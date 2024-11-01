China ordena el uso exclusivo de chips de IA nacionales en centros de datos estatales: un giro estratégico que sacude a la industria global de semiconductores

La medida, enmarcada dentro de su plan de soberanía tecnológica 2030, representa un golpe directo a empresas extranjeras como Nvidia, AMD o Intel, cuyos productos dominaban hasta ahora el mercado asiático. Desde noviembre de 2025, todos los proyectos de centros de datos respaldados por el Estado deberán integrar procesadores y unidades gráficas desarrollados por empresas chinas. La decisión representa un golpe significativo para Nvidia, que obtiene entre el 20 y el 25 % de sus ingresos globales del mercado chino.