China ejecuta a once miembros de una mafia estafadora de Myanmar

China ha ejecutado a 11 integrantes de la familia Ming, un poderoso clan que controlaba centros de estafas en Laukkaing, Myanmar, según medios estatales. En septiembre, un tribunal de Zhejiang los condenó por delitos graves como homicidio, detención ilegal, fraude y gestión de casinos. La familia gobernaba esta ciudad fronteriza con China, que bajo su influencia pasó de ser una zona empobrecida a convertirse en un llamativo enclave de casinos y distritos de ocio.

Allí no hay segundas oportunidades ni prórrogas, la Ida ya no tendría su pareja hace tiempo, lo peor es que ella tampoco se hubiera librado.
No me extraña que odie el sistema comunista chino y sea tan falangista
China después de estudiar la caída del imperio romano, de las sucesivas dinastias chinas: han aprendido, que el enemigo que ha hecho caer imperios no esta fuera sino dentro: siendo la corrupción interna, uno de los cánceres que hace caer imperios, como las termitas en un edicio de madera. Por eso la combaten enérgicamente. En España tenemos un Regimen corrupto que lleva gobernando desde el franquismo y así nos va a los ciudadanos: pobreza, muertes producto de la ineficiencia y corrupcion de los politicos, ... Para que España fuera mejor, haría falta una limpia de corruptos e incapaces como en China
Ejecutarlos está mal, deberían haberles encerrado en un centro de reeducación y obligarles a trabajar en un call center 12 horas diarias.

#2 piensa que sus órganos se van a reutilizar. Mira la parte positiva, alguien va a salir ganando.
Anda, mira, con juicio y pruebas. A diferencia de USA que va tirando bombazos a barcos al azar.
Fraude en casinos.
Les ha tocado.
que sitio de noticas mas turbio registrado  15-11-2024 y tiene como 1200 paginas y la web de quienes somos hecha con IA , sin direccion en google maps ni nada :roll:
