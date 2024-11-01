Bloqueos por el fútbol: LaLiga envía “advertencias” a pequeños comercios que denuncian caídas de sus webs los fines de semana

Cada fin de semana con balón rodando, a algunos comercios online en España se les para el mostrador digital. No es una metáfora: sus webs dejan de cargar para parte de los clientes justo en las horas clave de consumo. La dueña de LB Store GR, una tienda de material de gimnasia rítmica, decidió quejarse en X: “¿Qué culpa tenemos los pequeños comercios de las páginas piratas de fútbol? Cuando más activos están nuestros clientes, bloquean IPs y nadie puede comprar”. A las pocas semanas, recibió una carta certificada de LaLiga.