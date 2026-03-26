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Una grabación secreta destapa cómo tres obispos ocultaron abusos sexuales en Tenerife

Una grabación secreta destapa cómo tres obispos ocultaron abusos sexuales en Tenerife

Una víctima de abusos sexuales logra probar que existía una dinámica de abusos en la iglesia tinerfeña gracias a una grabación al fallecido obispo Bernardo Álvarez en 2024

| etiquetas: iglesia , abusos , obispos , laicismo
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3 comentarios
20 5 0 K 272 religion
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Condenan la ley de memoria democrática, piden elecciones anticipadas, pero en cuanto a abusos en la iglesia, son mucho más callados.

Y a esta gente les pagamos los sueldos con dinero público.
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cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Puta secta.
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calde #2 calde
Más tarados... ¬¬
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menéame