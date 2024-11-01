edición general
La CIA enfrenta una reacción furiosa después de que un documento oculto con una posible cura para el cáncer fuera desclasificado después de 60 años. (eng)

Un documento de la CIA recientemente aparecido sugiere que la inteligencia estadounidense revisó una vez una investigación que insinuaba un posible tratamiento contra el cáncer hace más de 60 años. El documento, elaborado en febrero de 1951 y desclasificado en 2014, resume un artículo científico soviético que examinó sorprendentes similitudes entre gusanos parásitos y tumores cancerosos.

angelitoMagno #3 angelitoMagno
Claro, la URSS tenía una cura contra el cáncer y la guardó en un cajón, ¿no?
#4 lawerka
#3 Posible en inglés significa lo mismo que en español
#5 PerritaPiloto
#3 No, tendrían una investigación que determinó que algunos gusanos parasitarios tienen alguna estructura semejante a la de un tumor y no les llevó a una cura contra el cáncer.

Los espías de la CIA la cogieron, como otros montón de documentos, que no te Ian utilidad inmediata. Y como todos esos documentos se quedó en el cajón.
oLiMoN63 #9 oLiMoN63
#3 No existe "la" cura contra "el" cáncer... Pero la geopolítica sí influye en la investigación y en la práctica clínica.
Un caso real: La bendamustina.
Búscalo en la red. Encontrarás que es un fármaco anticancerígeno desarrollado en la RDA a principios de los 60, siendo eficaz en el tratamiento de leucemias y linfomas. Después de la caída del muro, los oncólogos y hematólogos del Este les hablaban a sus nuevos colegas occidentales de este fármaco... y simplemente no se lo creían (propaganda comunista)...
Finalmente la evidencia se abrió paso y fue aprobado para su uso... en 2010.
angelitoMagno #10 angelitoMagno
#9 Es decir, que la RDA lo usó, ¿no? Sin embargo, esta posible cura para el cáncer, fue guardada en un cajón, tanto en EEUU como en la URSS.

Por otra parte, la investigación es que los tumores se parecen a ciertos gusanos. ¿Y?

Todo esto tiene pinta de uno de los miles de miles de estudios que se hacen intentando buscar tratamientos contra el cáncer, pero que no llevaba a ningún lado, porque lo que se olvidó.

Y ya está, bastante irrelevante todo.
#6 Toponotomalasuerte *
ni lo dudes. Si sabes lo que factura el cáncer en el mundo y la hecatombe que sería que se curase con una pastilla ni te lo imaginas. Es el capitalismo, amigo.
Las baterías de litio estuvieron en el cajón de exón desde 1973 hasta 1995 que caducaba la patente.
Esa es la realidad.
Era para #_3
#7 sarri
#6 Pero no sólo la CIA lo ocultó, la propia URSS a quién los yankis robaron el documento tampoco sacaron nada, eso también fue por el capitalismo? No tiene mucho sentido, y siendo el dailymail pues ya está todo dicho
#8 Toponotomalasuerte
#7 yo no hablaba de la noticia. No se nada al respecto y no conjeturo. Solo describo una realidad. Si mañana hay una pastilla contra el cáncer, las bolsas explotan.
#11 sarri
#8 Hombre, que empiezas por ni lo dudes.

Y a mi estos argumentos me recuerdan a eso de "inventó un motor que funciona con agua pero Ford le robó la idea y lo encerraron en un psiquiátrico".

Eso obviando que no se puede curar "el cáncer", porque hay mil tipos y formas, igual que no hay un antibiótico universal.
#1 sliana
Gusanos parásitos y cura para el cáncer. Si no os estáis acordándo de rfk jr, lo estáis haciendo mal.
Expat_Guinea_Ecuatorial #2 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Al final los de la ivermectina van a tener razon :troll:
#12 Pitchford
#2 A ver si han comprobado que el ganado que la toma no desarrolla cánceres.... :tinfoil:
