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Estupefacción con Ana Rosa por la barbaridad que se le oye sobre la guerra de Irak y el 11-M en Telecinco
"La guerra de Irak fue después del atentado del 11M"
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#2
candonga1
Este es el nivel....
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#4
Moderdonia
Le dice Ana Rosa a Villarejo que Letizia es una loca y Felipe un tontolaba... lo dices rapeando y acabas en la Audiencia Nacional.
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#1
diablos_maiq
Y con Franco se vivía mejor
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#3
azathothruna
*
De los fachas patrios ezpañistanies a favor de las sanciones de trump, llegan recargados con este numero
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#7
pepel
Estaban los aseos ocupados, y sa cagao en el plató,
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#8
Alfon_Dc
Está es más mentirosa y tiene menos vergüenza que los escorpiones y otros mermados que pululan por foros y agregadores.
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#6
manuelpepito
Ana Rosa va a calzón quitado. Antes hacía como la que disimulaba. Ahora se la suda.
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#5
Andreham
El problema es que lo dice en directo, lo escuchan millones de personas, y la gente empieza a pensar que a lo mejor tiene razón, porque preguntarle a google en 2 segundos lleva mucho esfuerzo.
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