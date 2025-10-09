edición general
El Departamento de Justicia de EEUU imputa a Letitia James, la fiscal de Nueva York que ganó un caso contra Trump

Donald Trump prometió venganza si volvía a la Casa Blanca y en su segunda presidencia está cumpliendo. Dirigido por su fiel fiscal Pam Bondi, un gran jurado en Virginia imputó a Letitia James, fiscal general de Nueva York y enemiga de Trump, por presunto fraude hipotecario. La acusación sigue a la de James Comey, también considerado rival. Ambos casos, impulsados por fiscales leales, reflejan la politización de la Justicia bajo Trump y su uso como arma contra adversarios.

jm22381
El Departamento de Justicia debería renombrarlo a Departamento de Venganzas.
