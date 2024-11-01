El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha informado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de una parada no programada registrada el 10 de noviembre de 2025, tras la actuación automática de la protección del turboalternador motivada por una «falta eléctrica en una de las fases del equipo».
Que después vuelven a bajar ambas conforme sube la fotovoltaica.
Afortunadamente para la gente normal y desafortunadamente para ti a inteligencia es más rápida que tú, de ahí que los que somos normales sepamos ver que en ese mismo gráfico la importación de Francia es menor que cuando funcionaba correctamente la nuclear, llegando a ser prácticamente inexistente y que la de gas practicamente se mantuvo inalterada.
Así que te llevas un rico reportito por bulo. A ver si de una vez se realiza una limpieza como toca en esta santa casa.
Ciclo Combinado:
Mira qué pasa si apagan Cofrentes sin previo aviso: ¡Nada!
Pues lo mismo con las demás centrales.