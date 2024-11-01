edición general
Bloqueos por el fútbol: LaLiga envía “advertencias” a pequeños comercios que denuncian caídas de sus webs los fines de semana

Cada fin de semana con balón rodando, a algunos comercios online en España se les para el mostrador digital. No es una metáfora: sus webs dejan de cargar para parte de los clientes justo en las horas clave de consumo. La dueña de LB Store GR, una tienda de material de gimnasia rítmica, decidió quejarse en X: “¿Qué culpa tenemos los pequeños comercios de las páginas piratas de fútbol? Cuando más activos están nuestros clientes, bloquean IPs y nadie puede comprar”. A las pocas semanas, recibió una carta certificada de LaLiga.

Lamantua #1 Lamantua *
Mafia protegida. Que digo yo que igual le corresponde a algún ministerio tomar medidas.
#4 Cuchifrito
#1 ¿Un ministerio va a tomar medidas para cambiar sentencias de un juzgado?

Algún grupo parlamentario debería llevar el cambio en la legislación que permite esto, de momento no he oído a ninguno preocuparse.
Lamantua #6 Lamantua
#4 Sería lo suyo.
#5 Archaic_Abattoir
#1 Sí, al Ministerio del Interior le tocará acudir a esos comercios a detener a los quejicas y meterles un poco de miedo en comisaría.
Lamantua #7 Lamantua
#5 Por qué debería detener a los quejicas y no a Tebas ?
#11 La_Conquista_Del_Mundo
#7 Por qué estamos en España, que es un estado de derecho con democracia plena.
:troll:
ThePato #3 ThePato
Me recuerdan a mis tiempos de batalla con los ladrones de la SGAE
ipanies #2 ipanies
Como está China, Venezuela y todos esos sitios con falta de libertad y censura de internet, oigan!!!!
ur_quan_master #10 ur_quan_master
Esas cartas vienen muy bien para denunciar a La Liga. Así no pueden alegar desconocimiento y añaden "amenazas" a la causa.
#8 ombresaco
...pues a mí me ha entrado curiosidad por saber en qué consiste el documento
#9 roca
Priorizan la liga a los pequeños comercios, ¿no es competencia desleal?. Ataco las libertades de unos, porque a los otros dan sobres
