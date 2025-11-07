edición general
Chicos de 20 años cantando el Cara al Sol con el brazo en alto en plena Sevilla por el acto de la Falange

El acto de la Falange Española de las JONS en Sevilla previsto para este viernes en Sevilla se ha celebrado sin que hayan trascendido incidentes. Una misa en Santa María La Real, en calle San Vicente (a unos metros de la sede del PSOE andaluz).

obmultimedia #1 obmultimedia
incels estoicos pidiendo taxis
haprendiz #3 haprendiz *
#2 No falla, cuenta de octubre de 2025, lista para colar su turra catecismo en los primeros puestos del meneo y condicionar el hilo de comentarios.

PD: En este has estado lento, se te adelantó #1 (por los pelos) :-/
#4 Albarkas
#3 Y sin parar de decir mongoladas. Es lo que se puede esperar.
gale #9 gale
Ahora lo moderno es tener las ideas de tu abuelo.
rogerius #13 rogerius *
#9 Todo esto es culpa de Operación Triunfo, La Voz y esas mierdas… que los chavales echan de menos la copla… :palm: :troll:
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#9 se llaman a sí mismos nostálgicos
#2 Somozano *
Sánchez está consiguiendo hasta que vuelvan a misa. Del 34 al 38% en apenas 4 años

www.elespanol.com/edicion/20251107/ding-eva-cris-hijos-ateos-rostros-r

La juventud nacida con ZP y educada con chocho charlas, cambio climático, memoria histórica y educación antirracista está saliendo facha, católica y morantista
Ah y encima ni beben ni fuman…   » ver todo el comentario
Dragstat #11 Dragstat
#2 Sánchez tiene menos que ver de lo que te imaginas y la alternativa, PP y VOX, lo que harían sería lo mismo que en Estados Unidos, desatar a la gente con miseria moral y llena de odio colonia del artículo para esparcirlo incontrolablemente por toda la sociedad. A Sánchez lo hacen bueno el PP y VOX.
WcPC #12 WcPC *
#2 Yo estoy ya más cerca de los 50 que de los 40 y he visto esas gilipolleces en "los remedios" y escuchado que ocurría en Nervión desde que era adolescente.....
Decir que esto es culpa de Sanchez...
Hace falta conocer poco a España.
elsnons #8 elsnons *
#7 youtu.be/zFS_FamZNoA?si=r72WKf8edNUfB_Bz

Aquí hablan de Pedro Sánchez su Falcón y los asesores de Moncloa
elsnons #6 elsnons
La que lio ZP :troll:
#7 Somozano
#6 Si, básicamente. Hasta ZP la guerra y el franquismo estaban enterrados en la historia.
Ahora hemos vuelto a las trincheras. Y las de un lado están llenas de jóvenes y las del otro de jubilados y charos funcionarias
No se cuál de las dos tiene más futuro
Battlestar #5 Battlestar
No es esto exactamente lo mismo que pasa en algunos países europeos con los extremistas islámicos? Gente de tercera generación de países de origen musulmanes que sus padres apenas pisaron, de los que sus abuelos huyeron y ellos ni han conocido si quiera pero que de algún modo ahora idealizan.
obmultimedia #10 obmultimedia *
#5 Solo pasa si los captan células islamistas para adoctrinarlos.
Aqui utilizan las redes sociales para llevarles al extremo opuesto a sus ideales, los adoctrinan contra el feminismo, a ser estoicos ( buen fisico y 0 pajas que eso hace perder la testosterona), y cuando ya los tienen cogidos con las hormonas al 300% de no poderse tocar, les lavan el cerebro con mantras fascistas y es ahi cuando se vuelven salvajes llenos de ira y saliendo en manadas a difundir odio.
