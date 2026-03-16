Bruselas responde a la presión de Trump para que Europa se involucre en el estrecho de Ormuz: "No es la guerra de la UE"

La Unión Europea no quiere involucrarse militarmente en el estrecho de Ormuz. "No hay interés por parte de los Estados miembros", según ha explicado este lunes la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los 27. "No es la guerra de Europa", ha proseguido la jefa de la diplomacia europea, respondiendo de manera muy clara a la presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
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Sí, muy optimista soy pero algo es algo.
No es nuestro problema, el 90% va para China, India y Asia
Mentiras y bravuconadas de Trump.
Europa aunque parezcamos tontos, sabemos diversificar
No ha salido el Q4 2025
El problemon es el puto gas, que pasamos de dependencia Rusa a dependencia Naranjito
Pero en el petróleo no es así
La electrificación es el futuro, pero está claro que para ciertos sectores (industrias pesadas, mercancías, aerolíneas, etc..) todavía hay mucho camino tecnológico para quitarse de encima combustibles fósiles..
Pero al menos generación eléctrica y movilidad es posible.
www.youtube.com/watch?v=LKet1ff5C2s
Y más con Netanyahu desaparecido (o solo presente en versión IA).