia y asi va
Esto también es culpa del feminismo, ¿verdad?
Tenemos a unos jóvenes machistas, y punto.
#9 Artículo 14 de la constitucion española del 78:
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, ...
El ejemplo paradigmático de todo esto es la llamada ley de paridad. Ley que ya de por sí debería considerarse anticonstitucional pero que, una vez entramos en materia, inicialmente indicaba que debería haber un mínimo del 40% de cada sexo en los consejos de administración de las grandes empresas.
Y si vamos a informaciones contrastadas sobre denuncias falsas, verás que el discurso del 0,(porrón de ceros)1% es una manipulación burda de la realidad.
Infórmate primero que te has quedado en 2019 o por ahí.
El resto de tu comentario es una torpe versión del "y tú más" que de ninguna manera justifica lo que está haciendo la izquierda en este país.
Está feo desinformar.
Igual los que más han leído a feministas son los y las que saben que es puro fascismo.
Negativo por la condescendencia.
Por no olvidarnos de las mas de 500 leyes que benefician a las mujetes de los hombres. diferenciaslegaleshombremujerenespana.law.blog/
Aunque bueno, el feminicidio es solo la parte más cruenta de todo eso, otras muchas cuestiones más de base y menos importante si que se han ido mejorando bastante.
Eso si... luego todo son lloros por la epidemia de soledad masculina. Chiquis... esas son las cositas que pasan cuando decidis creer a estafadores que os dan odio a cambio de clicks. A disfrutar lo scrolleado.
Igual si repasan el diccionario de la RAE y acuden a informationes contrastadas sobre las denuncias falsas o casos en su entorno real de humanos, se daran cuenta de la manipulacion en las redes y los medios de las derechas reacionarias,existe.
Porque me imagino que todos tendran madres y algunos hasta hermanas.
Eso si la condicion de mujer no te libra de sera manipuladora ,imbecil o celosa,igual que en los hombres
Me encanta esa excusa......eh pero mira lo que pone en la RAE !!!
Y en mi entorno conozco mas afectados por la veracidad policial de la ley mordaza, ya que por denuncia falsa no conozco ha ninguno.
Ahora bien, se engloba igualdad dentro del feminismo, así que hablaré con este termino. Se supone que la igualdad se trata de proteger a gente buena, de gente mala independientemente de su sexo. Y la gente que iba predigando esto, se han dedicado a proteger a gente mala, así que a parte de las fracturas que nos intentan de imponer, también están las que crean los que tendrían que estar cerrándolas.