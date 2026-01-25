·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9284
clics
La taberna
6631
clics
Falacias de datos a evitar
5143
clics
Mierda de ciudad, por Mauro Entrialgo
7208
clics
Menéame es lo que es desde hace muchos años y puede que vaya a peor
4215
clics
Un ser vivo de con forma de trompeta demuestra que no hace falta un cerebro para ser inteligente
más votadas
798
El Parlamento Europeo suspende la inmunidad parlamentaria a Alvise y podrá ser procesado por el Supremo
469
El Gobierno alemán anuncia un drástico recorte del estado del bienestar para reducir el déficit y pagar el rearme
496
Exjefe del Mossad compara la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania con el Holocausto
442
Tamayo. Destapando el negocio de los fondos buitre
395
Un hombre acaba con cáncer de próstata y castración química tras esperar un año y medio una consulta con el urólogo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
28
meneos
62
clics
Democracia o multimillonarios
La propuesta de establecer un techo a la riqueza ha dejado de ser una idea marginal para convertirse en objeto de debate
|
etiquetas
:
democracia
,
multimillonarios
,
riqueza
,
estabilidad
23
5
0
K
328
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
23
5
0
K
328
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
uyquefrio
Eso no gustará a los come migas...
5
K
66
#5
tyrrelco
#1
Ayer andaban por aquí protestando.
1
K
24
#4
HeilHynkel
*
En EEUU tenían un sistema muy bueno para controlar eso hasta que llegó el vaquero cancerígeno.
Como soy gilipollas, he cortado los porcentajes, pero la línea superior representa el 100%, la siguiente el 90%, luego el 80%
El enlace original:
en.wikipedia.org/wiki/History_of_taxation_in_the_United_States#/media/
1
K
33
#6
karakol
El reparto de la riqueza en España presenta una alta concentración, donde el 10% más rico posee más de la mitad (54-60%) del patrimonio total, mientras que el 50% más pobre apenas alcanza el 7-10%. Esta desigualdad ha crecido en las últimas dos décadas, con el 1% superior controlando un 21% de la riqueza en 2022.
elpais.com/economia/2026-01-25/la-riqueza-se-concentra-en-espana-mas-a
0
K
20
#3
MiguelDeUnamano
Por eso, si Sánchez quiere que su discurso contra los privilegiados sea algo más que una pose coyuntural, debe atreverse a abrir un debate que hasta ahora casi nadie quiere plantear en serio. Un debate donde no se discuta simplemente cómo gravar más a los muy ricos, sino cómo limitar la acumulación excesiva de riqueza. No se trata únicamente de mejorar la progresividad fiscal, perseguir el fraude o cerrar agujeros legales, aunque todo eso sea necesario. Se trata de asumir que quizá hay
…
» ver todo el comentario
0
K
16
#7
MenéameApesta
Si tienen 100 a su nombre tienen otros 100 en sociedades pantalla o a nombre de testaferros.
Con esas acumulaciones de riqueza a nadie le puede sorprender que controlen los tres poderes y el cuarto también.
0
K
11
#2
MisturaFina
Si! Al fin! Ese es el punto!
PROHIBIDO SER SUPER RICO!
No inventamos la economía para eso. La economía al servicio del pueblo.
Y no al revés.
Vaya si cuesta despertar eh!
Somos lentos y solo cambiamos cuando estamos al límite.
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como soy gilipollas, he cortado los porcentajes, pero la línea superior representa el 100%, la siguiente el 90%, luego el 80%
El enlace original: en.wikipedia.org/wiki/History_of_taxation_in_the_United_States#/media/
elpais.com/economia/2026-01-25/la-riqueza-se-concentra-en-espana-mas-a
… » ver todo el comentario
Con esas acumulaciones de riqueza a nadie le puede sorprender que controlen los tres poderes y el cuarto también.
PROHIBIDO SER SUPER RICO!
No inventamos la economía para eso. La economía al servicio del pueblo.
Y no al revés.
Vaya si cuesta despertar eh!
Somos lentos y solo cambiamos cuando estamos al límite.