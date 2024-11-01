La CIA enfrenta una reacción furiosa después de que un documento oculto con una posible cura para el cáncer fuera desclasificado después de 60 años. (eng)

Un documento de la CIA recientemente aparecido sugiere que la inteligencia estadounidense revisó una vez una investigación que insinuaba un posible tratamiento contra el cáncer hace más de 60 años. El documento, elaborado en febrero de 1951 y desclasificado en 2014, resume un artículo científico soviético que examinó sorprendentes similitudes entre gusanos parásitos y tumores cancerosos.
Los espías de la CIA la cogieron, como otros montón de documentos, que no te Ian utilidad inmediata. Y como todos esos documentos se quedó en el cajón.
Un caso real: La bendamustina.
Búscalo en la red. Encontrarás que es un fármaco anticancerígeno desarrollado en la RDA a principios de los 60, siendo eficaz en el tratamiento de leucemias y linfomas. Después de la caída del muro, los oncólogos y hematólogos del Este les hablaban a sus nuevos colegas occidentales de este fármaco... y simplemente no se lo creían (propaganda comunista)...
Finalmente la evidencia se abrió paso y fue aprobado para su uso... en 2010.
Por otra parte, la investigación es que los tumores se parecen a ciertos gusanos. ¿Y?
Todo esto tiene pinta de uno de los miles de miles de estudios que se hacen intentando buscar tratamientos contra el cáncer, pero que no llevaba a ningún lado, porque lo que se olvidó.
Y ya está, bastante irrelevante todo.
Las baterías de litio estuvieron en el cajón de exón desde 1973 hasta 1995 que caducaba la patente.
Esa es la realidad.
Y a mi estos argumentos me recuerdan a eso de "inventó un motor que funciona con agua pero Ford le robó la idea y lo encerraron en un psiquiátrico".
Eso obviando que no se puede curar "el cáncer", porque hay mil tipos y formas, igual que no hay un antibiótico universal.