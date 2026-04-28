El Congreso tumba la prórroga de los alquileres

El Congreso ha tumbado este martes el decreto de prórroga de los alquileres después de que el Gobierno no haya logrado los votos necesarios para que prospere. Los votos en contra de PP, Vox y Junts han impedido que el texto superara el examen en el hemiciclo; se ha sumado, además, la abstención del PNV por falta de "seguridad jurídica".
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La solución era que esas miles y miles de viviendas protegidas, hoy la mayoría en manos de espwcilaroee, nunca tenían que haber pasado a ser de venta libre. Pepregid es protegida para siempre. Y cuando uno se va, se le vende a otro con los requisitos para esa vivienda protegida, aplicando la inflación acumulada correspondiente como mucho.
Aunque los fondos se hicieran con la propiedad de más, ¿cuál es el problema? Los pisos de los fondos están alquilados.
Los precios no suben por una conjura masónica, suben porque la demanda es mayor que la oferta, cuando esto se corrija, los precios bajaran.
De hecho, si la oferta sube mucho, las inversiones saldrán menos atractivas, y los fondos y otros malvados entes satánicos se irán. Al dejar de ser un bien escaso, los precios bajaran, y la rentabilidad.
cc #11
En el boom inmobiliario también se construyó más y hasta que no reventó todo por las costuras no bajaron los precios, y siguieron siendo más altos que anteriormente...
Algunos aún recordamos el boom inmobiliario donde se construía como si no hubiera un mañana. Y los precios no sólo no bajaron, sino que subieron como la espuma a base de regalar hipotecas. Win-win menos para el ciudadano.
Entonces en un 40% hay tantos caseros como inquilinos están equilbrados. Luego en el otro 60% pues por lógica hay mas inquilinos que caseros, aunque no sabemos exactamente en qué proporcion.
Supongo que también habría que considerar los hábitos electorales, igual hay mas inquilinos que caseros, pero el porcentaje de inquilinos que votan es menor al porcentaje de caseros que votan por lo que compensa.
www.meneame.net/story/congreso-deroga-prorroga-alquileres-negativa-pp-
www.meneame.net/story/pp-vox-junts-cumplen-amenaza-tumban-congreso-dec
Pongo esta que es bastante neutral ya que es de rtve para ver si podemos debatir el tema y no enterrarlo
Está tumbada de las derechas no es otra acción política más de esas que definiríamos como "etéreas" ( a mí me da igual) que pase desapercibida en este pais de ciudadanos pasotas de la política. Va a marcada a fuego; y hay culpables definidos.
Afecta a millones, que están muy pendientes de esto, que viven con el alma en un puño ante la subida del precio del alquiler. Y no solo a esos inquilinos sino a padres que ayudan a sus hijos. Hablamos de un hecho tangible en la cartera de malas maneras.
A ver si las derechas no han calculado bien la jugada. Una jugada tan determinante como para perder elecciones.