MANUAL DE LIBERTAD: Vademécum para empresaurios sin complejos (y para niños que se escandalizan)

Por un bocachancla que está hasta los mismísimos de que haya que explicar obviedades

---

Escribo este artículo porque ayer unos niños pequeños se escandalizaban con las reglas de la empresa y les parecía un sacrilegio o conspiranoia que dijera yo que las empresas buscan ganar dinero. Me puse un poco faltón, como buen bocachancla, porque no entiendo que a estas alturas haya que explicar ciertas cosas tan obvias.

Vamos a ser más empáticos y hacer un pequeño manual para que, si mañana diriges una empresa, no metas la pata y no la cagues por razones güoke o prejuicios y fantasías que te mete un cuñado en la cabeza. Eso sí, siempre dentro de la legalidad.

---

## 🌍 Contexto: El mercado no es libre, pero a nosotros nos da igual.

Sabemos que los mercados, por desgracia, **no son libres**. Están intervenidos por estados güoke de therians ignorantes que no entienden que el mercado hay que dejar que se regule solo.

Pero mientras tenemos que lidiar con esa realidad, existen una serie de **estrategias legales** para paliar algunos de los problemas de la regulación que nos penaliza. Porque **no semos tontos!!!**. Aclaremos.

**¿Cuál es el fin de una empresa?** Un buen EBITDA.

**¿Cómo se consigue?**

- Facturando mucho

- Escalando bien

- Optimizando procesos

- Controlando costes

- Evitando mierdas innecesarias...

Vamos a aprendernos unas reglas de buenos empresaurios. Y como el strike de ayer fue hablando de farmacia, vamos a poner ejemplos de una empresa que se lucre de tu salud. Legalmente, repito.

---

## 📋 LAS REGLAS DE ORO DEL BUEN EMPRESAURIO

### Regla Uno: Servicio, no producto, idiota.

**Crea una necesidad.** Busca unos pacos y unas lolas que te paguen por ello parte de su sueldo.

Si tú me vendes un producto, y lo que vendes es bueno y dura demasiado, tu lead vale una mierda. Tienes que hacer un esfuerzo de captación para cada venta. Eso es cosa de pobres.

**El servicio te cobra siempre.**

Vale. Te tengo: cada uso, cada hora, cada mes, cada año... Da igual el periodo, pero **¡GOTCHA!**.

*Aplicándolo a la salud: todos sabemos cómo funcionan los seguros.*

Dije **los seguros**. No vamos a ser perversos y malpensar que vamos a preferir enfermos crónicos que gente sana, y que vamos a ser capaces de hacer algo para transformar a un tipo de cliente en otro... No sería ético, y la ética es lo que rige el capitalismo, como todo el mundo sabe. Seguros, me refiero a los seguros. Conspiranoicos!

---

### Regla Dos: Captar clientes es aburrido y costoso. **Mejor unta.**

El untado superficial con estrategias como la venta piramidal, cashback, descuento x lead y esas mierdas están bien, pero puedes **contratar algún pariente de político** como captador de contratos con el estado. Mucho menos esfuerzo y unos grandes resultados.

Y no solo a través de contratos. Las políticas también son tus amigas.

**Experimento mental:**

Tú, ¿qué preferirías? ¿Esperarte seis meses a una gastroscopia o pagar 40 euros por un seguro en el que te lo hacen al momento?

Imagina que algún cabrón hiciese eso a posta. Menos mal que **no pasa**. En la sanidad pública el problema son los inmigrantes, no las comisiones de tanta derivación de capital a la privada o dilataciones de listas de espera. No seas progre!

---

### Regla Tres: Mantener al día tu producto/servicio es de pobres

I+D, formación interna, financiación de estudios, equipos de mejora de productos... **Bufff, costes, costes y más costes**. Y la mayoría de las veces sin resultados.

**¿Qué podemos hacer?** Que curren otros.

Has creado tu necesidad. Cobras por tu servicio. Ahora atento a la competencia, que es más fácil. Y a partir de ahí, vamos a analizar una serie de **estrategias del buen capitalista**.

---

## 🎯 ESTRATEGIAS DE MERCADO (algunas legales, otras "casi")

### 🔪 Dumping: Si algún prenda compite por precio, el dumping es tu bro

Vete a su mercado. Baja el precio hasta un punto que **arruines a tu competidor**. Tú ya tienes clientes, tú ya tienes mercado. Haz que se arrepienta.

Cuando se vaya, al día siguiente subes tus precios al doble de tu PVP y recuperas los balances.( Recuerda la palabra mágica, EBITDA)

**Apunta bien:** Diversifica tus mercados y sube el precio en un lado, y redúcelo donde te salen granos en el culo llamados competencia. Tampoco vas a poner tú el dinero para echar a los parásitos. Siempre hay un paco o una lola dispuestos a ayudar.

Tienes variantes: predación de precios temporal, posición dominante, etc. **Misma mierda.**

---

### 👊 Pero padre toponoto, ¡eso no nos llega! Los competidores siguen dando guerra

Vale, lo has intentado. Pero ya por los costes no quieres o no puedes seguir bajando, y el cabrón tiene capital para aguantar.

Tu siguiente pregunta es... **¿Puedo hacerle un patent trolling?** Adquiere patentes o patenta tu producto y **cuécelo a demandas** y negocias para retirarlas. No tienes ni que llegar a juicio.

---

### 💔 Eres un flipado, toponoto, eso no funciona

Yo soy un flipado, pero tu problema es que eres **pobre** y no puedes comprarlo. Una fusión o compra estratégica sería lo que tocaría. Pero eres un puto muerto de hambre.

Así que ríndete y es la hora de hacer las paces con tu competencia: Time to **Price fixing**.

Dicho en cristiano: Fúmate unas sishas con el CEO de tu competencia. Dale la mano. Reiros juntos de las putadas que os hicisteis. Y dile que vais a pachas y **acordad el precio o repartirnos el target**, a ser posible con tarifas para recuperar lo que dejasteis de ganar.

---

### ⚖️ "Pero muchas cosas que dices son ilegales" – diría Calimero al salir del cascarón

(*Mi yo viejuno me sale solo*)

Sí. Son ilegales varias. Casi todas, **si te pillan**. Por eso no las hace nadie 😮.

Hay más condenas por asesinatos que condenas en casos de dumping. Bueno, voy a poner ejemplos de empresas: hay más casos condenados por saltarse horarios de cierre o infracciones fiscales que de este tipo de prácticas. **No estás untando bien si te condenan.**

Pero vamos a ver estrategias **legales**. No me vayan a condenar a mí por promover piratería.

---

## ✅ ESTRATEGIAS LEGALES (de las que se usan hoy)

Vamos a ver estrategias legales, reales, que se ejecutan hoy en día en las empresas. Solo voy a poner unos ejemplos, aplicados a la salud por el strike de ayer, pero que se pueden aplicar a cualquier sector y hay mas.

**Esto es público, conocido y son prácticas habituales, sobre todo en las farmacéuticas.** Repito: **LEGAL**.

---

### 💊 Estrategia 1: Pay for Delay

*También conocido como "entre bomberos no nos pisamos las mangueras"*

Yo tengo un producto. Tú tienes otro. No me jodas compitiendo con el mío, yo no te jodo el tuyo, hago un genérico que no comercializo del tuyo, y tú otro del mío y alargamos nuestras patentes, el enfermo paga.

O la versión dos: **te doy pasta, tú aguanta y no saques ese producto** que me jode el cash del mío. ¿Para qué vamos a pelearnos si podemos comer los dos?

Es un procedimiento común para prolongar el periodo de patente y retrasar la entrada de genéricos en el mercado:

1. Pagas a un laboratorio pequeño para que anuncie ese genérico

2. La ley le protege más de medio año dejándole el genérico en exclusiva

3. La empresa principal paga y la del genérico **no lo lanza al mercado**

4. Así tienes 6 meses más de facturación en exclusiva de tu producto

**Legal.**.

---

### 🌿 Estrategia 2: Evergreening

*A.K.A "el sombrerito de mago"*

Qué putada: tienes un medicamento que es la polla. Caduca la patente y tú te acabas de cambiar tu Falcon X8 por el nuevo modelo de Gulfstream y tienes que pagar las letras.

**¿Qué puedes hacer?** Prolonga la patente.

**¿Cómo?**

- Si eres tonto y pobre: añade alguna sal, un nuevo isómero, cambia la fórmula y **repaténtalo**

(product hopping). Namenda xr de Actavis como ejemplo.

- Si eres más eficiente: haz la de la chistera. Tu medicina antes era para el hígado, ahora dices en un estudio en colaboración con la UMC que descubriste que te alarga el ciruelo. Listo, repatentas y **avanti**.

- Y si ya tu CI es de más de 40, se te puede ocurrir la brillante idea de que tu medicamento necesite un dispositivo muy caro para administrarlo mientras dure la patente. El hospital adquiere esa máquina, y esa máquina usa una patente sobre el cierre de tu medicamento, una patente **mucho mucho más larga**, y que el genérico no puede usar sin pagarte una pasta y tiene que vender sus propias máquinas.

Así que, aunque caduque la patente del medicamento, **tu producto está a salvo**. Porque al hospital le sale más barato tu producto que cambiar todas las máquinas o el competidor tiene que soltarte molla por usar tu mecanismo.

Sin irte a grandes máquinas: el autoinyectable de epinefrina, por ejemplo, tiene este tipo de patente.

La insulina el caso más flagrante de esta práctica, repito, legal. Casi sin cambios multiplicando precios x 10 sin mejora sustancial.

A los niños inocentes de ayer les diría que estén tranquilos. Jamás pasaría con algo tan serio como el cáncer. Bueno, a Novartis en 2013 lo condenaron por eso con un producto para la leucemia. Sí, pero en la India. Eso no cuenta. Tranquilos.

---

### ⚰️ Estrategia 3: Kill Step.

*A.K.A. "la mejor forma de cargarte la competencia es que nunca llegue a existir"*

Un kill step, realmente, es algo normal. Se presupuesta en I+D o se compra una patente o un producto en desarrollo. Se establece un presupuesto y se pone un límite para rentabilizarlo. Suena cojonudo. Es invertir, pero con límites, acotar riesgos. Como gente ordenada. Me recuerda a mi cuñado, que no es racista, es **ordenado**.

¿Cuál es el problema de ese orden?

Que se compre una patente y, en el mejor de los casos, se **frene el desarrollo de su puesta en comercialización** mientras, me veo obligado a seguir facturando por mi producto obsoleto. Eso los buenos. Otros lo meten en un cajón y justifican ese guardado con informes, estudios y cosas baratas que te hace el conserje entre que limpia el baño y abre la puerta. Son prácticas habituales y hay empresas denominadas CRO's que hacen el trabajo sucio a las farmacéuticas. Y no solo a las farmaceuticas, EXXON y las baterias de litio en el cajón desde 1973 que dije ayer, por ejemplo.

Que preferirías: por ética y ofrecer lo mejor al cliente cambiar medios de producción, distribución, comercialización etc, o seguir facturando toda la pasta que estás facturando sin invertir ni un pavo? La ética, por supuesto.

---

### 🧪 Un supuesto (que es pura fantasía y nada tiene que ver con la verdad)

Tengo un producto. Un suero que me cura una enfermedad. Pero hay un problema: la cura suele tener recaídas a los dos o tres años. Es una putada, pero **tengo que volver a vendérselo** para curarlo durante seis u ocho meses, unos dos o tres ciclos de tratamiento de cada vez durante varios meses.

Yo no quiero, pero tengo que facturarles. Eso me supone un **40% de mi facturación anual**.

Imaginemos que una universidad está haciendo un estudio, con buenos resultados, sobre cómo curar esa enfermedad **con una sola dosis y sin recaídas**, de forma permanente. Una auténtica maravilla.

Yo, como empresa ética, voy a comprarles la patente. Y lo que **jamás** haría es un kill step. ¡Jamás! Eso no pasa. Que es el 40% de facturación? La nada. No frenaría ni mucho menos paralizaría el desarrollo de ese producto.

Si hablamos de cáncer, que no es el caso... Solo Johnson & Johnson con una facturación de 94k millones. Perdería de facturar **26k millones** que es lo que ingresa de esos tratamientos específicos para el cancer. Solo Johnson & Johnson. No pienso en los que administran los sueros, diagnostican y siguen evolucion o el resto de la competencia.

Y no voy a nombrar que las expectativas de Johnson & Johnson para oncología en 2030 es de 50k millones. Pero aún así les encantaría que se descubriese una pastillita que curase el cáncer mañana, la facturación es lo de menos.

Así que tranquilos niños. **Eso nunca va a pasar.** Nadie va a hacer un kill step con la segunda enfermedad que más dinero mueve en el mundo.

Ojo: la primera es la diabetes. Y es una pena que no tenga cura y tenga que tener enfermos crónicos de por vida...

**¿O no?**

( Curación de tipo 2 desde 2021 exitosa y de tipo 1 desde 2023 exitosa)

---

## 🧠 EPÍLOGO PARA NIÑOS ESCANDALIZADOS

Estas cosas de conspiranoico son **prácticas habituales**. Legales. Y que pasan. Y que están pasando ahora aquí. La salud es un negocio, uno muy grande.

Tenemos el gran modelo USA, donde más de medio millón de americanos al año quiebran por facturas médicas. El 41% de los adultos tiene deuda médica o dental . Y el 90% de los que quiebran por esto tenían seguro médico cuando enfermaron. Que tengas un seguro medico no significa que no te arruines.

No es malo para un capitalista. Es negocio. Y el negocio no entiende de ética, entiende de **balances**. No seas un puto rojo comunista!

Así que cuando alguien te diga que las empresas están para otra cosa, ya sabes: o es muy inocente, o te está vendiendo la moto.

Y tú, cuando mandes y asciendas de cryptobro a José el finanzas, acuérdate de este manual. Y sobre todo, acuérdate de que **lo único importante es el EBITDA**.

Lo demás son cuentos para infantes.

Me hago viejo y no se por qué escribo estás mierdas, la verdad.

---

Besitos, besitos. Chao, chao.

(Espero no me demanden por plagio con la despedida, ni Xuxa ni Pinarello)