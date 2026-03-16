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Bruselas responde a la presión de Trump para que Europa se involucre en el estrecho de Ormuz: "No es la guerra de la UE"

La Unión Europea no quiere involucrarse militarmente en el estrecho de Ormuz. "No hay interés por parte de los Estados miembros", según ha explicado este lunes la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los 27. "No es la guerra de Europa", ha proseguido la jefa de la diplomacia europea, respondiendo de manera muy clara a la presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

| etiquetas: ue , irán , eeuu , ormuz , no a la guerra
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23 comentarios
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Comentarios destacados:    
#1 Leclercia_adecarboxylata *
El espíritu de Pedro Sánchez al fin viaja por Europa.

Sí, muy optimista soy pero algo es algo.
8 K 113
#4 DonaldBlake
#1 Eres muy optimista y muy poco empático con los que sufrimos presbicia :foreveralone:
2 K 33
mikhailkalinin #8 mikhailkalinin
#4 Jajajajaja. Sufre, boomer xD xD xD.
0 K 10
#12 DonaldBlake
#8 Mira como esto no me lo pones en pequeño xD
1 K 17
mikhailkalinin #13 mikhailkalinin
#12 Te pongo en pequeño lo que tú me pidas, Sultán :kiss:
0 K 10
#15 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 #3 #5 Europa sólo importa el 3,8% del petróleo que sale por Ormuz.
No es nuestro problema, el 90% va para China, India y Asia  media
0 K 13
josde #22 josde
#15 Y con esos Trump no se atreve a cortarles el grifo.
0 K 20
Priorat #19 Priorat *
#1 Empezó siendo el único y parece que marcó tendencia porque, ¿qué pasó? N-A-D-A.

Mentiras y bravuconadas de Trump.
0 K 13
#7 Pitchford
No estoy seguro de que Trump quiera abrir el estrecho de Ormuz y que quizá todo esto de pedir ayuda sea solo un papelón. Al fin y al cabo el petróleo caro beneficia a EEUU y a sus petroleras, mientras hunde la economía europea. Hasta podría limitar el precio de los combustibles en sus gasolineras y todavía las petroleras de EEUU seguirían ganando una pasta adicional con los altos precios del mercado..
2 K 52
Don_Pixote #9 Don_Pixote
#7 a ver
Europa aunque parezcamos tontos, sabemos diversificar

No ha salido el Q4 2025
El problemon es el puto gas, que pasamos de dependencia Rusa a dependencia Naranjito

Pero en el petróleo no es así  media
1 K 21
#10 Pitchford
#9 No digo que vaya a faltar petróleo, pero el precio ya ha subido y perjudica a los importadores netos, beneficiando a los paises exportadores que puedan seguir exportando toda o gran parte de su producción. Muchas renovables, pero todavia el 50% del consumo de energía primaria de España es petróleo..
1 K 36
Don_Pixote #16 Don_Pixote
#10 Bueno paso a paso
La electrificación es el futuro, pero está claro que para ciertos sectores (industrias pesadas, mercancías, aerolíneas, etc..) todavía hay mucho camino tecnológico para quitarse de encima combustibles fósiles..

Pero al menos generación eléctrica y movilidad es posible.
0 K 8
#17 Pitchford
#16 A ver si conseguimos aumentar el ritmo de electrificación, sobre todo de coches y furgonetas. Además, la contaminación de las ciudades lo agradecerá..
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Gry #20 Gry
#9 En el gas dependemos de los EEUU por voluntad polítics. Fue para equilibrar la balanza de pagos con los EEUU porque prácticamente no producen ninguna otra cosa útil allá. (Los productos estadounidenses que compramos son made in China)
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josde #23 josde
#18 Y si no que se lo pregunten a Ayuso o a Milei.
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pitercio #21 pitercio
Estamos ocupados pensando cosas sobre Groenlandia.
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capitan__nemo #6 capitan__nemo
¿Que dicen Feijoo y Abascal de todo esto?
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smilo #18 smilo
#6 que ellos fueron los pioneros en decir no a la guerra :troll:
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Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Ni siquiera los mas lamebotas europeos van a arriesgarse a que Iran ataque y mate a soldados europeos porque la opinion publica europea no lo aceptaria.
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Elbaronrojo #14 Elbaronrojo
Yo haría algo mejor: cuando llamase lo tendría un buen rato escuchando esto. :troll:

www.youtube.com/watch?v=LKet1ff5C2s
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Tertuliano_equidistante #3 Tertuliano_equidistante *
Mi teoría es que mucha gente de alto nivel en EEUU quiere acabar con Trump y su pandilla de tarados y ya han empezado a mover hilos diplomáticos. Me sorprende tanta unanimidad a nivel mundial en mirar hacia otro lado.
Y más con Netanyahu desaparecido (o solo presente en versión IA).
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#11 wictor69
El perro Sánchez les ha comido el tarro, es un crack
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Solinvictus #2 Solinvictus
Tú te lo guisas, tú te lo comes.
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menéame