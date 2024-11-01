·
El Congreso abre expediente contra el agitador de ultraderecha Vito Quiles por grabar sin autorización
La Mesa acepta a trámite una denuncia de la Asociación de Periodistas Parlamentarios contra el activista por grabar en lugares no permitidos de la Cámara Baja
vito
quiles
congresio
politica
politica
#2
Esteban_Rosador
No vendría mal una limpieza de seudomedios fascistas.
10
K
95
#17
chewy
#2
y tu serías quien decidiera que es un pseudomedio y quien es fascista no?
6
K
-31
#19
Hoypuedeserungrandia
#17
No hace falta ser un lince para eso, los panfletos ultras que publican noticias falsas no se esconden.
1
K
16
#25
chewy
#19
bueno cuando salió todo lo de Ábalos y Cerdán en the objective, aquí se les tildaba de panfletos, buleros, the ojete y noseque y vaya... pues mientras los políticos ponían la mano en el fuego por ellos, estos tenían más mierda acumulada que nadie y mira donde han acabado.
precisamente eldiario.es no es un medio de rigor que digamos...
1
K
19
#31
M.Rackham
#25
Cuando quieras nos cuentas a los demás los medios "con rigor" que tú lees a ver si nos echamos unas risas.
0
K
7
#20
valandildeandunie
#17
No, las cucarachas se suelen señalar ellas mismas y se ven enseguida que son cucarachas
1
K
24
#5
Desideratum
*
¿Expediente? Lo que no se entiende es que este agitador y delincuencial activista de medios golpistas tenga una acreditación para el Congreso cuando hay auténticos periodistas de reconocido prestigio que no la tienen.
Eso es como permitir a un pederasta que supervise las manualidades de los críos en una guardería.
4
K
68
#24
angelitoMagno
*
#5
Es el problema que presenta la democracia y el estado de derecho a la hora de combatir a los fascistas.
La democracia y el estado de derecho tiene sus tiempos, sus procedimientos y, en todo momento, intenta ser garantista y proteccionista con el ciudadano. La idea es que es mejor un culpable libre que un inocente castigado.
A los fascistas esas cosas les importan tres pollas y si tienen que avasallar, pisotear y hacer todo tipo de inmoralidades, las harán y que se jodan los demás.
Como dijo alguien, la democracia es el único sistema que permite que quien quiere destruirla siga participando de la misma.
Y como dijo otro, si renunciamos a la democracia y al estado derecho para protegerla, ¿qué estamos protegiendo entonces?
0
K
13
#11
RGr8888
dónde quedó lo de transparencia, quien algo oculta algo teme
1
K
25
#21
Fernando_x
#11
¿y tú que ocultas? responde.
0
K
11
#27
Aokromes
#11
entonces, por que te escondes detras de un nick?
0
K
10
#16
ChatGPT
#13
de silenciar sabemos mucho en menéame
1
K
24
#30
Ratoncolorao
El que la necesita eres tú. Y psiquiátrica, de hecho.
0
K
20
#23
DrEvil
Y eso de que se limite dónde se puede grabar... ¿a nadie más le resulta raro?
Si por mi fuese los políticos llevarían una body cam, como debería llevar la policía.
1
K
19
#8
jonolulu
Han tardado...
1
K
17
#35
ChatGPT
#33
eso que tiene que ver con dirigir a la parroquia con lo de “agitador de ultraderecha” en el titular?
0
K
11
#28
rubianes
Indistintamente del perfil del personaje este, hay algo que me preocupa. En primer lugar, el hecho de que a las ruedas de prensa que hacen nuestros representantes públicos solo les puedan preguntar los que les caen bien. Y los que les caen mal, sean de la extrema lo que sea, liberales, ácratas, anarquistas, comunistas o un señor de Cuenca, esos sean metidos todos en la misma bolsa (ahora toca fascistas) y se les prohíba no solo preguntar, se prohíbe hasta su presencia.
¿Esto no va directamente…
» ver todo el comentario
0
K
10
#37
M.Rackham
#34
Claro, porque informarse va en contra de las creencias de muchos. Mejor enterarse a través de soflamas por twitter y telegram. Quién necesita un artículo bien contextualizado y objetivo cuando tienes la cámara de eco que no te incentiva a pensar por ti mismo?
0
K
7
#32
j3j3j3j3
sacarle a ese mierda seca de alli es de 1º de decencia intelectual.
Ademas no recuerdo verlo ninguna vez preguntando sin la respuesta de fondo, asi que tiene mas de agitador que de periodista, el no quiere la respuesta que tu le puedas dar , el quiere hablar de su libro disfrazando demagogia en preguntas ante las cámaras, su objetivo no es informar, sino crear un espectáculo.
0
K
6
#3
Kmisetas
Lo de siempre: grabar preguntas incómodas es “agitación”, pero filtrar a periodistas afines desde despachos oficiales es “derecho a la información”. El Congreso permite cámaras, ruedas y filtraciones cuando conviene al poder, y se pone exquisito con la autorización justo cuando alguien no pasa por el aro. Curioso concepto de libertad de prensa en una Cámara donde las sanciones llegan por preguntar y no por mentir.
20
K
6
#6
ChatGPT
*
#3
viendo el titular ya se sabe que es una misa para la parroquia
De un lado y del otro manejando a las ovejas desde los medios de comunicación dopados de “publicidad institucional”, y cada vez, más
8
K
32
#9
Desideratum
#6
Acabas de reventar mi equidistantómetro, hermano. Esto no se queda así.....
Voy a exigir daños y perjuicios a la dirección bolivariano-comunista-chavista-bilduetarra del portal.
4
K
70
#12
ChatGPT
#9
pché.
Siempre habrá más manipulación de un lado que de otro, pero se van rotando. Una temporada le toca a uno, otra a otro.
El que no se crea manipulado… ese es el que tiene mayor problema
2
K
27
#13
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#12
Hay que silenciar a los periodistas incómodos antes de que vuelvan los del Caiga quien Caiga con sus gafas de sol
CQC
0
K
13
#33
M.Rackham
*
#3
#6
#12
La Mesa acepta a trámite una denuncia de la Asociación de Periodistas Parlamentarios contra el activista por grabar
en lugares no permitidos de la Cámara Baja
La reforma de las normas del Congreso especifica como sanción grave la “
grabación de imágenes o audios o fuera de los espacios habilitados para ello o sin la preceptiva autorización o credencial
”.
¿Qué tal llevamos lo de leerse las noticias?
0
K
7
#34
Kmisetas
#33
Esto es Meneame, ni de puta coña me voy a leer las noticias.. Implicaria entrar en panfletos el 90% de las veces.
0
K
6
#10
StuartMcNight
#6
Es verdad, no hay que llamar "agitador de ultraderecha" a un agitador de ultraderecha que vive de distribuir BULOS, manipulaciones e intoxicaciones sobre sus "enemigos".
Tienes toda la razon. Si los periodistas tuvieran el mas minimo sentido de la dignidad el titular seria "El Congreso abre expediente contra el trozo de mierda Vito Quiles por grabar sin autorización"
2
K
39
#7
StuartMcNight
*
#3
"preguntas incomodas"
Anda ya a cagar a la via con esa gilipollez BULERA.
8
K
68
#14
Kmisetas
#7
Estás bien? Necesitas ayuda?
0
K
6
#15
flyingclown
#3
¿Te parece bien que periodistas anden en zonas prohibidas del congreso?
0
K
10
#18
Fernando_x
#3
Es de primero de periodismo. Te pregunto: ¿por qué engañas a tu mujer? no es solo una pregunta incómoda, es una mentira y una denuncia falsa disfrazada de pregunta y estoy seguro que tu te enfadarías si te empezara a preguntar lo mismo una y otra vez en todas las noticias en las que comentases.
2
K
41
#26
pedroj
¿Nadie piensa que hace las preguntas que todos deberían hacer?
0
K
6
#29
Ratoncolorao
#26
Por eso nunca les hace esas preguntas a gente de derechas y mucho menos a los voxquimanos.
Váyanse un poco a la mierda, anda.
0
K
20
#1
A145236
"el agitador de ultraderecha"
Hay algo de noticia en el titular.
21
K
-64
#4
Esteban_Rosador
*
#1
verdades como puños en el titular.
13
K
142
#22
uGo
#1
me gustaria saber algún "agitador de ultraizquierda" que no sé cuales son
0
K
9
#36
Raúl_Rattlehead
#1
Defiende ideas de ultra derecha.
Se de dedica a movilizar a otros ultra derechistas para que le acompañen.
Ni un error en el titular. Entiendo que a ti esas cosas te parecen bien y no te gusta el tono peyorativo, pero es lo que es sin lugar a error.
Es posible que en tu cabeza suene a "librepensador", pero para cualquier persona que no pertenezca a la extrema derecha o simpatice con ella es un agitador de ultraderecha.
0
K
7
Ver toda la conversación (
37
comentarios)
