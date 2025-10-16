Condenan a un socorrista por la muerte de una joven en una piscina de Pamplona: “Cometí un error imperdonable, pido perdón”

Acusado de “no prestar ayuda ni atención ni comprobar si la nadadora estaba bien” a pesar de que pasaron 8 minutos desde que fue avisado por un usuario. Según declaró en su día el acusado, interpretó de forma errónea que estaba practicando apnea. Un usuario avisó al socorrista, que acudió al borde de la piscina y, tras observar a la joven, regresó a su puesto. Desde allí, sigue el escrito de acusación, la miró en dos ocasiones y volvió al bordillo, donde permaneció durante cuatro minutos, hasta que otro usuario se metió en el agua y comprobó qu