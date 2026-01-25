edición general
28 meneos
62 clics
Democracia o multimillonarios

Democracia o multimillonarios

La propuesta de establecer un techo a la riqueza ha dejado de ser una idea marginal para convertirse en objeto de debate

| etiquetas: democracia , multimillonarios , riqueza , estabilidad
23 5 0 K 328 actualidad
7 comentarios
23 5 0 K 328 actualidad
uyquefrio #1 uyquefrio
Eso no gustará a los come migas...
5 K 66
#5 tyrrelco
#1 Ayer andaban por aquí protestando.
1 K 24
HeilHynkel #4 HeilHynkel *
En EEUU tenían un sistema muy bueno para controlar eso hasta que llegó el vaquero cancerígeno.

Como soy gilipollas, he cortado los porcentajes, pero la línea superior representa el 100%, la siguiente el 90%, luego el 80%

El enlace original: en.wikipedia.org/wiki/History_of_taxation_in_the_United_States#/media/  media
1 K 33
karakol #6 karakol
El reparto de la riqueza en España presenta una alta concentración, donde el 10% más rico posee más de la mitad (54-60%) del patrimonio total, mientras que el 50% más pobre apenas alcanza el 7-10%. Esta desigualdad ha crecido en las últimas dos décadas, con el 1% superior controlando un 21% de la riqueza en 2022.

elpais.com/economia/2026-01-25/la-riqueza-se-concentra-en-espana-mas-a
0 K 20
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Por eso, si Sánchez quiere que su discurso contra los privilegiados sea algo más que una pose coyuntural, debe atreverse a abrir un debate que hasta ahora casi nadie quiere plantear en serio. Un debate donde no se discuta simplemente cómo gravar más a los muy ricos, sino cómo limitar la acumulación excesiva de riqueza. No se trata únicamente de mejorar la progresividad fiscal, perseguir el fraude o cerrar agujeros legales, aunque todo eso sea necesario. Se trata de asumir que quizá hay

…   » ver todo el comentario
0 K 16
#7 MenéameApesta
Si tienen 100 a su nombre tienen otros 100 en sociedades pantalla o a nombre de testaferros.
Con esas acumulaciones de riqueza a nadie le puede sorprender que controlen los tres poderes y el cuarto también.
0 K 11
MisturaFina #2 MisturaFina
Si! Al fin! Ese es el punto!
PROHIBIDO SER SUPER RICO!
No inventamos la economía para eso. La economía al servicio del pueblo.
Y no al revés.
Vaya si cuesta despertar eh!
Somos lentos y solo cambiamos cuando estamos al límite.
0 K 8

menéame