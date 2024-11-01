Ayuso rechaza que un hospital de Madrid acoja a los españoles del crucero del hantavirus: "No estoy de acuerdo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este jueves que el hospital militar Gómez Ulla de Madrid acoja para una posible cuarentena a los 14 españoles que viajan en el crucero en el que se ha desatado un brote de hantavirus y que viaja hacia Canarias. “No estoy de acuerdo”, ha asegurado en una entrevista desde México esta mañana en Telecinco.