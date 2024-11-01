edición general
La carretera recta más larga del mundo es todo un reto mental: 240 km sin curvas, en pleno desierto y con tráfico de camiones

La Highway 10 (Autopista 10) de Arabia Saudí, que ostenta el récord Guinness como la carretera recta más larga del planeta con un tramo de 240 kilómetros completamente lineal. Conducir por la carretera más recta del mundo no es tan sencillo como parece, sobre todo por la fatiga.

capitan__nemo #2 capitan__nemo
La carretera perfecta para el autopilot. Y mientras, te lees un libro.
alcama #9 alcama
#2 El de Juan del Val
Thornton #1 Thornton
La norma de trazado española no permite este tipo de "frivolidades".
Aokromes #4 Aokromes
#1 diria de la mayoria de paises civilizados.
andando #7 andando
#1 no tenía ni idea, soy de la Mancha y he visto rectas bastante eternas
Andreham #10 Andreham
#7 Venía a comentar esto, la autovía que va de Alicante a Madrid y pasa por Castilla tiene un par de tramos que son rectas laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargas, está muy chulo durante un tiempo porque ves los molinos, un par de monasterios y tal, pero al final el cerebro se ofusca de tanta monotonía, y encima es un tramo donde no te encuentras muchos coches.
Aokromes #12 Aokromes
#7 #10 previas al cambio de normativa.
#17 mcfgdbbn3 *
#10: Es que son desdobladas, no de nuevo trazado. Algunas como Honrubia - La Roda sí las hicieron de nuevo trazado, pero otras de la época no, hacían otra calzada y ponían una en cada sentido, incluso en las primeras a veces no había puentes, como la Valladolid - Palencia. Y a veces había tramos de 3 carriles, como Valladolid - Laguna de Duero.

Podéis ver que casi no hay rectas:…   » ver todo el comentario
cocolisto #6 cocolisto
Que buena siesta te echas viendo el vídeo {0x1f60a}
capitan__nemo #11 capitan__nemo
#6 para eso mejor los videos de trayectos en tren.
cocolisto #16 cocolisto
#11 Los nórdicos son espectaculares.
#8 laruladelnorte
La monotonía del paisaje desértico y la ausencia total de estímulos visuales pueden provocar somnolencia e incluso una peligrosa desconexión al volante. A esto se suma la amenaza ocasional de camellos errantes cruzando la calzada. Así pues, aunque el recorrido sea ‘sencillo’ de manejar, mentalmente se puede convertir en una pesadilla. No por nada se encuentra en la web de Dangerous Roads.

Pues ya es mala suerte que con tanta visibilidad no veas venir a un camello. ¬¬
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#8 intentan camuflarse por si la policía.....
#18 Sacianez
Control de crucero con asistente de mantenimiento de carril y ya.
Funcionan maravillosamente bien.
azathothruna #15 azathothruna
Hablando de carreteras.
Es un crimen que ni China haya hecho peliculas buenas (que yo sepa) sobre el comienzo de la ruta de la seda.
Ese diplomatico que oficializo la inauguracion fue mas valiente que Frodo.
pitercio #23 pitercio
Había pensado que igual era negocio poner un bar con sombra y hielo a mitad del camino, pero es que no hay manera de llamarlo "El cruce" ni "Los amigos" porque con tanta introspección acabarían peleados.
#3 Tensk
La norma de trazado española al respecto de obligar a tener curvas (si no ha cambiado) era una auténtica gilipollez, se quiera disfrazar como se quiera disfrazar.
bronco1890 #5 bronco1890
La autostrada que va de Torino a Trieste por la llanura del Po me pareció peligrosa, es difícil mantener la atención en esas rectas inmensas.
#21 kurro
imposible no bostezar
#19 LelakiSerius
Es la carretera que va de Alhama de Murcia a Cartagena ya me parece bastante soporífera, no me quiero imaginar como tiene que ser esta
Razorworks #20 Razorworks
Pere Navarro se pone cachondo con solo pensar en la de radares que podria poner ahí.
esehombresimpatico #22 esehombresimpatico
En el desierto de acatama en Chile hay otra parecida.
