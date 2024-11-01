Cómo explicarles a tus hijos que los partidos de izquierdas también roban

En estas fechas tan señaladas, con la magia y la ilusión de la Navidad, es normal tener la tentación de seguir haciendo creer a tus hijos que la izquierda no roba, o que no abusa sexualmente de mujeres, pero la realidad es que es mejor contárselo que esperar a que se enteren por su cuenta. Al llegar a cierta edad, aunque no lo entiendan del todo, los niños ya empiezan a sospechar cosas. Por ejemplo, al ver que Ábalos está en la cárcel, o que Errejón ha salido de la política.
| etiquetas: izquierdas , partidos , robo , niños
Mientras la gente les siga votando a ellos o a partidos que solo aspiran a auparles al poder poco se puede hacer
Otra cuestión es el PSOE, esa llave inglesa con mango de madera que en los últimos 50 años jamás apretó ninguna tuerca.
Confundir a los niños contándoles que PSOE es de izquierdas es seguir contando que los Reyes Magos reparten los regalos
Estar a la izquierda de las derey como mucho te conviene en centro o centroderecha.