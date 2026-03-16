Bruselas responde a la presión de Trump para que Europa se involucre en el estrecho de Ormuz: "No es la guerra de la UE"

La Unión Europea no quiere involucrarse militarmente en el estrecho de Ormuz. "No hay interés por parte de los Estados miembros", según ha explicado este lunes la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los 27. "No es la guerra de Europa", ha proseguido la jefa de la diplomacia europea, respondiendo de manera muy clara a la presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,