Declaración del presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell [Ing]

Declaración del presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell [Ing]  

"El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones para el Gran Jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio. […] Ese es el pretexto. La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije los tipos de interés basándose en nuestra mejor valoración de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente. […]"

JanSmite #1 JanSmite
O haces lo que yo quiero, o utilizo el sistema legal para hundirte, aunque sea con mentiras. ¿A qué me suena…?  media
#2 Robe7064
#1 ¿A Perón?: "Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la ley".
WcPC #4 WcPC
Están siguiendo la hoja de ruta de Augusto cuando se cargó la República e impuso el Imperio.
#3 Jacusse
A todos los populistas les molesta muchísimo que existan contrapoderes que les estorben en el relato.
