publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
160
meneos
806
clics
La Casa Blanca altera foto de manifestante arrestada y le agrega lágrimas con IA
La Casa Blanca publicó una foto de una manifestante arrestada en Minnesota, sin especificar que había sido digitalmente alterada.
|
etiquetas
:
ice
,
minnesota
,
eeuu
,
trump
,
casa blanca
,
detenida
,
ia
77
83
0
K
421
actualidad
33 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Chinchorro
Y nada de esto tiene consecuencias. Nada.
Ni la mujer asesinada por el ICE, ni el niño detenido, ni las mentiras por parte de la máxima autoridad del país, ni su implicación en uno de los casos de pederastia más escabrosos del mundo... nada. No pasa nada.
33
K
313
#5
Mangione
#1
17
K
197
#10
Rembrandt
#1
¿Cómo que no tiene consecuencias?? .... si que pasa y si las tiene.... solamente que no a las personas que quieres que las tenga.
Que el miedo sea generalizado, que la verdad no tenga valor y que existan leyes diferentes según el color de piel o dinero.... si son consecuencias. Además buscadas.
1
K
20
#26
Maikimaik
#10
Y no se quedan en Estados Unidos, esas consecuencias que nombras ya han instaurado un nuevo marco fuera de sus fronteras.
0
K
10
#19
Butters
#1
no has visto la manifestación de Minneapolis. En algún momento Trump perderá el poder y ya se verá qué ocurre
2
K
29
#30
Herumel
#1
Golpe de Palacio.
0
K
12
#22
Rembrandt
#21
No solo es tema de meter miedo a los "inmigrantes" o extranjeros..... es meter miedo a cualquiera que proteste.
La de la foto es yanki de toda la vida. Abogada, profesora, política y activista en mil cosas..... o sea, el tipo de personas que odian los fascistas y que siempre tienen en el punto de mira.
Lo que intentan con la foto es tratar de ridiculizarla......
3
K
48
#4
pepel
Se nota que tienen poco trabajo estos gestores de la IA americana.
3
K
48
#6
Fj_Bs
*
#4
Para eso tanta IA , para desinformar , desnudar y reirse ??
7
K
82
#9
Elanor
#6
En esencia, si. La gran mayoría de personas que usan IA generativa lo hacen para eso
10
K
88
#11
EmuAGR
#9
@grok
¿Es esto cierto?
0
K
10
#13
Jakeukalane
#11
no
0
K
11
#7
Brill
Habrá que empezar a hacer imágenes de Trump con manchas de mierda en el trasero.
3
K
44
#12
thror
#7
Para eso no necesitas IA, solo una camara de fotos.
2
K
24
#18
themarquesito
Es lo que pasa cuando el director de comunicaciones es un conocido troll (Steven Cheung)
2
K
38
#14
Arkhan
No pasa nada porque recordemos que fueron sus propios ciudadanos los que querían un gobierno de ese tipo.
Que muchas cosas chungas que están pasando ya las estaba prometiendo en campaña.
Tenemos la mala costumbre de hacer juicios y meternos dónde no nos llaman en temas con las elecciones democráticas que hace la ciudadanía.
3
K
38
#8
muerola
Me río yo de esa "democracia"
2
K
24
#17
XtrMnIO
Usan Inteligencia Artificial sabiendo que sus sectarios no tienen el primer concepto.
1
K
22
#16
Javi_Pina
La dictadura de la mentira. Aquí también tenemos discípulos.
1
K
21
#23
daphoene
#16
Yo no pensé que fuera a empezar tan pronto, pero lo que me sorprende más es que lo hagan tan jodidamente mal. Mal en el sentido de que hacer algo tan evidente desde la cuenta de la Casa Blanca no tiene sentido, les van a pillar y van a quedar como el culo. Lo que me esperaba era algo similar a lo que pasa aquí, que utilizan a minions sin importancia para esparcir los bulos y las fotos manipuladas, para poder alegar después si les pillan que "no me di cuenta, me la colaron". Pero es que lo están haciendo desde las cuentas principales.
No sé si alegrarme de que al menos sean tan inútiles.
2
K
25
#2
Tachy
A mí eso más que lágrimas me parece... me voy a callar.
2
K
21
#27
Equidislate
#2
En las noticias en España hace unas semanas mostraban un video que publicaban desde la administración Trump. Era el tipo naranja con una corona subido en un caza y bombardeando de mierda a los manifestantes. Pues en las noticias decían una y otra vez que era barro. Así que igual tienes toda la razón.
0
K
8
#29
tommyx
*
#2
había pastelitos buka
ke
neros
0
K
8
#3
Leclercia_adecarboxylata
Y curiosamente la chica, como era de esperar, es de las que tiene el pelo liso. Esto con las de pelo rizado no lo hacen.
0
K
20
#24
C.Nutrio
Lo de esos tipos es admirable: cuando ya creías que no podían caer más bajo en su patetismo e indignidad, todavía consiguen sorprenderte cayendo un poco más bajo.
1
K
15
#31
Kleshk
Bienvenidos a 1984, sólo existe mi verdad, no la verdad
0
K
11
#33
oceanon3d
*
#1Algunos
cachorros de por aqui dicen muchas veces "Claro, para las izquierdas es que votaron mal"
Y si; se puede votar mal y acabar en un desastre. Evitable a poco que se utilicen dos neuronas frías y despejadas de la mierda del dogma ideológico. Lo de Trump es anunciado con mucha antelación.
¿Ya sabéis que? en España con un PP secuestrado por VOX en el gobierno nos arriesgamos a lo mismo. A estas jodidos del todo y que nos de vergüenza, otra ve,z ser españoles.
0
K
9
#25
solojavi
Ese melón que han abierto les va a salir muy amargo, han dado paso a la posibilidad de hacer vídeos/fotos de todos ellos en orgías entre hombres, sin ninguna mujer. No voy a poner con niñas porque eso inflaría su ego y el de sus votantes.
0
K
9
#32
Falk
#25
pues creo q la única forma de combatir los bulos al final será inventar cosas tb pero en su contra.
0
K
7
#28
Equidislate
Como disfrutan del sufrimiento ajeno, es algo repugnantemente enfermizo.
0
K
8
#15
Alves
pues no lo entiendo, la gente la dirigen las emociones, me parece que la foto mostrada es menos favorable.
0
K
8
#20
Rembrandt
#15
te lo explico :
- Muchas de las políticas, la mayoría, no son para mejorar la sociedad. Son para hacer daño a otros. El terror, el miedo es el fin y el medio.
Así que mostrar a alguien que va con orgullo cuando es detenida de forma ilegal o arbitraria, con la cabeza alta.... no les mola a los fascitas. Lo que les gusta es mostrar como son unos llorones y como sufren los que tienen que sufrir......
Lo mismo cuando se llevan a niños de 5 años ..... lo hacen para aterrorizar. Si fuera para quedar bien, no tendrían que hacerlo.
5
K
77
#21
Alves
#20
si, tiene que ser eso, esperar menos resistencia y hasta autodeportaciones voluntarias.
1
K
22
Ver toda la conversación (
33
comentarios)
