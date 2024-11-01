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Ayuso rechaza que un hospital de Madrid acoja a los españoles del crucero del hantavirus: "No estoy de acuerdo"

Ayuso rechaza que un hospital de Madrid acoja a los españoles del crucero del hantavirus: "No estoy de acuerdo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este jueves que el hospital militar Gómez Ulla de Madrid acoja para una posible cuarentena a los 14 españoles que viajan en el crucero en el que se ha desatado un brote de hantavirus y que viaja hacia Canarias. “No estoy de acuerdo”, ha asegurado en una entrevista desde México esta mañana en Telecinco.

| etiquetas: madrid , hantavirus , pandemias , sanidad
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23 comentarios
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Comentarios destacados:        
#1 concentrado
La del hospital de pandemias :palm:
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nemesisreptante #5 nemesisreptante
#1 eso iba a decir no tenía Madrid un hospital para pandemias que costó un pastón y que debería ser el candidato ideal para estos casos? A ver si al final va a resultar que solo fue un pozo sin fondo donde los madrileños tiramos un montón de dinero.
14 K 127
#9 Albarkas *
#5 No los tirasteis. Los depositasteis suavemente en las manos de los colegas de Isa.
8 K 86
ewok #18 ewok
#9 Y le puso Isa de nombre. Reconoció que no tenía idea de quién era Zendal, pero con ese nombre tanto te bautiza un hospi de pandemias como te decreta luto por la reina de Inglaterra.
1 K 21
#19 UNX
#5 Si ese hospital para pandemias no se puede usar para contener pandemias, propongo derivación al casoplón de Alberto Quirón.
1 K 22
JackNorte #13 JackNorte *
#1 Sin medicos y sin contencion ,mejor que no se encargue Ayuso xD Las bromas todas pero a menos que queramos cosechar muertos de nuevo que esta no se acerque
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keiko_san #3 keiko_san
"Si total, se van a morir igual", ha añadido finalmente
13 K 136
#2 Albarkas *
Nos importa una mierda si estás de acuerdo o no, Isabel
6 K 72
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
Sus valores son más similares a los de Marruecos.
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rutas #11 rutas
Quédate en México, payasa.
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#15 Beltza01
Ahora también controla los hospitales militares? Es mi ídolo.
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Thornton #7 Thornton
Mi cuñado, que decía que el coronavirus había sido causado por la 5G (verídico) la apoya en esta decisión
2 K 37
gordolaya #14 gordolaya *
#7 Pues yo le subiría el listón y le añadiría que el 4G es la causa de su impotencia :troll: :troll: :troll:
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#10 Bravok1
Patriotaza...vamos, un poco como lo de los ancianos de las residencias....si se van a morir igual que les den por el culo verdad escoria humana de mierda?
3 K 31
Malinke #12 Malinke
¿El Zendal no era para estos temas?
2 K 31
#16 KaBeKa
Para hacerlo si que hay mordidas. Para utilizarlo no, que quita votos.
Esta mujer es el mundo de la piruleta...
2 K 31
#8 Paucat
Todo está centralizado en Madrid, pros y contras muñeca.
1 K 18
#20 veratus_62d669b4227f8
Ni estás de acuerdo ni tienes que estarlo imbecil, que esto no depende de vosotros . ( estos son los de "españoles primero"). A la Quiron habria que llevarlos, que sirvan para algo los millones que estais vampirizando de dinero público para tu novio , familia y amigos.
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RafaMoratilla #6 RafaMoratilla
Están como un bebé cuando le quitan su chupete.
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angelitoMagno #17 angelitoMagno *
El Zendal es un centro sanitario pensado para pandemias.
No hay ninguna pandemia declarada en España.

No creo que sea tan difícil de entender el motivo de no usar el Zendal, pero bueno ...
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ostiayajoder #22 ostiayajoder *
#17 yo creo q es fácil de entender el motivo de usar el Zendal, pero bueno....

Quieres q NO haya una pandemia a partir de unos posibles casos.

Ese objetivo, como ve, tiene algo q ver con las pandemia.
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earthboy #21 earthboy
Claro, si tenemos contagiados y contagiadores, el mejor sitio para llevarlos es en el lugar donde gobierne esa señora.

Somos listísimos.
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StuartMcNight #23 StuartMcNight
Que suerte tenemos que esta Ayuso no es presidenta de la Comunidad Autonoma de Madrid. Y que la presidenta de la Comunidad Autonoma de Madrid es una tipa muy generosa y que nos dice cosas como:

Madrid es de todos. Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España? No es de nadie porque es de todos

Asi que tenemos suerte de esa presidenta que seguro que cumplira con el deber patriotico de compartir Madrid que es España y que es de todos con 14 de sus compatriotas que tienen necesidad de sentir esa España dentro de España
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menéame