edición general
12 meneos
22 clics
Cómo explicarles a tus hijos que los partidos de izquierdas también roban

Cómo explicarles a tus hijos que los partidos de izquierdas también roban

En estas fechas tan señaladas, con la magia y la ilusión de la Navidad, es normal tener la tentación de seguir haciendo creer a tus hijos que la izquierda no roba, o que no abusa sexualmente de mujeres, pero la realidad es que es mejor contárselo que esperar a que se enteren por su cuenta. Al llegar a cierta edad, aunque no lo entiendan del todo, los niños ya empiezan a sospechar cosas. Por ejemplo, al ver que Ábalos está en la cárcel, o que Errejón ha salido de la política.

| etiquetas: izquierdas , partidos , robo , niños
11 1 0 K 191 ocio
7 comentarios
11 1 0 K 191 ocio
Doisneau #3 Doisneau
Fuera coñas, el estatus de "mal menor" puede darle alas al PSOE, que por mucho que sea objetivamente menos corrupto que el PP, sigue siendo primo hermano de este y el partido de los ere. No se hasta que punto es sensato darles carta blanca solo para que ocupen un espacio en lugar de la derecha, especialmente cuando no estan solucionando ninguno de los problemas principales del pais...
2 K 45
#1 Leon_Bocanegra
...o que Errejón está en una granja donde tiene una enorme finca para correr y jugar con otros líderes progresistas. Cada vez les costará más creérselo
1 K 21
Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
El Mundotolay y sus noticias que últimamente poca gracia hacen. :troll:
0 K 20
Torrezzno #7 Torrezzno
El problema a mi parecer es que el sistema no contempla la corrupción a nivel de partido sino a nivel de individuos. En un mundo racional el PP y el PSOE han demostrado ser corruptos a todos los niveles pero se excusan en algunas ovejas negras.

Mientras la gente les siga votando a ellos o a partidos que solo aspiran a auparles al poder poco se puede hacer
0 K 19
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
Los partidos de izquierdas y derechas roban, igual que una llave inglesa y un martillo sirven para clavar clavos.

Otra cuestión es el PSOE, esa llave inglesa con mango de madera que en los últimos 50 años jamás apretó ninguna tuerca.
1 K 18
aupaatu #5 aupaatu *
El mundotudayaayay cantado un corrido de lado .
Confundir a los niños contándoles que PSOE es de izquierdas es seguir contando que los Reyes Magos reparten los regalos
Estar a la izquierda de las derey como mucho te conviene en centro o centroderecha.
0 K 9
Falk #6 Falk
La mitad de la gente roba lo q puede. Diría q es imposible un partido sin ladrones o aprovechados, pero lo importante es poner los medios necesarios para limitar y disuadir estas cosas.
0 K 7

menéame