2
meneos
15
clics
Jensen Huang, CEO de Nvidia, afirma que China ganará la carrera de la IA a EEUU | Financial Times
El CEO critica el "cinismo de Occidente" mientras Pekín flexibiliza las regulaciones y reduce los costos energéticos de los centros de datos.
actualidad
#2
JackNorte
*
Y mas que nada porque ya tienen la energia y tienen un plan y no dependen de cambios de gobiernos ni de las ideas de un loco y aparte tienen el 80% de las tierras raras y 1400 millones de potenciales consumidores.
Son demasiados factores que no tienen la competencia que aparte estan separados en compañias competidoras. No se puede competir contra un estado que prioriza las cosas y que gestiona con objetivos planificados estudiados debatidos y posibles.
Aparte de la investigacion , las patentes…
» ver todo el comentario
1
K
30
#1
Abril_2025
Cómo utilizan todos a China de excusa para pedir.
0
K
13
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
