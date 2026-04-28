El Congreso tumba la prórroga de los alquileres

El Congreso ha tumbado este martes el decreto de prórroga de los alquileres después de que el Gobierno no haya logrado los votos necesarios para que prospere. Los votos en contra de PP, Vox y Junts han impedido que el texto superara el examen en el hemiciclo; se ha sumado, además, la abstención del PNV por falta de "seguridad jurídica".