Ayuso rechaza que un hospital de Madrid acoja a los españoles del crucero del hantavirus: "No estoy de acuerdo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este jueves que el hospital militar Gómez Ulla de Madrid acoja para una posible cuarentena a los 14 españoles que viajan en el crucero en el que se ha desatado un brote de hantavirus y que viaja hacia Canarias. “No estoy de acuerdo”, ha asegurado en una entrevista desde México esta mañana en Telecinco.
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Esta mujer es el mundo de la piruleta...
No hay ninguna pandemia declarada en España.
No creo que sea tan difícil de entender el motivo de no usar el Zendal, pero bueno ...
Quieres q NO haya una pandemia a partir de unos posibles casos.
Ese objetivo, como ve, tiene algo q ver con las pandemia.
Somos listísimos.
Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España? No es de nadie porque es de todos
Asi que tenemos suerte de esa presidenta que seguro que cumplira con el deber patriotico de compartir Madrid que es España y que es de todos con 14 de sus compatriotas que tienen necesidad de sentir esa España dentro de España