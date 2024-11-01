edición general
La central nuclear de Cofrentes informa de una parada no programada por una "falta eléctrica"

El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha informado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de una parada no programada registrada el 10 de noviembre de 2025, tras la actuación automática de la protección del turboalternador motivada por una «falta eléctrica en una de las fases del equipo».

#1 Sandra.garcia
Los 1000MW que ha dejado de suministrar la central de golpen han sido asumidos por energía fotovoltaica.
bsky.app/profile/revenergetica.bsky.social/post/3m5bzqrt2zc2c
8 K 126
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Siento decirte que no ya, que a las 10:30 el pico fue cubierto incrementado la importación de Francia con 500 MW y con subida del gas de 500 MW
demanda.ree.es/visiona/peninsula/demandaqh/total

Que después vuelven a bajar ambas conforme sube la fotovoltaica.
1 K 14
valandildeandunie #4 valandildeandunie
#3 Ay, casi te sales con la tuya, pequeña cuenta troll creada recientemente para saltarse baneos.

Afortunadamente para la gente normal y desafortunadamente para ti a inteligencia es más rápida que tú, de ahí que los que somos normales sepamos ver que en ese mismo gráfico la importación de Francia es menor que cuando funcionaba correctamente la nuclear, llegando a ser prácticamente inexistente y que la de gas practicamente se mantuvo inalterada.

Así que te llevas un rico reportito por bulo. A ver si de una vez se realiza una limpieza como toca en esta santa casa.
2 K 30
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#4 Mirando el grafico de REE a las 10:30 la Nuclear pierde 2k que son sustituidos por, al menos, Ciclo Combinado. (justamente ahora mismo ha dejado de poder consultarse sino te subiria capturas de pantalla)
0 K 11
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#4 #6 Nuclear:  media
0 K 11
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#6 #4
Ciclo Combinado:  media
0 K 11
vicus. #2 vicus.
Las nucleares las más seguras y las que más soportan la red...
8 K 96
Asimismov #5 Asimismov
@sorrillo
Mira qué pasa si apagan Cofrentes sin previo aviso: ¡Nada!
Pues lo mismo con las demás centrales.
0 K 12
#9 Jarod_mc
Esta vez no se han salido con la suya los fachas para tumbar el gobierno con un apagón simulado
0 K 6

