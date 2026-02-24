edición general
29 meneos
56 clics
El feminismo se desploma: la mitad de los jóvenes lo ve como un arma política

El feminismo se desploma: la mitad de los jóvenes lo ve como un arma política

Cerca de la mitad (49,2%) lo percibe como una herramienta de manipulación política; el 46,1% cree que se ha llegado demasiado lejos en la promoción de la igualdad y que ahora se discrimina a los hombres; y el 50,8% considera que los varones están desprotegidos ante denuncias falsas.

| etiquetas: femenismo , informe fad , desplome
22 7 4 K 135 Feminismo
47 comentarios
22 7 4 K 135 Feminismo
Comentarios destacados:            
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Es lo que tiene cuando el feminismo pasa de defender la igualdad, a significar lo mismo que el machismo
19 K 140
Lenari #17 Lenari
#4 Por desgracia, es algo muy común en los movimientos reivindicativos.

No significa que las reivindicaciones no sean (o fueran) razonables, pero en aquellos casos donde se obtienen, lo que suele ocurrir es que las personas que estaban en esos movimientos para obtener esas concesiones pierden interés y pasan a otra cosa. ¿Quienes permanecen? Los que lo ven como una cruzada que les provee una satisfacción emocional y un propósito vital del que no quieren prescindir. Es como la ley de "

…   » ver todo el comentario
1 K 18
#21 Tensk
#17 Y las paguitas.
1 K 20
Don_Pixote #24 Don_Pixote
#17 lo has resumido bien

Al final se escucha al que más grita :-/
0 K 8
#40 Kikoncito
#4 Y eso te le lo ha dicho fachascal o fakejoo, mejor lo has leído en un articulo de Negre.
1 K -1
Don_Pixote #46 Don_Pixote
#40 que si que si, que todos fachas y fascistas, y lo que quieras

Sois una mafia y asi va
0 K 8
#47 Kikoncito
#46 A mi me va de puta madre sin ser un cerdo fascista y un machista.
0 K 7
#1 Tecar
Tratar a la gente como gilipollas es lo que tiene, que no sabes por donde va a salir el tiro.
:troll:
12 K 119
shake-it #9 shake-it
Estos mismo jóivenes también ven la violencia de género como inevitable

www.articulo14.es/violencia-contra-las-mujeres/casi-cuatro-de-cada-die

Esto también es culpa del feminismo, ¿verdad?

Tenemos a unos jóvenes machistas, y punto.
8 K 84
Asimismov #32 Asimismov *
#2 precisamente los de artículo 14 {Palm}.

#9 Artículo 14 de la constitucion española del 78:
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, ...
1 K 22
domadordeboquerones #7 domadordeboquerones *
Es lo que pasa cuando el feminismo debe buscar la igualdad y evoluciona a feminacismo buscando venganza por culpa de unas locas del c**o
12 K 68
#12 intotheflow
#7 Tu comentario tiene más de prejuicio y de odio que de opinión.
4 K -4
#25 Tensk
#12 El comentario de #7 tiene más de verdad que de prejuicio y odio. Es el neofeminismo el que ha instigado el odio hacia todo lo masculino.

El ejemplo paradigmático de todo esto es la llamada ley de paridad. Ley que ya de por sí debería considerarse anticonstitucional pero que, una vez entramos en materia, inicialmente indicaba que debería haber un mínimo del 40% de cada sexo en los consejos de administración de las grandes empresas.

¿Qué hizo Podemos? Explícitamente indicar que se quitara…   » ver todo el comentario
1 K 13
#27 Tensk
#8 El recurso de irse a la R.A.E. ya no cuela en esto. El neofeminismo ya no va de igualdad como acabo de indicar en #25.

Y si vamos a informaciones contrastadas sobre denuncias falsas, verás que el discurso del 0,(porrón de ceros)1% es una manipulación burda de la realidad.

Infórmate primero que te has quedado en 2019 o por ahí.
0 K 10
aupaatu #35 aupaatu *
#27 No conozco el numero de afiliados de tu neofemminismo ni su peligro real, pero si nos recuerdan todos los dias en los medios el Numero creciente de neofascismo con su machismo, homofobia y racismo , basado en bulos y desinformacion en el siglo XXI dirigido ha Influidos, que desconocen la historia del siglo XX y su pasado se reduce a el 2019
0 K 8
#42 Tensk
#35 El neofeminismo no es mío. ¿Número de afiliados? suma los de Sumar, Podemos y todo lo que esté a la izquierda del PSOE. De éste último hay que añadir una parte no menor.

El resto de tu comentario es una torpe versión del "y tú más" que de ninguna manera justifica lo que está haciendo la izquierda en este país.
0 K 10
aupaatu #44 aupaatu
#42 Por eso te has hecho fascista para putodefender el Reino de España de los rojos ,negros ,homosexuales y feministas o es porque se ha aparecido un torero para alertarte .
0 K 8
#43 intotheflow
#25 Goto #12
Está feo desinformar.
0 K 7
Catapulta #6 Catapulta
Gracias Podemos, la táctica de ir a destajo y mal sobre una buena causa ha logrado lo contrario. Y si los medios tienen que ver, pero fue fácil para elles.
5 K 54
#31 iskmf
#6 46 mujeres y 3 niños asesinados en 2025, pero no, el machismo no existe y el feminismo no es necesario.
1 K -5
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Vaya, algunos ya ven el elefante en la habitación...
5 K 50
#10 Brutomecanico
No creo que las personas que perciben el feminismo asi manejen descripciones del feminismo que vengan de feministas. Más bien es más probable que manejen descripciones hechas por partes interesadas. En ese sentido si que es un arma política pero para los que se oponen. En el otro lado solo hay gente intentando superar una desigualdad cultural con siglos de antigüedad. Va a ser una lucha muy larga porque el movimiento tiene al enemigo en casa: demasiadas mujeres que han comprado el relato…   » ver todo el comentario
7 K 44
TikisMikiss #37 TikisMikiss
#10 "No creo que las personas que perciben el feminismo asi manejen descripciones del feminismo que vengan de feministas"

Igual los que más han leído a feministas son los y las que saben que es puro fascismo.

Negativo por la condescendencia.
0 K 11
Enero2025 #13 Enero2025
Feministas defendiendo el burka…
6 K 29
Robus #16 Robus
Yo siempre he sido feminista si el feminismo significa igualdad, pero si se dan privilegios a una parte en contra de la otra, no soy feminista.
2 K 25
Andreham #3 Andreham
Es decir, que los que la usan como arma política han convencido que es un arma política.
3 K 24
#14 poxemita
Hay que diferenciar feminismo de neo-feminismo, lo primero es necesario y respetable, lo segundo es lo que acabará jodiendo a lo primero.
1 K 20
#29 Tensk
#14 Correcto, pero el neo-feminismo se ha apoderado del discurso y del camino político a seguir. El feminismo, nombre erróneo desde el principio, ya no existe como tal al nivel que debiera si lo entendemos como igualdad. La igualdad está mal vista, es de fachas.
0 K 10
M.Rajoy. #33 M.Rajoy. *
#14 El feminismo no es el que tienes en tu cabeza, que seguro que tu, yo y cualquier persona con dos dedos de frente defiende. El feminismo es donde está el dinero. Ministerio de igualdad y toda la red de tentáculos que salen de él.
Por no olvidarnos de las mas de 500 leyes que benefician a las mujetes de los hombres. diferenciaslegaleshombremujerenespana.law.blog/
0 K 11
Barbol_Pelao #22 Barbol_Pelao
Concretamente en los casos de violencia se mantiene la cifra de dos feminicidios a la semana, desde los últimos 15 años. Y las cifras parecen estancadas, así que se plantean tres cosas: o las políticas feministas para paliar la violencia son insuficientes, o son erróneas, o hay un umbral de realidad de violencia de pareja íntima difícilmente eliminable (idea terrorífica aunque fuere cierta).

Por otra parte el artículo quizá de con la clave, que lo del "desplome del feminismo" en…  media   » ver todo el comentario
1 K 19
#34 iskmf
#22 Es un problema estructural que viene de hace siglos, difícilmente se puede cambiar en unas pocas décadas, tiene mucho más que ver con la evolución como sociedad que en medidas concretas que desde la política se puedan aplicar.

Aunque bueno, el feminicidio es solo la parte más cruenta de todo eso, otras muchas cuestiones más de base y menos importante si que se han ido mejorando bastante.
0 K 6
maquingo #19 maquingo
Un saludo a los "señoros" de este hilo
1 K 17
TikisMikiss #38 TikisMikiss
#19 Saludos, señoro.
0 K 11
#11 Brutomecanico
Los que están en contra la usan muy alegremente, si.
1 K 14
#5 slender_1
Montero for president! :troll:
0 K 10
#15 fasta
Con la mitad de los jóvenes se refiere a los hombres?
0 K 10
#30 euacca
Yo diría que tenemos a unos jóvenes que tienen ciertas cosas machistas y ven como un ataque la discriminación positiva, pero, aunque yo no estoy de acuerdo con ellos, eso no es ser machista, son más feministas de lo que se creen ellos mismos.

Ser feminista no es tener un carnet ni que te digas feminista, ser feminista es querer la igualdad y querer hacer algo por ella. Yo creo que la mayoría quieren la igualdad, solo que hacer algo por ella no tanto. Y la discriminación positiva es una…   » ver todo el comentario
0 K 10
StuartMcNight #23 StuartMcNight
El comando machirulo meneantes todos aullando como lobos. Si no nos defraudaron en el pasado defendiendo manadas, agresores, violadores (siempre que fueran blanquitos)... como no se van alegrar de que les hayan comido el tarro a los chavales haciendoles creer con sus influencers machos alfas red pilleados.

Eso si... luego todo son lloros por la epidemia de soledad masculina. Chiquis... esas son las cositas que pasan cuando decidis creer a estafadores que os dan odio a cambio de clicks. A disfrutar lo scrolleado.
1 K 9
aupaatu #39 aupaatu *
#36 Revindicar la igualdad de la mujer no es una moda ni una cosa pasajera, ha llegado para quedarse por mucho que los machistas intenten desprestigiarla.
0 K 8
aupaatu #8 aupaatu *
Segun parece los influencer machistas han logrado convencer a los influidos que el feminismo es lo mismo que el machismo, pero en el sexo opuesto.
Igual si repasan el diccionario de la RAE y acuden a informationes contrastadas sobre las denuncias falsas o casos en su entorno real de humanos, se daran cuenta de la manipulacion en las redes y los medios de las derechas reacionarias,existe.
Porque me imagino que todos tendran madres y algunos hasta hermanas.
Eso si la condicion de mujer no te libra de sera manipuladora ,imbecil o celosa,igual que en los hombres
5 K 4
#18 vGeeSiz *
#8 la RAE si xD xD xD

Me encanta esa excusa......eh pero mira lo que pone en la RAE !!! xD
5 K 47
Thalin #45 Thalin
#18 Todo el tema de la rae no le veo lógica en el otro mensaje, parece un pensamiento que se ha quedado a medias, me podrías decir en que lo esta excusando y como?
0 K 6
#20 lordban
#8 Precisamente porque la gente vive en un entorno real es que la propaganda feminista no se sostiene, aún con la millonada que se ha metido en ella. No existe el 'terrorismo machista', punto.
2 K 20
aupaatu #28 aupaatu
#20 Existe el machismo y no necesita el terrosismo para ser una lacra para la humanidad.
Y en mi entorno conozco mas afectados por la veracidad policial de la ley mordaza, ya que por denuncia falsa no conozco ha ninguno.
0 K 8
#36 lordban
#28 Si hablamos de entorno, yo he visto de lejos más locas pegándole al novio en público que al revés, de hecho nunca he visto un tío haciéndolo. Y el tema no es que "necesite o no terrorismo", el tema es que el feminismo esté tan degradado y fanatizado que hable de terrorismo machista. Cada vez es más claro que es un culto ajeno a la realidad que ha entrada en una espiral purista sin fondo, aún existiendo el machismo hacen más daño que bien y eso la gente cada vez lo interioriza más, de ahí el resultado de esta encuesta.
0 K 7
DayOfTheTentacle #26 DayOfTheTentacle
#8 la realidad es la que va abriendo ojos..
1 K 21
Thalin #41 Thalin
#8 No solo influencers, si no institucionalmente también, y no solo al feminismo, a todos, para que estemos a palos los que nos tendríamos que estar llevando bien, no vaya a ser que nos juntemos y vayamos contra ellos. Es su chiringuito y ellos son los elegidos.

Ahora bien, se engloba igualdad dentro del feminismo, así que hablaré con este termino. Se supone que la igualdad se trata de proteger a gente buena, de gente mala independientemente de su sexo. Y la gente que iba predigando esto, se han dedicado a proteger a gente mala, así que a parte de las fracturas que nos intentan de imponer, también están las que crean los que tendrían que estar cerrándolas.
0 K 6

menéame