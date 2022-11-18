edición general
China bate un nuevo récord: uno de cada tres coches matriculados en septiembre fue 100% eléctrico

Los fabricantes europeos deberán acelerar su apuesta por el coche eléctrico si no quieren perder ventas en el mayor mercado automovilístico del mundo.

estemenda #4 estemenda
El récord en China, cada cual irá batiendo el suyo. En Noruega andan ya por el 74%.
Spirito #2 Spirito *
Pero, para acelerar la fabricación del coche eléctrico en Europa a un precio muy competitivo, necesitamos sí o sí el muy barato y accesible gas ruso, además de infinidad de elementos que también tiene Rusia a un precio muy razonable.:popcorn:

Y, si no, que se lo pregunten a Alemania.

Ahí lo dejo, que no quiero hoy más escaramuzas con la Camarilla Yanquineja. xD
Gry #1 Gry *
Las perdieron cuando le pusieron aranceles a China.

Se salvan un poco porque prácticamente todos tienen joint-ventures con empresas de allí y venden con otras marcas pero han perdido los beneficios brutales que obtenían.
#3 Tiranoc
Nunca he visto un coche 100% eléctrico.
