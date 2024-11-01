Greg Bovino destituido de su cargo como jefe general de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos [ENG]

Gregory Bovino ha sido apartado de su cargo como “commander at large” de la Patrulla Fronteriza y volverá a su anterior puesto en El Centro, California, donde se espera que se jubile pronto, según un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional y dos personas conocedoras del cambio. La repentina degradación de Bovino es la señal más clara hasta ahora de que la administración Trump está reconsiderando sus tácticas más agresivas tras la muerte, el sábado, de Alex Pretti, de 37 años, a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza.