Fotos poco conocidas de una joven Jane Fonda que reflejan su encanto de aquellos tiempos (ENG)  

Jane Fonda lleva más de seis décadas en el punto de mira, y las fotografías de sus primeros años permiten vislumbrar a la mujer que fue antes de que la leyenda cobrara forma por completo. Nacida en la ciudad de Nueva York el 21 de diciembre de 1937, creció con la realeza de Hollywood en su linaje y una ambición inquieta que, con el tiempo, la llevaría mucho más allá de lo que su famoso padre había imaginado para ella. La hija de Henry Fonda no siguió el camino más obvio.