6
meneos
9
clics
China bate un nuevo récord: uno de cada tres coches matriculados en septiembre fue 100% eléctrico
Los fabricantes europeos deberán acelerar su apuesta por el coche eléctrico si no quieren perder ventas en el mayor mercado automovilístico del mundo.
china
movilidad
tecnología
4 comentarios
#4
estemenda
El récord en China, cada cual irá batiendo el suyo. En Noruega andan ya por el 74%.
cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/18/companias/1668794482_364559.
2
K
42
#2
Spirito
*
Pero, para acelerar la fabricación del coche eléctrico en Europa a un precio muy competitivo, necesitamos sí o sí el muy barato y accesible gas ruso, además de infinidad de elementos que también tiene Rusia a un precio muy razonable.
Y, si no, que se lo pregunten a Alemania.
Ahí lo dejo, que no quiero hoy más escaramuzas con la Camarilla Yanquineja.
3
K
24
#1
Gry
*
Las perdieron cuando le pusieron aranceles a China.
Se salvan un poco porque prácticamente todos tienen joint-ventures con empresas de allí y venden con otras marcas pero han perdido los beneficios brutales que obtenían.
1
K
22
#3
Tiranoc
Nunca he visto un coche 100% eléctrico.
0
K
7
