edición general
17 meneos
17 clics
El Congreso tumba la prórroga de los alquileres

El Congreso tumba la prórroga de los alquileres

El Congreso ha tumbado este martes el decreto de prórroga de los alquileres después de que el Gobierno no haya logrado los votos necesarios para que prospere. Los votos en contra de PP, Vox y Junts han impedido que el texto superara el examen en el hemiciclo; se ha sumado, además, la abstención del PNV por falta de "seguridad jurídica".

| etiquetas: alquileres , prorroga , congreso , decreto
14 3 0 K 201 actualidad
20 comentarios
14 3 0 K 201 actualidad
aupaatu #5 aupaatu
El PNV desbarrando para proteger a sus feligreses con posibles.
3 K 49
Findeton #1 Findeton
El congreso siendo razonable, se nota que se acercan las elecciones.
3 K 44
Pyrefox #6 Pyrefox
#1 faltan eones en términos electorales, otra cosa será. Pero oye perfecto, que la gente de alquiler tome nota, creo que serán más que los caseros, o igual no y ese es el tema.
0 K 7
Findeton #8 Findeton
#6 Lo que hay que hacer es CONSTRUIR MÁS, no controlar precios, cosa que jamás ha funcionado en 4000 años. A lo mejor, si los políticos no prohibieran construir en el 95.7% del suelo español, no subirían tanto los precios.
2 K 37
Connect #10 Connect
#8 ¿Construir? ¿Pero que no ves que aunque se construya más, esos fondos de inversión tienen capacidad para comprar más? Además, todo el mundo quiere ir a vivir a las mismas zonas,los mismos barrios...

La solución era que esas miles y miles de viviendas protegidas, hoy la mayoría en manos de espwcilaroee, nunca tenían que haber pasado a ser de venta libre. Pepregid es protegida para siempre. Y cuando uno se va, se le vende a otro con los requisitos para esa vivienda protegida, aplicando la inflación acumulada correspondiente como mucho.
0 K 14
anarion321 #12 anarion321 *
#10 Los fondos tienen la propiuedad de un pequeño % de pisos.

Aunque los fondos se hicieran con la propiedad de más, ¿cuál es el problema? Los pisos de los fondos están alquilados.

Los precios no suben por una conjura masónica, suben porque la demanda es mayor que la oferta, cuando esto se corrija, los precios bajaran.

De hecho, si la oferta sube mucho, las inversiones saldrán menos atractivas, y los fondos y otros malvados entes satánicos se irán. Al dejar de ser un bien escaso, los precios bajaran, y la rentabilidad.

cc #11
1 K 19
Findeton #17 Findeton
#10 Según el INE hay 250k nuevas familias (más de 500k nuevas personas) cada año y sólo 100k nuevas viviendas. Es la realidad.
1 K 13
Mark_ #11 Mark_
#8 de qué sirve construir más, si van a acabar en manos de grandes fondos y de gente que puede permitírselo?

En el boom inmobiliario también se construyó más y hasta que no reventó todo por las costuras no bajaron los precios, y siguieron siendo más altos que anteriormente...
1 K 29
Findeton #16 Findeton
#11 Los fondos son parte de la oferta, los ponen en alquiler.
0 K 10
jonolulu #15 jonolulu
#8 En la anterior crisis salió fenomenuudo construir sin límite
0 K 16
#18 audrey2012 *
#8 ¿Y tu propuesta para las islas es...? ¿Construir casas flotantes a precios disparatados? ¿Derribar el centro de las ciudades para construir rascacielos?

Algunos aún recordamos el boom inmobiliario donde se construía como si no hubiera un mañana. Y los precios no sólo no bajaron, sino que subieron como la espuma a base de regalar hipotecas. Win-win menos para el ciudadano.
0 K 7
Findeton #19 Findeton
#18 Permitir construir rascacielos. Si se construye o no dependerá de lo que los propietarios del suelo vean rentable.
0 K 10
Battlestar #13 Battlestar
#6 El otro día había un meneo que decía que de los alquileres como el 8% estaba en manos de personas jurídicas, luego un 52% mas o menos en personas que tenían "dos o más" viviendas en alquiler. Por lo que hay un 40% del mercado del alquiler que está en manos de personas que solo tienen 1 vivienda alquilada.

Entonces en un 40% hay tantos caseros como inquilinos están equilbrados. Luego en el otro 60% pues por lógica hay mas inquilinos que caseros, aunque no sabemos exactamente en qué proporcion.

Supongo que también habría que considerar los hábitos electorales, igual hay mas inquilinos que caseros, pero el porcentaje de inquilinos que votan es menor al porcentaje de caseros que votan por lo que compensa.
0 K 10
Findeton #20 Findeton
#13 Ese dos o más es concretamente 2.1. Cada casero de media tiene 2.1 viviendas en alquiler.
0 K 10
wildseven23 #7 wildseven23
La derecha siempre jodiendo a los españoles.
1 K 24
Battlestar #3 Battlestar
Hay dos cerradas, una por "confusión" pensando que era dupe, y otra por vergüenza supongo

www.meneame.net/story/congreso-deroga-prorroga-alquileres-negativa-pp-
www.meneame.net/story/pp-vox-junts-cumplen-amenaza-tumban-congreso-dec

Pongo esta que es bastante neutral ya que es de rtve para ver si podemos debatir el tema y no enterrarlo
0 K 10
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
No sé si es dupe.
0 K 10
Battlestar #4 Battlestar
#2 No lo es, la han abierto, al usuario que hizo el envió se la cerraron por la cara diciéndole que era dupe cuando no lo era. Luego han dicho que lo sentían mucho pero que no podían reabrirla y la han reemplazado con otra distinta con un titular mucho mas sensacionalista y también la han cerrado.
1 K 23
oceanon3d #14 oceanon3d *
Cuidado con esto.

Está tumbada de las derechas no es otra acción política más de esas que definiríamos como "etéreas" ( a mí me da igual) que pase desapercibida en este pais de ciudadanos pasotas de la política. Va a marcada a fuego; y hay culpables definidos.

Afecta a millones, que están muy pendientes de esto, que viven con el alma en un puño ante la subida del precio del alquiler. Y no solo a esos inquilinos sino a padres que ayudan a sus hijos. Hablamos de un hecho tangible en la cartera de malas maneras.

A ver si las derechas no han calculado bien la jugada. Una jugada tan determinante como para perder elecciones.
0 K 8
Benkiu #9 Benkiu
Estás putas gilipolleces de intentar legislar a contracorriente del sistema que todos hemos aceptado es inverosímil. Sin vivienda no hay profesionales, ni familias, ni futuro.
0 K 6

menéame