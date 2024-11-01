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Estupefacción con Ana Rosa por la barbaridad que se le oye sobre la guerra de Irak y el 11-M en Telecinco

Estupefacción con Ana Rosa por la barbaridad que se le oye sobre la guerra de Irak y el 11-M en Telecinco  

"La guerra de Irak fue después del atentado del 11M"

| etiquetas: ana , rosa , quintana , guerra , irak , después , 11m
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8 comentarios
8 2 0 K 251 ocio
#2 candonga1
Este es el nivel....
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Moderdonia #4 Moderdonia
Le dice Ana Rosa a Villarejo que Letizia es una loca y Felipe un tontolaba... lo dices rapeando y acabas en la Audiencia Nacional.
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#1 diablos_maiq
Y con Franco se vivía mejor
1 K 23
azathothruna #3 azathothruna *
De los fachas patrios ezpañistanies a favor de las sanciones de trump, llegan recargados con este numero
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pepel #7 pepel
Estaban los aseos ocupados, y sa cagao en el plató,
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Alfon_Dc #8 Alfon_Dc
Está es más mentirosa y tiene menos vergüenza que los escorpiones y otros mermados que pululan por foros y agregadores.
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manuelpepito #6 manuelpepito
Ana Rosa va a calzón quitado. Antes hacía como la que disimulaba. Ahora se la suda.
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Andreham #5 Andreham
El problema es que lo dice en directo, lo escuchan millones de personas, y la gente empieza a pensar que a lo mejor tiene razón, porque preguntarle a google en 2 segundos lleva mucho esfuerzo.
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menéame