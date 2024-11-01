La CIA enfrenta una reacción furiosa después de que un documento oculto con una posible cura para el cáncer fuera desclasificado después de 60 años. (eng)

Un documento de la CIA recientemente aparecido sugiere que la inteligencia estadounidense revisó una vez una investigación que insinuaba un posible tratamiento contra el cáncer hace más de 60 años. El documento, elaborado en febrero de 1951 y desclasificado en 2014, resume un artículo científico soviético que examinó sorprendentes similitudes entre gusanos parásitos y tumores cancerosos.